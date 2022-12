José Juan Gutiérrez, triste por no ser invitado al partido del Centenario

José Juan Gutiérrez, uno de los jugadores más ilustres de la historia del CD Tenerife, lamentó ayer no haber sido invitado al partido del Centenario que el representativo celebró el pasado domingo con la visita del Brondby IF danés.

«Me sorprendió que en un acto tan importante como ese no contasen conmigo ni me invitasen, pero a este tipo de detalles ya estoy acostumbrado. Después del partido contra Las Palmas me sentí tan mal por la derrota que no tenía ni fuerzas para ir a ver al equipo contra el Oviedo, pero más allá de la situación deportiva, lo del domingo me apena y me llena de tristeza», relató.

«Que se hayan olvidado de tanta gente que hizo tanto por este club es algo lamentable; sinceramente, no le encuentro explicación», detalló José Juan, quien subrayó que hay otras figuras muy relevantes en la trayectoria del representativo que tampoco recibieron una invitación.

«Estoy tan perplejo como triste. Lo siento no solo por mí, sino por todos los que han sido historia de esta institución. No sé si les han molestado algunas de mis declaraciones, o que al derbi me invitase al palco la Unión Deportiva Las Palmas. Estoy tan mal, que creo que van a conseguir retirarme del Heliodoro», fue otro de sus mensajes. Según dijo, «este club necesita un cambio urgente». Gutiérrez, nacido en 1941, jugó de blanquiazul en dos etapas diferentes. En su día fue traspasado al eterno rival junto a Martín Marrero y tiene «el orgullo de haber jugado y ser querido a ambas orillas» del Archipiélago.

Hoy habla Ramis

Por decisión del club, no hubo declaraciones de Luis Miguel Ramis después del partido amistoso del domingo, marcado por la muy floja asistencia de espectadores (4.198 asistentes, según datos oficiales). Para hoy se espera una primera valoración sobre el encuentro por parte del técnico tarraconense. También revelará el estado de los jugadores con molestias, tales como Nikola Sipcic. El que causa baja segura para el miércoles (ante el Alavés, 20:00) es José Ángel Jurado, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.