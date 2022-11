Luis Miguel Ramis, técnico del representativo, elogió ayer «el trabajo y el sacrificio» que permitieron a los suyos hallar premio y abrochar la mejor racha de la temporada, que llega justamente antes de un partido tan especial como el derbi. Ya conquistado el triunfo ante el Huesca, rival directo en la pugna por las plazas de privilegio, el tarraconense se marcó por objetivo «seguir escalando y subiendo posiciones»; y se permitió hablar del clásico canario, que tenía aparcado hasta el envite de ayer.

«Mejor llegar así, claro», dijo cuando se le preguntó por del derbi. «Ahora sí, el siguiente partido es el que queremos ganar. Pero toca descansar para prepararlo de la mejor manera. Llegaremos con la mejor racha de la temporada, desde luego. Y vemos que el equipo se siente bien con lo que hace», adujo en defensa del estilo. «Ha habido otros partidos en los que hemos estado bien, pero no nos hemos puesto por delante. Contra el Zaragoza empezamos mejor que hoy [por ayer] y al final derivó en otra cosa», relató. En esta misma dirección, reseñó que cuando el equipo corrija determinados errores, tendrá «más posibilidades» de sumar victorias rotundas y convincentes como la conseguida frente al Huesca.

Del partido frente a la Unión Deportiva, adelantó que «será un partido con tintes bonitos, en altos índices de competitividad y que el equipo jugará desde la voluntad de ilusionar a la gente».

Antes, Ramis había manifestado su satisfacción por la imagen ofrecida sobre el verde del Heliodoro. «Ha sido sido una victoria merecida. Hemos trabajado y madurado muy bien el partido. Cada encuentro tiene sus momentos y nosotros lo hemos hecho bien en éste. A partir del momento de ponernos por delante hemos sido muy rigurosos y sólidos; y si el partido se nos ha puesto de cara es porque el trabajo desde el inicio ya era bueno», comentó. «Ha funcionado lo que hemos trabajado», sintetizó el entrenador, quien vio al equipo «madurar bien» al rival hasta conseguir desvencijarlo.

Asimismo, dio el valor que tiene a la fiabilidad defensiva y a la tercera portería a cero consecutiva. «Es importante que no nos hagan goles, evitar esas situaciones... y lo hemos logrado ante un Huesca muy potente y con muchos recursos», explicitó. En cuanto al Tenerife, lo vio reconocible parecido al de «otras muchas veces». «Me deja satisfecho el trabajo, sacrificio y el premio que se llevan los jugadores», completó.

En cuanto a algunos nombres propios que fueron ayer protagonistas, incidió en que Carlos Ruiz y Waldo Rubio «Llevaban ya dos semanas entrenando con normalidad» antes de reaparecer en ste partido con la etiqueta de titulares. En cuanto a Sipcic, valoró el esfuerzo «de coger cuatro vuelos para poder ayudar», si bien finalmente se decantó por su suplencia. «Había que tener un poquito de cuidado y no estamos para regalar nada», justificó. En el banquillo se quedó Shashoua, quien «no entró porque no era el momento», si bien destacó sus ganas y le instó a tener paciencia.

Ziganda, preocupado

José Ángel Ziganda, entrenador del Huesca, se mostró inquieto por los números de su equipo fuera de El Alcoraz. «Nos han entrado prisas y no hemos tenido capacidad para remontar, así que han sido justos merecedores del partido. Toca aprender y mejorar, porque fuera de casa nos está costando mucho y no debería ser así porque la idea es la misma dentro y a domicilio. No hemos hecho un buen partido», resumió.