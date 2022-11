"Dos equipos simétricos"

"Coincide con el Argentina-México, que es un partidazo; pero por supuesto es compatible seguir el Mundial y ver el derbi". Quien responde al teléfono es Mauro Pérez (Santa Cruz, 1973), exdirector deportivo de Albacete y Lugo; y uno de los profesionales isleños con mayor grado de conocimiento sobre el fútbol de plata. Desde que abandonó su cargo de alta responsabilidad en el club gallego es frecuente su presencia en la grada de Tribuna del Heliodoro y por supuesto se ha acentuado su condición de consumidor de fútbol, a la espera de que el destino ponga en su camino alguna oportunidad de ejercer en los despachos.

Su análisis del derbi es milimétrico, profuso y pedagógico. "Para el Tenerife, el clásico llega en el momento justo porque ahora el fútbol sí le está reconociendo sus méritos. Ya da la apariencia de ser un equipo sólido y ordenado, como lo era el año pasado. Cuando en los partidos no sucede nada o casi nada, entonces los gana el Tenerife", explica Mauro, quien confiere bastantes opciones de éxito al cuadro blanquiazul en la visita del sábado a Siete Palmas.

Ahora bien, se expresa desde la cautela. "Para el Tenerife siguen siendo un problema difícil de gestionar las situaciones en las que encaja primero, porque le cuesta mucho remontar; logró igualar por ejemplo ante la Ponferradina, pero los antecedentes revelan que acusa mucho los golpes, sobre todo fuera de casa", aduce Mauro ante el choque de trenes del Gran Canaria. Resumiendo, subraya: "Que el partido sea feo beneficia al Tenerife. Si el partido es bonito, posiblemente querrá decir que Las Palmas está haciendo su fútbol y gobernando el duelo".

Sus elogios hacia el proyecto amarillo son superlativos. Según cuenta, "el músculo ofensivo de la UD es el mejor de la categoría, junto al Levante". Para Pérez, "en cuanto a nombres y rendimiento, los futbolistas de mediocentro y delantera de Las Palmas son superiores a los Tenerife". No obstante, los blanquiazules también tienen sus armas. "Hasta la fecha Las Palmas no muestra la solidez que sí ofrece el conjunto de Ramis, que está hallando al fin sus señas de identidad. Si la fiabilidad blanquiazul se impone a la creatividad amarilla, evidentemente habrá serias opciones de victoria visitante", desmenuza el especialista.

A la hora de emitir pronósticos y deseos, Mauro arrima el ascua hacia los jugadores tinerfeños. "Me gustaría que fuera el derbi de Teto y Moleiro; y que lo ganase Teto, porque así reivindicaríamos el fútbol canario con acento de nuestra isla; y también sería entonces el clásico de la gente joven", sugiere. En todo caso, considera crucial que ambos manejen bien el apartado emocional, a su juicio determinante en citas de alto voltaje como lo fueron los derbis de la fase de ascenso. "A mi forma de verlo, las declaraciones de Viera perjudicaron a Las Palmas porque el equipo salió sobreexcitado, muy nervioso. Quien controle mejor el estado anímico puede llevarse el partido. Y ahí el estilo del Tenerife, como es más táctico y de centrarse más en controlar los tiempos del partido... Creo que si el encuentro se le hace largo a Las Palmas y Jonathan Viera recibe siempre lejos de donde quiere, entonces estarán ocurriendo las cosas que persigue y ansía Ramis", explica.

Desde un perfil pedagógico, donde explica fácil lo difícil, Mauro concluye que Tenerife y Las Palmas son "equipos simétricos". Y argumenta el porqué con unos cuantos ejemplos. "Uno va a hacer lo que no quiere el otro. El Tenerife no quiere la pelota, Las Palmas sí. El Tenerife se va a meter en bloque medio o bajo; y las Palmas quiere jugar en campo rival. El Tenerife busca ganar las espaldas a los espacios y salir a la contra, Las Palmas no. Son dos estilos muy diferenciados, pero ambos equipos se sienten muy cómodos en sus respectivos manuales y veremos cuál sale triunfador", concluye. Eso sí, ve difícil que los dos suban.

"Ojalá que se diera otro playoff Tenerife-Las Palmas, aunque lo maravilloso es que uno subiera por la vía rápida y otro por la vía de la promoción. Pero es improbable porque hay equipos realmente poderosos". De hecho, ve al Levante campeón.

García Pimienta podría apostar por los hombres que ejercieron de revulsivos en el Ciutat de Valencia y mejoraron el funcionamiento grupal, entre ellos Marvin o Moleiro. En el Tenerife, Ramis tiene donde elegir. Una de las incógnitas es en defensa: ¿Carlos Ruiz o Nikola Sipcic?