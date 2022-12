«Sentimos la necesidad de ganar y tenemos potencial»

Con el equipo instalado en la zona baja de la clasificación, el entrenador tinerfeñista sabe que la paciencia es uno de los factores a poner sobre la mesa para mejorar en sensaciones, resultados y que esto se vea reflejado en la tabla. «Hay tiempo para todo y tiempo para nada, dentro de que todo hay que cogerlo en su justa medida», afirmó en la rueda de prensa previa al partido de hoy frente al Deportivo Alavés. El partido previo de competición ante el Real Oviedo fue un duro golpe. Los blanquiazules merecieron ganar por juego y ocasiones pero la derrota fue demasiado castigo para el vestuario tinerfeñista. Para el duelo contra el conjunto vasco tan solo lamenta dos bajas. «José Ángel no está por sanción y José León tampoco, creo que podrá entrenar el día después de este partido y estar disponible no para el próximo pero si ante el Andorra», explicó Luis Miguel Ramis.

Cuestionado por cómo ha transcurrido los entrenamientos antes de la visita del tercer clasificado, el mister afirma que «sentimos la necesidad de ganar, nos vemos con fuerzas y creo que tenemos potencial. Estamos en una situación perfecta para salir convencidos de lo que hacemos, de cómo debe ser nuestro comportamiento y la línea tiene que ser la de los dos últimos partidos en casa pero con mayor acierto. El rival tiene algunas bajas pero tiene recursos suficientes para suplirlas».

Revancha

Los jugadores del CD Tenerife salieron del Heliodoro Rodríguez López con rabia por lo injusto del resultado ante el Oviedo, algo de lo que avisó el entrenador del Deportivo Alavés Luis García Plaza en rueda de prensa, cuando fue preguntado por lo que espera de su rival. Ramis le dio la razón. «De cara a este partido hemos reforzado las situaciones que hacemos bien, detrás de qué comportamientos nuestros salen esas cosas bien y tratar de mantener la tranquilidad para seguir haciéndolo. Llegamos con las cosas claras de lo que tenemos que hacer. Después de perder injustamente por cero a uno hay un sentimiento de rabia o resquemor. Eso existe dentro de la plantilla y es bueno que así sea. Uno solo consigue los objetivos insistiendo en lo que hace bien pero por lo que sea no está llegando a buen fin». Sobre el rival, «es un equipo que tiene bajas por sanción o lesión pero también argumentos para solventarlo con relativa facilidad.

100 partidos

El enfrentamiento entre CD Tenerife y Deportivo Alavés significará el centenario de Luis Miguel Ramis en el banquillo blanquiazul. «Cuando llegué teníamos una situación delicada, el año pasado también las tuvimos. Sabemos que nos equivocamos pero entrenamos y nos dejamos la vida para que nos salgan bien. La labor de un entrenador es el contrapeso rápido para que no se vaya de madre y esta situación a mí y mi cuerpo técnico no se nos va a ir. 100 partidos, me gusta mucho y estoy muy contento. Sé a dónde vine hace poco más de dos años, sé la responsabilidad y el objetivo. Volvería a hacerlo, a alguno no le gustaría, lógicamente, pero esto forma parte del fútbol», comentó ante los medios, a los que también explicó su relación con el director deportivo Cordero, ante las informaciones que apuntan a una posible salida antes del mercado. «No hemos hablado del tema, seguimos trabajando en el día a día como siempre lo hemos hecho hasta ahora», concluyó.