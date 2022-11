El capitán de la UD Las Palmas, Jonathan Viera, espera que el equipo amarillo haya aprendido de las dos derrotas de la pasada promoción de ascenso ante el Tenerife, en el que jugaron «muy ansiosos», de cara al derbi del mañana en el estadio Gran Canaria, en el que se deben dedicar a «jugar a fútbol».

El atacante amarillo hizo autocrítica con respecto a aquellos dos partidos perdidos hace seis meses, en el Heliodoro Rodríguez López (1-0) y después en Gran Canaria (1-2), y confía en que afronten este nuevo clásico desde la «tranquilidad», porque las emociones «suelen jugar malas pasadas», como cree que les sucedió entonces.

«Estuvimos muy ansiosos y no ayudé al equipo como tendría que haberlo hecho. Le he dicho a los chicos que nos olvidemos del ambiente, del árbitro, y que no se pare el juego, que la pelota esté en continuo movimiento porque ahí es donde somos buenos», explicó Jonathan en rueda de prensa.

Viera tiene claro que el Tenerife seguirá con su estilo conservador, en un bloque defensivo medio-bajo, por lo que recomendó tener «mucha paciencia» para superarlo. «Si viniesen a jugarnos de tú a tú, lo pasarían mal», añadió.

Además, cree que otra de las claves será marcar primero, y si es así, tendrán «mucho ganado» ante la poca capacidad de reacción que suele demostrar su rival cuando se ve por debajo en el marcador.

El capitán afirmó que los derbis «siempre son especiales», aunque el primero «se recuerda siempre», y un jugador se hace futbolista «para este tipo de partidos».

Viera cree que más allá de ganar el choque de rivalidad, también deben sumar los tres puntos para poner fin a la secuencia de cuatro partidos sin lograr la victoria: «Hay que ganar para cambiar la dinámica y este sábado es un buen momento para hacerlo», declaró.

También tuvo palabras para la afición amarilla, que llenará el estadio el próximo mañana. «Llevo muchos años aquí, lo que viví al final del año pasado y lo que estoy viviendo este año lo he visto muy poco. Hay que enganchar a la gente todavía más y regalarles una victoria, porque para ellos es muy importante», concluyó Viera.

La estrella del conjunto grancanario jugará mañana su octavo derbi. Debutó el 23 de enero de 2011 con una igualada en el Heliodoro Rodríguez López (1-1) y también participó en el que cerró esa temporada, con el Tenerife descendido matemáticamente a la Segunda División B (1-0). Más adelante, en la Liga 2014/15, repitió como local y no pudo evitar el empate amarillo (1-1). Su relación con el equipo blanquiazul se retomó durante la campaña 21/22, en la que se celebraron cuatro enfrentamientos, dos de Liga y los dos de la promoción de ascenso. Jonathan fue titular en los cuatro. En el primero no solo celebró un triunfo (2-1). También aportó un gol, el primero con su firma en estos encuentros. El 2 de enero de 2022 añadió otra alegría, esta vez con su primera victoria en el Heliodoro (0-1). Pero la suerte cambió para él, y para la Unión Deportiva, en los dos duelos del playoff.