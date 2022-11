Aitor Buñuel: "Tengo un máster en situaciones límite"

¿Se van viendo las cosas de otra manera después de ganar en Burgos y avanzar en la Copa?

Ahora estamos en una dinámica positiva. Tenemos ganas de alargar esa racha ante el Huesca para acercarnos a los puestos de arriba.

¿Es el momento de dar ese paso como aspirantes a subir?

No hemos terminado de encontrar la regularidad que nos permitiría acercarnos al lugar que queremos, pero esa racha tiene que llegar. Tenemos ganas y mucha confianza puesta en los partidos que vienen hasta el parón navideño.

¿Cómo explicaría esa falta de regularidad en la competición?

A lo largo de una temporada, todos los equipos entramos en esos baches. A nosotros se nos juntó todo: muchos compañeros lesionados, partidos en los que sumamos menos de lo esperado por detalles puntuales… Pero el equipo ha sabido reponerse. Creo que estamos en el comienzo de una buena dinámica. Casi todos los compañeros lesionados están de vuelta y esa es una muy buena noticia. Esperamos tirar para arriba todos juntos.

¿Cómo gestionaron el tramo de tres derrotas consecutivas?

Soy partidario de afrontar las situaciones con la máxima naturalidad posible, siempre siendo consciente de que no fue un buen momento y que necesitábamos puntuar de tres en tres, intentando que esa presión no nos limitara ni nos impidiera ser nosotros mismos en el terreno de juego. En ese sentido, el equipo dio un paso al frente con personalidad para competir. Ojalá volvamos a sacar nuestra mejor versión en el partido contra el Huesca y sumemos los tres puntos.

¿El Tenerife de El Plantío se ajusta al modelo ideal?

Ese espíritu de equipo, esa capacidad de sufrimiento y esas ayudas constantes, son factores indispensables, y si los mantenemos en el tiempo, nos darán mucho, porque, aparte del trabajo, del orden y de la organización, tenemos futbolistas que, ofensivamente, pueden resolver cualquier partido. Si seguimos siendo sólidos en defensa, sumaremos muchos puntos, seguro.

Después de 15 jornadas están a ocho puntos del sexto clasificado. ¿Cómo lo analiza?

No es lo que esperábamos, pero lo positivo es que tenemos margen para darle la vuelta a la situación. Cada fin de semana tenemos una oportunidad. Esta es una competición muy larga y hay tiempo para ir tirando poco a poco hacia arriba. Hay varios ejemplos, como el del Girona de la temporada pasada, que empezó en la parte baja y ahora está en Primera. ¿Por qué no ser nosotros uno de esos? Hay que tener esa ilusión y capacidad de esfuerzo durante toda la competición para no decaer. Ojalá pueda llegar el premio al final del curso.

Entonces, no descarta nada.

Hay tiempo, pero también sabemos que debemos ir partido a partido y que necesitamos empezar ya a acumular puntos. Somos conscientes del reto y de la dificultad, y es algo que motiva mucho.

¿Le incomoda la exigencia?

Me motiva. Es un plus tener una masa social tan importante como la que hay en Tenerife o como la que tuve antes en Osasuna, Racing o Almería. Es una motivación añadida para salir al campo a darlo todo. También te hace crecer más como futbolista, porque te acostumbras a jugar con esa presión. Lo asumo como algo positivo, sin duda, porque quieres hacerlo bien para darle alegrías a tantas personas que nos apoyan.

¿Qué le dice a esas personas?

Sabemos que la afición nos quiere ver arriba, y nosotros también queremos estar arriba. Creo que hay equipo para hacerlo. Al igual que ellos nos exigen, nosotros también nos exigimos.

Dentro de dos sábados estarán en Gran Canaria. ¿Tiene alguna referencia de los derbis?

Sí he podido ver algunos derbis canarios por la tele, pero estoy seguro de que no es lo mismo vivirlos en persona. Una vez que pase el partido con el Huesca, habrá tiempo de preparar el derbi y conocer todo el ambiente previo, que, sin duda, será muy especial.

¿Estuvo pendiente de los dos clásicos del pasado playoff?

Sí. Había un ambientazo, pero pensar en eso sería un error. El partido con el Huesca es el más importante que tenemos ahora.

En esos días, en junio, estaría de vacaciones después de ascender a Primera con el Almería.

Eso es, disfrutando de un merecido descanso. Fue una temporada muy bonita y terminó con un final feliz. Hay pocas cosas tan especiales como un ascenso de categoría. Afortunadamente he podido vivirlo con tres equipos, con Osasuna, Racing y Almería. Ojalá pueda ampliar esa lista ahora con el Tenerife.

Y lo que cuesta llegar.

Te exige mucha regularidad, tienes muy poco margen de error. Considero que es más fácil mantenerte en Primera que ascender directamente a la máxima categoría. Es muy difícil conseguirlo jornada tras jornada, siendo dominador, ganando partidos… Es un reto muy complicado. Mucho. Pero también está la opción del playoff. Lo importante, al final, es el resultado.

¿Sabía en ese momento que no iba a seguir en el Almería?

No me habían comunicado nada. La temporada había sido un poco complicada para mí. Empecé muy bien, siendo habitual en las alineaciones, pero sufrí una lesión de rodilla que me tuvo casi cuatro meses apartado de los terrenos de juego. No pude tener la continuidad deseada. Terminaba contrato, me dijeron que no iba a seguir y empecé a ver opciones. Sin duda, la del Tenerife me motivó mucho.

¿Por qué?

Valoras el conjunto. Había seguido al Tenerife durante la temporada pasada y me identifiqué bastante con sus valores y su forma de jugar. También tuvo mucho que ver el interés de Cordero. Ya habíamos hablado en el pasado. Me transmitió mucha confianza. Estaba buscando un sitio donde poder tener minutos y seguir creciendo, porque venía de una temporada condicionada por la lesión. Me explicaron el proyecto y me convenció. Si a eso le sumas la calidad de vida que hay en las Islas y las referencias que tenía de otros compañeros, acabas tomando una decisión que ha sido acertada.

Su fichaje se anunció el 23 de agosto. ¿No tardó demasiado?

En general, fue un mercado muy lento, y no solo en mi caso. La mayoría de compañeros vivieron algo similar. Ese es el trabajo de los agentes y, muchas veces, los jugadores no terminados de entender por qué un mercado funciona de una manera o de otra. A la vista está el número de futbolistas que también quedaron libres en verano y siguen sin equipo. Fue un mercado bastante condicionado por los límites salariales de los clubes. Costó más darle salida a futbolistas para que entraran otros. Pero yo estaba tranquilo, entrenando en mi casa, muy ilusionado con el siguiente reto que pudiera llegar.

¿Con el convencimiento de que iba a firmar con el Tenerife?

Las conversaciones con Cordero empezaron en agosto y siempre tuvimos un trato muy fluido. Estuvimos de acuerdo en todo. Me gusta ir a sitios en los que me pueda sentir valorado, y sí noté ese trato cercano. Cuando se cerraron todos los detalles, no lo pensé. Mientras tanto, pude ver los dos primeros partidos de Liga de Tenerife y me parecieron muy buenos, a pesar de que no ganamos (Eibar y Lugo).

¿Lo que se ha encontrado es, más o menos, lo que esperaba?

Sí. Desde el primer momento. Cordero, que es con quien más hablé, fue muy sincero y directo conmigo. Y las expectativas se están cumpliendo. Es cierto que llegué sin una pretemporada hecha y eso hizo que me costara un poco más entrar en las alineaciones, pero he trabajado al máximo a diario para aprovechar cada oportunidad.

Ya lleva dos partidos de Liga consecutivos como titular.

En el fútbol tienes que aprovechar las oportunidades, porque tren que pasa, tren que no vuelve. Soy un futbolista que siempre intenta jugar para el equipo y que procura dar todo lo que tiene.

Con la competencia de Mellot, aunque en esos dos partidos coincidieron en el once.

Jérémy es un buen lateral. La Liga es muy larga y hay momentos para todos. Cuanto más alta es la competencia, mayor es el crecimiento individual y colectivo. En casi todos los clubes en los que estuve, la competencia fue muy dura. Por ejemplo, en el Almería, con Pozo y Nieto; son muy buenos.

Antes recordó que ha logrado tres ascensos. ¿Qué hay que añadir a la receta del éxito?

Nosotros tenemos mimbres para estar ahí peleando. Hay calidad, tenemos buenos jugadores. Además, hay un trabajo hecho, actitud, compromiso… Eso es importantísimo. Además, hay un buen grupo humano y, en una Liga tan igualada como la nuestra, eso hace que se decante la balanza para un lado o para otro en los momentos más difíciles. A partir de ahí, en el fútbol existe un componente que no depende de nadie, que es la suerte, para que las cosas terminen de salir bien. Ojalá la suerte esté de nuestro lado.

¿Cómo es jugar el Heliodoro?

Tenemos una muy buena afición. Es así y debemos valorarlo. Y no solo en el Heliodoro. Me ha sorprendido ver que en cualquier campo de la Península siempre tenemos aficionados. Siendo un equipo de las Islas, estando tan lejos, tenemos que cuidarlo.

Aparte de haber subido tres veces de categoría, vivió dos descensos. No ha tenido muchas temporadas tranquilas.

Para lo joven que soy, parece que tengo un máster en situaciones límite. Debuté con 17 años en Segunda en una temporada en la que Osasuna consiguió la permanencia en Sabadell en el minuto 92 de la última jornada. A partir de ahí, he estado en una montaña rusa: ascenso a Primera con Osasuna, descenso, ascenso a Segunda con el Racing… Te curte mucho como jugador y como persona, te hace madurar futbolísticamente hablando, y personalmente también, porque vives situaciones límite y eso hace que tengas más tranquilidad cuando llegan esos momentos. Lo ves desde otra perspectiva y das tu mejor nivel.

Con 18 años estaba en Primera. ¿Qué le quedó grabado?

Poder jugar en Primera División, siendo tan joven y en el equipo de mi tierra, fue un sueño hecho realidad. Te enfrentas a los mejores del mundo, visitas los mejores estadios... Desde entonces tengo el objetivo de volver a la máxima categoría. Lo seguiré intentando cueste lo que cueste.

¿Qué compañero le marcó? Le planteo, por ejemplo, el nombre de Nino en Osasuna.

Fue un ejemplo, no solo por lo que hacía en los partidos sino también en cada entrenamiento. Los jóvenes tuvimos en él un espejo en el que mirarnos. Tuvo una carrera intachable como jugador.

¿Con qué se queda de sus dos años en el Racing? Entró en la historia por marcar el gol del ascenso a Segunda en 2019.

Después de ese año en Primera con Osasuna hubo un cambio en la dirección del club. De repente empezaron a contar menos conmigo y salí cedido al Mestalla. Tras ese paso recalé en el Racing, en Segunda B. Fue una de las mejores decisiones que he tomado. Todo salió a pedir de boca, con el premio del ascenso y marcando el gol definitivo. No se me olvidará nunca. Luego, en la temporada siguiente, a pesar de que pude participar bastante con la selección sub’21, me quedó la espinita clavada del descenso del Racing. No terminaron de salir bien las cosas, no tuvimos la suerte necesaria.

Ya era habitual en las categorías inferiores de la selección.

Fui unos cuantos años, sí. Pude compartir equipo con jugadores que están convocados para el Mundial de Catar. Fue una etapa que pasó rápido. Cuando estás en ella la valoras, pero con el tiempo empiezas a ser verdaderamente consciente de lo que has vivido y le das mucha más importancia.

Coincidiría con Eric García, Ferran, Unai Simón, Ansu Fati...

Y con Dani Olmo, Carlos Soler...

¿Qué le parece la lista de Luis Enrique para el Mundial?

Ya lo hizo en la Eurocopa y le fue muy bien. Mantiene la idea de crear un bloque. Hay selecciones que parece que son precisamente eso, selecciones, y España es más equipo. Ojalá tenga mucha suerte.

¿Se enganchará al Mundial?

Me gusta ver fútbol. Se aprende mucho. Al no ser en verano ni estar de vacaciones, seguro que dedicaré más tiempo a ver partidos.

Se les hará un poco raro competir con el Mundial en juego.

Sí. Por otra parte, supongo que los ojos estarán bastante puestos en nosotros, porque no coincidiremos varias semanas con Primera. Se ha dado así y estamos encantados de seguir jugando.