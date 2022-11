José Juan Gutiérrez: "Nadie quiere un nuevo estadio, solo los políticos"

¿Para usted también es especial la semana del gran clásico?

Sí, las semanas de los derbis son completamente diferentes desde que empiezan hasta que acaban. Son partidos que todo el mundo en las Islas vive de forma extraordinaria: los futbolistas, los técnicos, los dirigentes y también los medios de comunicación, que se ocupan de meternos en órbita a todos.

¿Es favorita la Unión Deportiva por estar por delante en la clasificación? ¿O lo es el Tenerife por sus buenas sensaciones de las últimas jornadas?

En los derbis no hay favoritos. Yo vi a Las Palmas el domingo contra el Levante y me encantó. Hizo una segunda mitad fenomenal y fue capaz de empatar un encuentro que muchos le daban por perdido. Incluso creo que si el partido llega a durar tres o cuatro minutos más, la remontada se hubiera dado. Y el Tenerife después de vencer al Huesca irá al derbi con la moral por las nubes, también por su actuación convincente en Burgos, donde se sacó la espinita de los resultados fuera de casa. Preveo un choque muy igualado, un duelo de estilos bien definidos y un partido que hay que jugar con la cabeza, pero también con el corazón.

¿A quién teme de Las Palmas?

Las Palmas tiene un gran conjunto, pero también grandes individualidades como Jonathan Viera o Vitolo, que en cualquier momento puede sobresalir. Lo que no entiendo es cómo un futbolista de la talla de Alberto Moleiro no tiene más protagonismo en las alineaciones de Pimienta. Es evidente que merece más tiempo y continuidad. Es desequilibrante, diferencial, rápido, con una claridad de juego increíble; y sorprende que no tenga una cuota mayor en el equipo. Me parece el relevo natural de Pedri en muchos sentidos. Y apunta a grande. Sus condiciones son excelsas para el fútbol y su velocidad es endiablada.

Le pregunto también por un asunto recurrente ante este tipo de clásicos: la canariedad. Esta vez no faltarán representantes isleños en el Tenerife porque Javi Alonso puede ser titular y Teto llega en un momento dulce. ¿Es el nuevo icono del tinerfeñismo?

Que hay jugadores y hay talento, no tengo dudas. A Teto le han dado oportunidades y ahí lo tienes. Pero oportunidades de verdad, con continuidad, con el derecho a equivocarse y seguir en las alineaciones. Está haciendo una campaña excelente y lo que destaco de él es su aportación creciente. Cada vez se le nota con más confianza, con más desparpajo y ganas de hacer cosas. Su atrevimiento es el de un grandísimo futbolista. Y no tengo dudas de que hay muchos otros canteranos que podrían despuntar, sin ir más lejos David, pero lamentablemente ha habido fichajes a mansalva en los últimos tiempos que le han cerrado el paso a futbolistas de mucho nivel que hay en nuestra base. Ojalá que Teto abra camino.

«En Las Palmas me sorprende mucho que Moleiro no tenga más minutos; le veo como el relevo de Pedri»

¿Y puede ser el héroe del derbi de este sábado?

Pues perfectamente porque él ya se siente seguro y sabe que va a seguir jugando; es decir, no es una aparición provisional ni para un rato, sino un futbolista en fase de estabilización. Su calidad está fuera de toda duda y si le siguen dando oportunidades, pienso que tiene ahí el Tenerife a un futbolista de largo recorrido. Al que no le van a faltar ofertas, seguro.

¿Estará condicionado el clásico por las ausencias? ¿Le parecen más relevantes las de Valles y Sandro en Las Palmas o las de Garcés y José León en el lado blanquiazul?

El fútbol es así y está repleto de circunstancias indeseadas, fíjate el caso de Benzema en el Mundial sin ir más lejos. Pero no creo que las bajas vayan a notarse. Lo que tiene que hacer el entrenador es centrarse en lo que sí están disponibles. De Ramis este sábado no espero pruebas ni experimentos, sino un once con los jugadores que mejor están.

¿Puede ser Shashoua la gran sorpresa de Ramis?

No sé si está para ser titular. No creo que sea el día para arriesgar, sino para jugar con los futbolistas que te han ofrecido un rendimiento acreditado en las últimas jornadas. ¿Shashoua? No sabemos a qué nivel anda, como tampoco Corredera. Me parecería aventurarnos demasiado darles alternativa en un partido de tan alto voltaje y carga emocional. Porque una cosa son los entrenamientos y otra vez bien distinta la adrenalina de este tipo de grandes clásicos.

¿Qué roles espera de ambos conjuntos?

Las Palmas está jugando muy bien y tiene grandes futbolistas que mantienen bien el balón, filtran buenos pases, llegan con frecuencia arriba... Sus centrocampistas son de categoría. Pero el Tenerife no es menos equipo. Es un bloque defensivamente bien armado, fiable, solvente en las últimas jornadas. Yo me quedo con la imagen que ofreció en Burgos. Yendo en esa misma línea, no descarto que ganemos el derbi si logramos sorprender a la contra. De hecho, ya lo logramos la última vez en la promoción.

¿Cuál es su pronóstico?

Mi deseo es siempre que gane el Tenerife y mi ilusión es ver este derbi en Primera antes de irme de este mundo. Y a los dos clubes les veo sus opciones porque tienen argumentos en sus plantillas. El Tenerife no empezó bien, pero la cosa va mejorando; y Las Palmas es una de las favoritas por plantilla y potencial. Esto es largo y van a ocurrir muchas cosas todavía. La liga va de ser regulares, constantes en el rendimiento, a ver qué pasa de aquí al final.

¿Tiene opinión sobre el reparto de las entradas?

Hay cosas que me cuesta entender y es una pena que en este gran acontecimiento nos vayan a faltar muchos blanquiazules que quieren y desean estar. ¿No dicen que es la fiesta del fútbol canario? A mí duele especialmente por aficionados de toda la vida, por birrias que he visto en los campos de Segunda B y acompañando al equipo en muchos viajes a la Península. Es paradójico que en desplazamientos lejanos sí hayan podido estar; y en la isla de al lado, a media hora de avión, se les niegue el asiento y vayan a quedarse sin animar a los suyos. Insisto, es difícil entenderlo; y de alguna forma es privar también al derbi de su lado más colorista, que es la confluencia de las dos aficiones. Son cosas que se me escapan, pero que duelen.

¿Estadio nuevo sí o estadio nuevo no? ¿Cuál es la opinión de José Juan Gutiérrez?

A mí me parece un disparate de marca mayor. Es increíble que tengamos políticos pensando en estadios en vez de hospitales. Estadio de fútbol ya tenemos uno; quizá el Heliodoro no sea de los mejores de España, pero sí es una instalación histórica, céntrica y grande. Lo que necesitamos es que lo pongan en buenas condiciones, que arreglen los baños y hasta el agua corriente. ¿Construir un estadio? No, oiga no. Construya usted primero un buen proyecto de club, un plantel para estar en Primera. Pero estas intenciones casi faraónicas me parecen más una cosa política que una demanda de la ciudadanía.