Ramis dice estar «frustrado, no decepcionado»

Enojado por el resultado final, preocupado por la trayectoria y satisfecho con la imagen que ofreció el equipo. Así estaba anoche Luis Miguel Ramis, técnico del representativo, quien cree que el Tenerife mereció más. «Nos quedamos frustrados, no decepcionados, con un poco de impotencia porque los jugadores han hecho todo lo que se les ha pedido después del partido del sábado y la cercanía de éste. Pero no ha salido, no hemos acertado y solo queda estar orgulloso del esfuerzo que han hecho los chicos», relató.

«Los merecimientos en este deporte ya saben cómo van. No hemos hecho gol, ellos sí; y tenemos una nueva oportunidad el miércoles», dijo también el profesional blanquiazul. A renglón seguido, achacó la derrota a la falta de acierto. «Hemos hecho muchas cosas bien para ganar solventemente, pero también hemos de buscar las razones y el porqué. Y lo haremos. Lo primero que se me ocurre, sin analizar profundamente, es que nos ha costado encontrar la portería. Quizá por falta de decisión en los últimos metros, o porque nos ha faltado sangre o viveza», enunció.

«Sabíamos que no podíamos cometer errores porque ellos viven de eso, y lo hemos cometido en una acción a balón parado. Eso nos ha costado el partido», adujo sobre el tanto de Costas que significó tres puntos para el Real Oviedo. «No ha acompañado el resultado y parece que estás en ese momento donde tienes que hacer muchas cosas para sacar algo; con esto, parece que no es suficiente», expuso.

Ocasiones claras

Ramis hizo hincapié en que el vestuario estaba anoche «con rabia y haciéndose preguntas». «Normalmente este tipo de situaciones vienen acompañadas de un resultado amplio, pero no hemos acertado ni hemos marcado ninguna de las opciones de gol que hemos tenido», declaró en sala de prensa el entrenador de los blanquiazules. «La definición es una parte del juego, nosotros no hemos estado acertados en esa faceta y eso cuesta puntos», resumió.

Ahora bien, sí quiso aclarar Ramis que con la actitud y el comportamiento de los suyos estaba muy conforme. «Hoy nos podemos mirar todos a los ojos. Y ya pensamos en el miércoles, que toca otro partido», dijo el técnico, quien admitió cierta desesperación durante el encuentro. «Puede ser que hayamos acusado el golpe. Los cambios defensivos han dado equilibrio; pero en la parte ofensiva es normal que no tengamos la mejor versión de Shashoua en estos momentos», indicó.

Del Oviedo, elogió que «el área propia lo defienden bien y han sido capaces de convertir una acción en tres puntos, pero el fútbol va de eso». «De lo que no va este deporte es de bajar los brazos; el trabajo está bien hecho por nuestra parte, hemos derrochado de todo y hemos intentado de todo», reiteró. «Seguiremos trabajando y creyendo para revertir la situación», comentó.

Su estado anímico

«Estoy triste por el partido, pero tranquilo y fuerte. Estas situaciones son anómalas, raras; y desarrollar un partido así y no sacarlo adelante no suele suceder», fue la respuesta de Ramis cuando se le preguntó por su estado de ánimo después de haber sumado solo tres triunfos en las últimas 12 jornadas. Por último, se le preguntó si hay inquietud por la salida de Cordero: «Está con nosotros, ha estado en el vestuario, hablamos del partido y se acabó; lo otro no tiene incidencia, de momento».