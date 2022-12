Concepción: «Cordero no me ha dicho que quiera irse»

A Miguel Concepción no le consta que Juan Carlos Cordero tenga la intención de cambiar de equipo. Es lo que contó ayer el todavía presidente del Tenerife –será relevado en la junta de diciembre tras casi 17 años en el cargo– durante el acto de homenaje que organizó el club a sus socios y abonados más antiguos, dentro del amplio programa correspondiente a la celebración del centenario de la entidad. Antes del almuerzo celebrado en el Real Casino de la capital tinerfeña, Concepción aclaró que el director deportivo no le ha transmitido «de manera oficial» que quiera rescindir su contrato, renovado en verano hasta 2025.

Su versión de la situación relacionada con Cordero no coincidió del todo con la que expuso José Miguel Garrido el día anterior. El máximo accionista del Tenerife llegó a afirmar que el dirigente cartagenero había puesto en conocimiento de Concepción, en septiembre, su intención de desligarse del club recibiendo incluso una compensación, calculada a razón del tiempo de contrato que le quedaba por cumplir. Es más, añadió que Cordero había insistido en una charla con un consejero, esta vez modificando las condiciones. En cambio, el actual presidente aseguró que esa conversación con Juan Carlos no se llegó a producir. «No se ha dirigido a mí y sigo contando con él, a no ser que mañana surja lo contrario; ahí entraríamos en otros parámetros», manifestó.

Concepción recordó que Cordero es un profesional que fue «contratado» por el club para que asumiera la «responsabilidad de director deportivo», e insistió en que el especialista en fichar no le ha comunicado «absolutamente nada» sobre una posible ruptura con el Tenerife. Por si acaso, el presidente afirmó que siempre respetará a quien prefiera desarrollar su trabajo en otro destino y no en la entidad tinerfeña. «Pero esa situación no se ha dado, oficialmente no me ha dicho nada, así que doy por hecho de que seguirá siendo el director deportivo del Tenerife», remarcó antes de avisar que hay «mucho trabajo por hacer todavía», como el que se acometerá en breve por la apertura del mercado de altas y bajas de invierno.

Al respecto, y siguiendo la misma línea, señaló que no tiene por qué haber un giro de timón en los planes que tiene preparados el Tenerife con vistas a la ventana de enero. En principio, será Cordero el encargado de retocar la plantilla el mes que viene. «Tiene que seguir desempeñando su trabajo, porque esa es su obligación; para eso tiene un contrato», subrayó.

En un segundo plano queda el interés mostrado por el Real Zaragoza en hacerse ya con los servicios de Cordero. El futuro del club aragonés parecía depender de esta incorporación a su organigrama ejecutivo, pero la necesidad de abonar una alta cantidad para poder hacer efectiva la cláusula de rescisión del contrato del director deportivo, ha provocado, aparentemente, un cambio de rumbo. Precisamente, sin hacer mención a ninguna oferta en firme de ningún club, Concepción introdujo el elemento de la citada cláusula como condición esencial para que se llegue a desbloquear una supuesta salida de Cordero del Tenerife. «Los contratos están para cumplirlos», advirtió el empresario palmero. «Lo mismo que el club tiene una obligación hacia Cordero si decide prescindir de sus servicios, pasaría lo mismo si él se quisiera ir, porque estamos hablando de un contrato de igual a igual en lo que se refiere a las indemnizaciones», explicó Concepción dejando claro, una vez más, que Juan Carlos no le ha expresado su ánimo de hacer las maletas. «Si se quiere ir, y no me ha comunicado nada, se abriría una negociación y veríamos hasta donde podríamos llegar, pero hoy por hoy tiene una cláusula de rescisión y en el caso de dejar sus obligaciones de manera unilateral, si no se alcanza un acuerdo, tendría que cumplir», zanjó Concepción.

El disgusto del derbi

Aparte del asunto relacionado con Cordero, Concepción ofreció un breve análisis sobre el momento que está viviendo el Tenerife en la competición, estropeado por las derrotas seguidas sufridas ante Las Palmas, sobre todo esa, y Real Oviedo. El presidente admitió que le «disgustó» lo sucedido en el derbi, no tanto por el resultado, sino por la respuesta de los blanquiazules en un encuentro tan señalado. «Me disgustó porque esperaba otro enfoque y otro desarrollo», opinó sin entrar en detalles. En cuanto al posterior 0-1 en el Heliodoro contra el Oviedo, el presidente indicó que fue un encuentro que, por el alto número de ocasiones de gol generado por los blanquiazules, se debió ganar. «No me quedé preocupado, porque de diez, ganas nueve de esos partidos, pero el balón no quiso entrar», resumió dispuesto a «seguir adelante, porque son cosas que pasan en el mundo del fútbol».

El centenario

En el plano institucional, Concepción agradeció el «esfuerzo» realizado por los encargados de diseñar la «hoja de ruta» del año del centenario de la fundación del Tenerife. «Hemos celebrado un montón de actos y se ha cumplido, era nuestra obligación», declaró en una breve rueda de prensa ofrecida en un paréntesis del reconocimiento que le dispensó ayer la entidad deportiva a sus socios y abonados más antiguos. Testigos de tanta historia.