Los últimos acontecimientos ya demuestran que en sus manos y dirección está el futuro del Tenerife. Sucede a Miguel Concepción como primer accionista de la institución y asume plenos poderes. En esta entrevista desgrana sus propósitos e intenciones.

Los resultados del fin de semana dejan al CD Tenerife muy cerca de los puestos de descenso. ¿Qué análisis hace de la actual situación deportiva?

En el último partido en casa [la derrota ante el Real Oviedo] se nos quedó cara de tontos, pero el fútbol tiene estas cosas. Yo llegué a contabilizar 18 ó 20 ocasiones y tiros a puerta nuestros; y no marcamos un solo gol. Al final pierdes el partido porque el rival sí aprovechó la que tuvo. Fue el típico partido que juegas diez veces y lo ganas nueve. Es la sensación que me quedó.

Con el equipo tan abajo en la tabla, ¿el objetivo pasa a ser la permanencia?

El objetivo del CDTenerife no puede ser nunca la permanencia, para nada. Todavía no ha terminado la primera vuelta, ya ves cómo está la competición y aquí cualquiera le gana a cualquiera. Está siendo una Segunda con muchas sorpresas, aunque también es verdad que los primeros ya están tomando una ventaja considerable. Aquí todavía quedan tres partidos más de la primera vuelta, 21 en total. No hemos hecho sino entrar en diciembre y estoy convencido de que este equipo tiene capacidades para optar a cotas mayores. Los resultados dirán, pero el objetivo no puede ser la salvación, sin más. No sería suficiente.

¿Qué ha pasado para que, con un plantel muy semejante y la continuidad de la mayoría de baluartes de la temporada pasada, los resultados sean tan distintos?

Son temporadas diferentes. Yla temporada anterior está cerrada y terminada;igual que no estamos pensando ahora en analizar las 99 temporadas anteriores de la historia centenaria del Tenerife, tampoco debemos obsesionarnos insistentemente en la comparación con el curso previo.

Hablemos entonces de la temporada actual, ¿cuáles son los motivos de los malos resultados?

Venimos muy condicionados por un comienzo irregular y lastrados por las lesiones, la falta de futbolistas y también por los errores individuales. Pero en los últimos partidos creo que estamos recuperando solidez defensiva poco a poco, el entrenador ha hecho los ajustes necesarios y hemos tenido actuaciones muy solventes ante rivales como el Huesca o el mismo Oviedo.En el derbi sí admito que fueron muy superiores a nosotros, pero pienso que estamos en la buena línea. Defensivamente somos sólidos y arriba nos falta mejorar en la faceta de finalización. Estoy seguro de que estamos en una línea ascendente.

Por el conocimiento que pueda tener usted de la plantilla y del estado de forma de algunos jugadores, ¿diría que hacen falta refuerzos en inviero?

Todas las plantillas son susceptibles de mejorar. Me consta que el director deportivo y el entrenador ya han definido sus necesidades y prioridades. Pero quien nos tiene que sacar de ahí no es el mercado de invierno, sino los que ya están, la plantilla actual y los jugadores que están en la nómina. Los refuerzos bienvenidos sean, pero vendrán en enero. Yo le tengo más fe a la recuperación de futbolistas y a la perspectiva de que a partir de esta semana ya Ramis podrá contar con toda la plantilla, algo que no ha ocurrido ninguna vez hasta el momento.

¿En cuántos refuerzos están pensando de puertas adentro?

Disponemos de dos fichas libres.

¿Los fichajes de enero los hará Juan Carlos Cordero?

Ya he manifestado que no tengo ninguna duda. Cordero continúa.

¿Pero él le ha verbalizado a usted su intención de irse? ¿O que esté incómodo con su situación en la institución?

Ya salió publicado que en septiembre u octubre él puso en conocimiento del presidente su voluntad de marcharse y lo ha hecho en total en dos ocasiones, la segunda de ellas ante un directivo [Samuel Gómez Abril]. Pero tanto el presidente del consejo de administración como nosotros mismos le hemos transmitido que contamos con él. Ofertas por Cordero no hay, al menos que se hayan comunicado al Tenerife. Ahora bien, hay una cláusula de rescisión de contrato y si la paga... Pero estamos contentos con su labor y convencidos de que hará un buen trabajo en el club.

Si ya les ha trasladado que quiere irse, ¿podríamos inferir entonces que se queda a disgusto?

Tendría que preguntárselo a él. Yo no lo creo, porque está en un club histórico, con solera y en un puesto muy bien remunerado.

¿Teme que hayan cerrado en falso esta grieta?

No. Es que cualquier profesional puede irse en algún momento futuro si recibe una oferta, pero no solo el señor Cordero, cualquier otro cargo de alta dirección. Para eso están las cláusulas de rescisión. Es normal, sucede así y solo puedo asegurarle que el club estará preparado para afrontar esa situación. Lo que no puede hacer el director deportivo es, tras llegarle una oferta y no alcanzarse un acuerdo para su salida, colgar el boli y dejar de trabajar.

Le he oído decir a usted en una entrevista reciente que Paulino Rivero tiene un plan «muy ambicioso y agresivo»para la cantera. ¿Es uno de los objetivos del Tenerife evitar la fuga de talentos?

El escenario para comunicar este plan es la Junta General y la persona responsable de explicarlo será el señor Rivero. Lo que sí puedo decirle que la cantera será una prioridad para nosotros, un asunto capital;y maximizar las instalaciones de la Ciudad Deportiva, que nos va a diferenciar, y mucho, de otros equipos de la categoría. Hay un conjunto de actuaciones cuya ejecución llevará su tiempo, pero es una cuestión de prioridad máxima para Paulino Rivero y para todo su equipo.

¿Han pensado en abrir los entrenamientos como hizo el club el pasado sábado?¿Está en la voluntad de la nueva directiva hacer del Tenerife un club más cercano?Es decir, mejorar la imagen que el Tenerife tiene en su propio entorno.

No soy quién para revelar acontecimientos futuros. Pero el club sí es deseable que sea más cercano que hasta la fecha. Todo se puede mejorar y debe mejorarse mucho en el ámbito de la Comunicación y el Márketing. Habrá planes para estos departamentos, se propondrán, se trabajará sobre ellos y estoy seguramente de que los resultados serán satisfactorios. Yo que he puesto mi dinero y soy el primer accionista, tengo confianza en que estos propósitos se hagan realidad y que el club consiga estos objetivos de mayor cercanía y mayor funcionalidad.

Como accionista de referencia de la institución y ante las últimas declaraciones de determinados políticos y dirigentes del Tenerife, ¿qué opinión le merece la posible construcción de un nuevo estadio para la Isla?

Yo vi al Real Madrid a perder dos ligas allí y en una de esas ocasiones estaba en el campo, así que conozco el Heliodoro desde hace mucho tiempo. Conozco y entiendo la parte sentimental;y la he vivido en otros sitios, en Madrid y en Inglaterra. Pero el estadio nuestro es una casa antigua y no reúne las condiciones necesarias para el disfrute de un espectáculo como el fútbol, que no debe basarse solo en que un señor ocupe su butaca, vea un partido y se marche. ¿El Heliodoro es factible su remodelación?No soy la persona adecuada para dar el razonamiento técnico, pero entiendo que no. Se puede pintar, reformar... pero te va a seguir dando problemas. Yo no me muestro en contra de contar con una nueva instalación para la Isla, que ofrezca mejores servicios, que tenga accesos adecuados y que sea accesible para todos. Además nos gustaría que los aficionados puedan disfrutar de una jornada completa, no solo de 90 minutos de partido. Pero hay muchas cosas a valorar: la afición debe participar del proceso y corresponde al ámbito político llevar esta iniciativa hacia adelante, proponer alternativas, etcétera.

Entonces, ¿dice Garrido sí a que haya un nuevo estadio?

Yo siempre quiero vivir en la mejor casa posible, si me dan la oportunidad. Esa es mi opinión.

Recientemente publicaba este periódico que el club tiene la intención de ofrecer un nuevo cargo en el futuro a Aitor Sanz y Carlos Ruiz, ambos capitanes en la actualidad, cuando ambos cierren su etapa como futbolistas del Tenerife y decidan colgar las botas. Ramis ya ha bendecido la idea, ¿cómo han reaccionado ellos y cómo fue la conversación para comunicárselo?

Lo que sí me consta es que se ha hablado con ellos, como capitanes que son. Con Carlos Ruiz y Aitor Sanz, así como a otros mandos de la estructura, se les ha transmitido tranquilidad y se les ha informado de lo que estaba sucediendo. Les hemos dado garantías de que el cambio iba a ser tranquilo, sereno. Amí me consta que ellos viven en una realidad paralela, alejados de todos, centrados solo en el fútbol. Pero sí quisimos avanzarles los pormenores del cambio que se está produciendo.

¿Cuál considera que sería el sitio idóneo para que pudiesen desarrollar sus cualidades y ponerlas al servicio de la institución?

Indiscutiblemente la cantera debe estar reforzada por gente que quiera al CDTenerife, que conozca el club, la Isla y nuestras necesidades. Queremos gente capaz de ser referente para niños y jóvenes, que puedan ver en este tipo de futbolistas y de personas a un faro que les ayude a crecer. En el caso de Aitor y de Carlos, son personas con formación, con la cabeza muy amueblada y estoy seguro de que que les gustaría. Pero lo primero que tienen que hacer es cumplir como jugadores profesionales que son. Yestoy convencido de que les queda mucho fútbol en las botas. Ahora bien, puedo confirmarle esa información ya publicada: se cuenta con ellos y es bueno, como ha dicho Ramis, que nos rodeemos de gente con sabiduría y sentido común, como son Aitor y Carlos.

¿Y con Ramis cuándo piensan hablar?

Eso supongo que una vez pase la Junta General. Creo que después de las Navidades es buen momento para sentarnos con Ramis y ya lo hará el nuevo consejo, los nuevos responsables. Porque me consta que hay plena confianza en este cuadro técnico. Llegado el momento adecuado se hablará. Ahora, lo siguiente que viene en el calendario es solventar este proceso de renovación del consejo de administración. Yluego sí, se tomarán algunas decisiones de peso.

Garrido llegará a tener más acciones que Concepción y Achi juntos

Desde que se suscribieron ante notario los acuerdos del bautizado como Pacto de Roma, emergió la figura de José Miguel Garrido Cristo como nuevo líder del CDTenerife. Aunque ante la opinión pública se ha hecho ver que el poder pasa a estar en manos de un sindicato de accionistas de referencia, la realidad es que la última palabra en las grandes decisiones de la parcela deportiva las tendrá el inversor madrileño, como así ha demostrado el curso de los acontecimientos y de forma muy particular la crisis surgida por las intenciones de Juan Carlos Cordero, a disgusto en el club y partidario de alcanzar un acuerdo satisfactorio para su salida. La cuota de poder del grupo de Garrido no hará sino crecer.

Si se cumple con el calendario de pagos acordado entre todas las partes, tres de los que eran accionistas de referencia (Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González)irán perdiendo protagonismo y cuota de poder en favor del nuevo primer accionista. De este modo, llegará la fecha en la que Garrido aglutine un mayor porcentaje del capital social que la suma de los demás.

Solo se necesitaría unanimidad a la hora de tomar determinaciones capitales para el futuro de la sociedad, como una eventual venta a un inversor foráneo. Pero para decisiones como la renovación (o no)de Ramis o la elección de un futuro director deportivo Garrido no habrá de consultar con nadie. Suyo es todo el poder en la parcela deportiva. El rol de Paulino Rivero será el de embajador de la institución.