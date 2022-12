Ramis: «Merecimos haber ganado con holgura»

Tenía anoche un montón de motivos el técnico del Tenerife, Luis Miguel Ramis, para mostrarse satisfecho y feliz por el curso de los acontecimientos y el resultado conseguido en su partido número 100 al frente del representativo. Los tres puntos obtenidos alivian la delicada situación clasificatoria de los blanquiazules y fueron anoche el mejor premio posible para los aficionados que acudieron al Heliodoro a apoyar a los suyos.

«Merecíamos no sufrir tanto en los minutos finales pero enfrente estaba un rival con unos recursos increíbles, el colíder de la competición y que nos ha marcado solo de rebote. Pero estamos abocados a este tipo de situaciones que nos van a aparecer en más ocasiones y lo importante es que las hemos sujetado bien», relató el profesional tarraconense. A continuación, dio «un notable alto» al partido que firmó el Tenerife.

Para Ramis, los suyos estuvieron a un gran nivel desde el comienzo de la contienda. «Pudimos y merecimos ganar con un poco más de holgura. Pero en situaciones en las que estás siendo irregular, sabemos que aparecen dificultades. Lo que cuenta es el esfuerzo y la identidad que tiene el equipo. Como ante el Oviedo, hemos dominado y hemos estado bien. Nuestro sino en este momento de la temporada es sufrir, pero me quedo con lo positivo: hemos controlado, sabemos lo que queremos y hemos superado a un rival potentísimo. Y eso habla bien del equipo», reseñó.

También hizo referencia Ramis «a las ganas que tienen los jugadores de que todo salga bien». Otro de sus mensajes hizo hincapié en el plan de partido. «Sabíamos que jugando así, ellos pasarían apuros y hemos madurado bien el partido», apuntó. Dicho todo lo cual, destacó la incorporación al juego de Sam Shashoua y Álex Corredera, que tuvieron minutos e influencia en el funcionamiento colectivo a lo largo de la segunda mitad. «La idea es que vayan aportando más», comentó.

«Como sé que manda en fútbol el resultado, hoy todo queda bien adornado. Me alegro por la afición, por los jugadores y también por el presidente, que deja el cargo y era importante despedir esta etapa con una victoria. Sin duda se lo merece por todos los años que lleva trabajando para el club», aseveró un Ramis que ve brotes verdes en el Heliodoro. «Fuera de casa sí tenemos que mejorar», apuntó ante la venidera visita al filial del Villarreal. «Tenemos que trasladar a domicilio lo que hacemos en casa. Aunque a mí, el único partido de la temporada que no me ha gustado nada ha sido el de Ibiza. Los puntos nos darán atrevimiento y confianza», aventuró.

García Plaza, insatisfecho

Encajó ayer el Deportivo Alavés su segundo revés consecutivo. Para su entrenador, Luis García Plaza, el resultado fue justo y el Tenerife, el equipo de los dos que más propuso sobre el verde del Heliodoro. «Han tenido más agresividad, han estado mejor en las segundas jugadas y a nosotros nos ha faltado todo. El fútbol son varias fases y nosotros no hemos defendido, nos han ganado todos los duelos... y nos han superado», relató.

«Aunque hubiésemos empatado hubiera dicho lo mismo; es lo que hay», dijo también, muy molesto con la imagen ofrecida por los suyos. Para García Plaza, los suyos están haciendo «una temporada espectacular», de ahí que les extrañase el bajón de anoche. «Cualquier balón arriba era de ellos, nosotros hacemos solo tres faltas en la primera mitad y hay otros muchos indicadores que apuntan a que no hemos estado bien», cerró el técnico del cuadro vitoriano.