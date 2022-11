La brújula del derbi

Casi imprescindible evacuar consultas con Aitor Sanz Martín, capitán actual del CD Tenerife; y Ricardo León Brito, ahora adjunto a la dirección deportiva y antes también brillante en la difícil tarea de ejercer de faro, alumbrar a sus compañeros y generar el juego desde su privilegiada ubicación en el campo. Demarcación y tinerfeñismo unen las trayectorias del madrileño y el realejero, que en las horas previas al duelo del sábado (Gran Canaria, 21:00 horas) coinciden en definir el venidero partido "de alta dificultad" por las virtudes del adversario; pero también en la receta para ganar en territorio enemigo. Proponen conjugar cabeza y serenidad con la proverbial ambición que distingue a los futbolistas del Tenerife, siempre competitivos en la hora del gran derbi.

"Es un partido muy especial para toda Canarias y la afición al fútbol canario. Y tenemos muchas ganas de afrontarlo", explica el actual capitán, quien desconoce si se enfrenta a su última visita al Gran Canaria. Su contrato expira en junio y hace meses que arroja dudas respecto al tiempo que alargará su carrera, a la que falta solo el ascenso a Primera. ¿Derbis? Un montón. "Llevamos tres victorias seguidas y eso es importante", recuerda el madrileño, quien casi siempre se trajo felices sensaciones de sus visitas a Las Palmas.

"Son partidos que has de disfrutarlos", explica Ricardo. "Eso es lo que te quedas cuando cuelgas las botas", enuncia el tinerfeño, quien se acuerda de su primer clásico (0-0 en Gran Canaria, con Amaral en el banquillo y aún con ficha amateur para el norteño) mucho más que el último.

"Venimos transmitiendo buenas sensaciones y lo encaramos con garantías", resaltan ambos mediocampistas en sus respectivos diagnósticos. " Este tipo de partidos no entiende mucho de dinámicas, pero siempre es bueno afrontarlos con una buena racha", expone Aitor. Casi idéntico es el discurso de Ricardo, quien destaca que el representativo haya superado el tramo de la competición donde más le golpearon las lesiones y los contratiempos.

"Jugadores que llevaban parados mucho tiempo ya están disponibles. Y no eran futbolistas poco importantes, sino todo lo contrario: piezas con bastante peso en el equipo", resalta el ayudante de Juan Carlos Cordero. "Creo que todas las vicisitudes y circunstancias negativas se han notado en el curso de la temporada, pero ahora estamos en un buen momento. Todo puede pasar, pero siempre gusta llegar en un momento donde estás muy seguro de las opciones del equipo", dice ante el clásico que viene.

Subrayan Aitor y Ricardo que se medirá el Tenerife a un claro aspirante e incluso favorito "por muchos motivos" para la dura pugna por el ascenso directo. Pero ven al representativo con serias opciones de éxito si se comporta como en Burgos o ante el Huesca, si es "fiel" a sus principios y a su forma de concebir el fútbol.

Echando la vista atrás, con casi una veintena de clásicos entre los dos (son más si se contabilizan los no oficiales), subrayan que son ocasiones especiales. "Yo de los derbis que viví me acuerdo de todo aquello que los hace extraordinarios: los recibimientos de la afición, el comportamiento de la gente, cómo se vuelcan los medios y por supuesto ese momento único de enfilar el camino al campo y jugar el partido con todas las ganas. Representas a toda una isla; es el canario un derbi como ningún otro", destaca Ricardo, quien el sábado será espectador y no protagonista.

Delega León en Aitor, ahora capitán general, icono y referente para los recién llegados. La tarea de inocular tinerfeñismo y compromiso queda en buenas manos.