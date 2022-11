Santa Cruz no ve al Tenerife en otro municipio

El Tenerife no dejará de jugar como local en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Esa ha sido su casa durante cien años y no saldrá de ella en el supuesto de que, en un futuro, el club termine estrenando unas nuevas instalaciones y se mude del Heliodoro Rodríguez López. Así se resume el mensaje emitido por el Ayuntamiento capitalino después de que haya vuelto a cobrar fuerza la iniciativa de que se construya otro estadio, a raíz de lo comentado el pasado miércoles por los presidentes del Cabildo Insular y del Tenerife, Pedro Martín y Miguel Concepción, tras la presentación de la Ciudad Deportiva.

Concepción insistió en la conveniencia de que el representativo compita en unas instalaciones más amplias y modernas, y Martín aseguró que el Cabildo Insular, que es propietario del Heliodoro, apoyará este proyecto. Asimismo, avanzó que la fuente de financiación más adecuada sería la venta del suelo en el que se encuentra el Rodríguez López. En cuanto al lugar elegido para levantar otra cancha, no dejó nada claro, ya que el proyecto no ha avanzado tanto. En cualquier caso, y sin descartar ninguna opción, la prioridad pasaría por no abandonar el área metropolitana. Por si acaso, en el Ayuntamiento de Santa Cruz han sido firmes en su respuesta. El propio alcalde, José Manuel Bermúdez, recordó que «la sede administrativa del club siempre estuvo en la capital», y afirmó que «sacar de aquí al Tenerife, el estadio o el hecho de insinuarlo, es un atentado contra la capital y la historia».

En el Ayuntamiento de Santa Cruz llevan un tiempo estudiando este asunto. De hecho, el grupo municipal del Partido Popular presentó una moción, en el pleno del pasado mes de julio, para dar apoyo al Tenerife en su «idea de tener un mejor recinto para el club y la ciudad», tal como formuló en su día el portavoz Carlos Tarife. De esta manera, el Ayuntamiento reiteró su «alianza» con la entidad deportiva y señaló como «estratégico que, en caso de traslado, el estadio se encuentre en el municipio de Santa Cruz de Tenerife». Igualmente, aprobó la propuesta de la creación de una comisión formada por el club, el Cabildo y el consistorio con el fin de analizar una posible rehabilitación y ampliación del Heliodoro o «acometer un proyecto de interés insular» en unos terrenos consensuados con el Tenerife.

Precisamente, en el Ayuntamiento defienden que la herramienta de esta comisión debe tener un papel crucial y rechazan que sea el Cabildo Insular el que asuma toda la responsabilidad. «El estadio es de su propiedad, pero está en suelo chicharrero», apuntan con la esperanza de que todas las partes vayan de la mano y que el Tenerife continúe en la capital, ya sea en un Rodríguez López mejorado o en otro campo.

Es más, aseguran que los dirigentes del club están de acuerdo con no moverse del municipio. Otra cosa será la ubicación del nuevo estadio, si es que finalmente se opta por esta alternativa. Pero también se ha avanzado en esta línea. Y más de lo que podría parecer. Al margen de la rehabilitación del Heliodoro, el Ayuntamiento tiene dos preferencias de obra nueva dentro de los límites municipales. Ya saben el espacio que podrían dedicarle al estadio y al área de aparcamiento, cuáles serían las vías de acceso, lo que costarían las expropiaciones... Está todo mirado.

Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos y antes responsable de Urbanismo del consistorio capitalino, sostiene que estas propuestas son «viables» técnica y económicamente. «Nos sorprenden las declaraciones del presidente del Cabildo, porque el Ayuntamiento de Santa Cruz lleva mucho tiempo trabajando de la mano del Tenerife», advirtió antes de añadir que las tres partes deben reunirse para «para llegar a una solución sobre si se amplía el estadio o se busca otra ubicación». Dentro de la segunda alternativa, el Ayuntamiento ya tiene «preparadas dos propuestas viables que podrían darle al Tenerife un estadio a su altura».