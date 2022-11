Blanquiazules con el derbi en las venas

Resultados aparte, la presencia de canarios en cada uno de los equipos ha sido siempre una manera alternativa de calibrar los derbis entre Tenerife y Las Palmas. Canteranos o no, se da por hecho que los jugadores de las Islas son los que viven estos enfrentamientos con más pasión. Han crecido al calor de los derbis, los han visto como espectadores y muchos llegaron a disputarlos en categorías inferiores. No necesitan explicaciones para darles la trascendencia que merecen. Una vez llegada la hora de competir, la ventaja de tener más futbolistas de la casa da para debates eternos. ¿Influye tanto? Hay lecturas para todos los gustos. Por ejemplo, el Tenerife eliminó a la Unión Deportiva en el promoción de ascenso a Primera División de la pasada temporada sin ningún protagonista sobre el campo nacido en el Archipiélago. En cambio, en la escuadra amarilla llegaron a intervenir nueve:los tinerfeños Kirian, Moleiro y Maikel Mesa, y los grancanarios Eric Curbelo, Jesé, Jonathan Viera, Álex Suárez, Benito Ramírez y Mujica.

Si se toman como muestra las dos últimas décadas –dentro de una relación de rivalidad que nació en 1950 y que ha generado la celebración de 69 partidos oficiales–, surge un poco de todo en el bando tinerfeño. Clásicos con mayoría local y antecedentes tan vacíos como los del citado playoff.

En la eliminatoria que dio paso a la final contra el Girona no intervino ningún canario con el Tenerife. Los únicos convocados fueron los porteros reserva Dani Hernández y Víctor Méndez. Y en el compromiso de Liga anterior, el del 2 de enero en el Heliodoro Rodríguez López (0-1), tampoco. Ese día sí se sentaron en el banquillo blanquiazul Dani, Víctor, Jeremy Socorro, Alberto, Thierno, David Rodríguez y Teto. Para encontrar al último canterano que tuvo minutos en un clásico –con el Tenerife– hay que llegar hasta la visita al estadio Gran Canaria del 16 de octubre de 2021. Esa tarde, Ramis sustituyó a Elady por Ethyan cerca del final, poco antes de que Lemos marcara el gol definitivo (2-1).

Todo indica que Teto tomará el relevo este sábado. El centrocampista, que se estrenó en una convocatoria para un partido de Liga coincidiendo con el derbi del 2 de enero de este año, no ha faltado en ningún encuentro de la presente temporada, incluyendo el de Copa contra el Lealtad. Además, llegará a la visita a la Unión Deportiva después de haber enlazado siete participaciones como titular. Salvo sorpresa, tendrá un sitio fijo en una alineación en la que habría espacio para otro tinerfeño, Javi Alonso. Al dueño del dorsal 8 de la plantilla se le han ido escapando los derbis por muy poco. Formó parte de las convocatorias de los dos que se celebraron en la Liga 20/21, pero no llegó a entrar en el campo. Y se perdió los cuatro del ejercicio posterior como consecuencia de la grave lesión de rodilla que sufrió hace dos veranos. Ahora está listo para vivir desde el césped un clásico del fútbol canario. Esta campaña ha jugado nueve partidos, cinco como titular. Y quién sabe. Del cero de los últimos derbis se podría pasar a más de dos canteranos en el equipo. Alassan ya ha debutado y suele estar entre los elegidos por Ramis para completar las citaciones.

Algo es algo para un Tenerife que, no hace tanto, llegó a hacerle frente a la Unión Deportiva con cerca de diez canarios en el equipo. En ficha técnica del partido de la segunda vuelta de la Liga 13/14 (1-0) aparecen nueve. Bajo la supervisión de Álvaro Cervera, entraron, de inicio o con el cronómetro en marcha, Roberto, Bruno, Alberto, Ricardo, Suso, Nano, Aridane, Ayoze y Édgar. Unos años antes, Amaral había tirado del producto local en el derbi con el que el Tenerife se despidió de Segunda División para pasar un par de años en Segunda B:jugaron ocho.

Según el momento y las circunstancias, la cantera ha asomado más o menos. Al igual que hace unos meses, hace 22 años, en el único derbi de Primera en el Heliodoro, no intervino ninguno.

Paco Brito llegó a catorce

El tinerfeño Paco Brito jugó catorce partidos oficiales contra la UDLas Palmas luciendo el uniforme blanquiazul;seis de la Copa del Rey, cuatro de Segunda División y cuatro de la desaparecida Copa de la Liga. En todo ese recorrido, iniciado en el curso 78/79 y finalizado en la temporada 1984/85, solo pudo celebrar dos triunfos, uno en Copa que no sirvió de mucho (1978) y otro crucial en Liga en el Insular, en 1984 (0-2).

Un tinerfeño, con trece

El jugador de la UDLas Palmas con más derbis disputados es un tinerfeño:Felipe Martín. Participó en seis de la Copa del Rey, cuatro de la Copa de la Liga y tres de Segunda División:13 en total entre las temporadas 78/79 y 84/85. Tonono y Félix Marrero intervinieron en doce duelos contra el rival de la Isla vecina, mientras que otro tinerfeño, Julio Durán, jugó seis con el uniforme amarillo y cuatro con el blanquiazul.

Suso, en la historia

No solo se retiró siendo el cuarto jugador con más partidos disputados con el Tenerife (337), por detrás de Alberto Molina (431), Toño Hernández (385)y Felipe Miñambres (357), sino el que más derbis acumuló en Liga siendo futbolista blanquiazul. Sumó once, todos de Segunda División. Debutó en marzo de 2007, en un 3-1 en el Heliodoro, y se despidió con un empate (1-1) en casa en 2021. Santana tuvo la oportunidad de marcar un gol. Lo anotó de penalti en el estadio Gran Canaria (2018).

Ricardo completó la decena

Además de haber ascendido a Primera con el Tenerife, Ricardo puede presumir de haber jugado diez derbis de Liga. El centrocampista, retirado en 2016, fue titular en nueve de esos encuentros y aportó un tanto, de penalti, en el triunfo por 3-0 de la Liga 2013/14. Ricardo ganó cinco clásicos y solo perdió dos.

Once canarios en el equipo

La última vez que coincidieron once canarios en la alineación inicial del Tenerife en un derbi fue en octubre de 1980, en una eliminatoria de la Copa del Rey. José Ramón Lamelo alineó a Álvaro González, Paco Brito, Lolo, Marrerín, Manolo, Diego, Salvador Mesa, Alberto García, Lolín, Chalo y Barrios. En aquellos tiempos era lo más común. Con el paso de los años, técnicos como David Amaral y Álvaro Cervera volvieron a confiar en mayor medida los isleños. De ahí que no sorprendiera que sus alineaciones en los clásicos tuvieran mayoría de canarios. Amaral se decantó por siete para el once del último encuentro de la Liga 10/11: Bruno, Pablo Sicilia, Abel, Ricardo, Germán Sáenz, Jesús y Omar. Cervera igualó ese número en un encuentro con la Unión Deportiva de mucho mejor recuerdo para el tinerfeñismo. Si el anterior había supuesto una humillación, por la condición de equipo descendido a Segunda División B de los blanquiazules, el posterior confirmó un cambio de tendencia en la historia reciente de los derbis, dado que el Tenerife logró imponerse a Las Palmas por 3-0 en el Rodríguez López con siete canarios en su formación titular. Cervera repitió con siete en el partido en Las Palmas (1-0).