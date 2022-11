Concepción: "Me hubiera gustado irme con un ascenso"

El presidente del representativo, Miguel Concepción, afronta un derbi que será especial para él y también para algunos de los componentes de su consejo de administración, que vivirán por última vez la experiencia de representar al CD Tenerife en el palco VIP de Gran Canaria. Tiene el jerarca palmero muy felices recuerdos de estos clásicos frente a la Unión Deportiva, especialmente los dos disputados en el marco de la última fase de ascenso, y cree que ganar este tipo de envites «siempre supone un estímulo». Es lo que espera de la cita del sábado.

Balance de su gestión. «Aterrizamos en un momento muy complicado, con una deuda que hacía casi imposible la viabilidad del club». Así empieza el relato del dirigente blanquiazul acerca de sus casi 17 años de mandato, que han tenido picos y valles. «Se consiguió aliviar la situación tras hacer buenas gestiones con los bancos y la recuperación de los activos del llamado parque empresarial. Se logró ir bajando esa deuda y se ha conseguido, por fin, sanear las cuentas de la institución y sanear al equipo», concluye.

Solo un año en Primera. «Tuvimos la suerte de conseguir el ascenso al tercer año de mandato pero no pudo lograrse luego la permanencia. El club no estaba preparado ni tenía unas bases para mantener esa categoría; económicamente seguíamos pasando por grandes penurias y perdimos la plaza en Primera por tan solo un resultado. Luego se siguió trabajando y me quedo con que fuera efímero el paso por la Segunda B, que es un infierno. En los últimos tiempos hemos ido dando pasos adelante y a la tercera final confío que sea la vencida. Me habría gustado irme con el club en la máxima categoría, pero me voy con la satisfacción y el deber cumplido», añade.

La Ciudad Deportiva. Se irá Concepción en la Junta General de los próximos días 14 y 15 de diciembre dejando un legado en forma de ciudad deportiva. «Es un sueño cumplido. Han sido muchos años de esfuerzo, se ha trabajado muchísimo, hemos superado incluso 13 meses de pandemia con la obra parada... Retomamos el acuerdo con la constructora y dimos un acelerón porque era muy importante para mí mantener los plazos suscritos en 2018. Dijimos que serían cuatro años y han sido cuatro años. Y culminamos el miércoles pasado con la reinauguración de estas instalaciones en el año del Centenario», dice, orgulloso.

Lo que espera. «Sé lo que significan estas instalaciones para el futuro del club y el futuro del fútbol base de Tenerife. Estoy seguro de que pasarán por la Ciudad Deportiva algunos de los jugadores más importantes de los próximos tiempos, no me cabe duda. Esperamos que eso nos dé resultados de crear, de generar talento y crecer el espíritu de pertenencia. De este modo podremos disfrutar de muchos jugadores muy buenos, porque sabemos que en Canarias salen futbolistas de los que obviamente queremos disfrutar en el Tenerife», asegura Concepción.

Deseo de todos. Ha percibido el empresario palmero a lo largo de estos años que la feligresía blanquiazul demanda cantera, como así evidencia la locura generalizada con Teto. «Sé que a nuestra afición le encanta ver a jugadores de la base en nuestra primera plantilla. Ahora será más fácil desde estas instalaciones. Hemos pasado de barracones y módulos con goteras, desperfectos... a un complejo de primer nivel. Lo de antes no ayudaba a nuestros deportistas, pero eso va a cambiar totalmente. Ahora van a estar dentro de un contexto y ambiente de fútbol, priorizando la formación no solo como deportistas, también como personas y estudiantes. Queremos que crezcan en todas las vertientes», afirma el máximo mandatario blanquiazul, que en un mes dejará su puesto a Paulino Rivero.

Objetivos. «Estas instalaciones van a permitir también a nuestra primera plantilla trabajar en un ambiente de fútbol y en un complejo que estará entre los mejores de España. Eso le dará un plus al equipo; y le aportará un ambiente favorable en cada uno de los entrenamientos y en cada una de sus jornadas de trabajo. Creo firmemente que esta atmósfera reúne todas las condiciones posibles y estoy deseando ya que muy pronto comiencen los entrenamientos en Geneto», apunta.

Un adiós esperado. Y con respecto a su salida, expone Concepción que ya había advertido que se iría en cuanto estuviese concluida la obra de Geneto. «Lo dije cuando me presenté a este cuarto mandato. Que estaría seguramente solo el tiempo necesario para cumplir las promesas: celebrar el año del Centenario y dejar en funcionamiento las infraestructuras de la Ciudad Deportiva. Ahora le toca coger el testigo a otros y yo estaré en esa segunda línea ayudando ahí donde se me pida».