Producción sin precedentes con Ramis

No es frecuente que el Tenerife supere la cota de los 20 remates a puerta en un partido. El miércoles llegó a 25, más que nunca con Luis Miguel Ramis, un entrenador que debutó en el banquillo blanquiazul el 26 de noviembre de 2020 y que ya ha dirigido al representativo en 89 encuentros de Segunda y cuatro de la promoción de ascenso a Primera, así como en seis de la Copa. Una alta producción, la del miércoles, que no sirvió para puntuar. Tantos disparos, no todos entre los tres palos, y ninguno con el premio del necesario gol.

La diferencia con la jornada anterior fue abismal. Los blanquiazules salieron el pasado sábado del estadio Gran Canaria con el deficiente bagaje de solo dos intentos. Eso sí, la efectividad fue del 50 por ciento, dado que Mo Dauda sí consiguió anotar en el derbi, ya con el encuentro más que resuelto a favor de Las Palmas (3-1). En la presente campaña, la media en Liga del Tenerife ha sido de 12 remates por partido. Los picos más bajos estuvieron en la citada visita a Gran Canaria y en los cruces con el Eibar (6 y un gol), Levante (7), Leganés (7 y un gol), Ibiza (8) y Burgos (8 y un gol). Los casos opuestos estuvieron en la derrota con el Oviedo (25), en el empate con el Lugo (23 y 1) y en la victoria frente al Málaga (20 y 3), siempre en el Rodríguez López. En cuanto al ejercicio que estuvo a punto de terminar con el ascenso a Primera, el 2021/22, el techo en el total de tiros a la meta rival estuvo en los 20 que tuvo que soportar el Burgos en el Heliodoro. Ese día, los tinerfeños firmaron una goleada contundente: 4-0. Por contra, en el duelo con el Girona correspondiente a la final del playoff de ascenso, no pasaron de tres disparos. En Montilivi, los de Ramis apenas inquietaron al portero Juan Carlos, pero no fallaron en la prioridad de no encajar. En el origen de todo, en la campaña del debut del técnico tarraconense al frente del Tenerife, a partir de la decimocuarta jornada de la 20/21, el equipo tocó fondo con tres únicos remates en el campo del Real Oviedo (4-2), y se mostró mucho más activo en ataque con los 18 chuts con los que acabó los encuentros con la Ponferradina (1-0) y el Oviedo (2-2), esta vez en el estadio santacrucero. Volviendo al presente, según la base de datos de LaLiga, el Tenerife llegó a la decimoctava jornada –en su caso, al partido adelantado ante el Oviedo– como el segundo club con más remates (173), por detrás del Cartagena (177). Otra cosa es la puntería. Si se cuentan solo los disparos dirigidos entre los tres palos, el representativo baja algunos puestos. Antes de enfrentarse al Oviedo tenía 62 y veía por delante a nueve adversarios. Si se añaden los 25 remates del enfrentamiento del miércoles, la escuadra tinerfeña llega a los 198, bien o mal orientados. Lo que se traduce en un gol cada 11 intentos, más o menos, dado que su estadística refleja un total de 17 tantos anotados. La Liga pasada, después de 18 jornadas, las mismas que ahora, el Tenerife había batido a sus oponentes siete veces más. Sumaba 24 dianas.