Los abonados no tendrán que pagar para asistir al partido del centenario

Tenerife y Brondby volverán a jugar 25 años y medio después de enfrentarse en los cuartos de final de la desaparecida Copa de la UEFA, con éxito blanquiazul y el gol para el recuerdo de Antonio Mata en el estadio Parken de Copenhague. El reencuentro servirá para celebrar el centenario del club insular, el 4 de diciembre en el Heliodoro Rodríguez López (12:00).

El partido fue presentado este jueves, en la sala de prensa del estadio, por el presidente Miguel Concepción, el exjugador Antonio Mata y por Juan Galarza, responsable de proyectos históricos de la entidad.

Las entradas se pondrán a la venta este viernes en las oficinas y en la web del Tenerife, así como en la red insular. Los abonados no tendrán que pagar y el resto del público podrá elegir entre dos precios, de 10 (San Sebastián y Tribuna)y 5 euros (Popular y Herradura).

La fiesta del centenario empezará antes y continuará después del partido. Para animar la mañana se instalará una Fan Zone en la plaza José Antonio Barrios, situada enfrente de la fachada de Popular. Y para reponer fuerzas al salir del Rodríguez López, se servirán platos de paella entre la afición.

Con el cartel ya definido, en el club siguen trabajando para que Mata no sea el único partícipe de aquella eliminatoria presente en el estadio. Concepción confirmó que continúan «insistiendo» para que se reúna el mayor número posible de integrantes de la plantilla de la temporada 1996/1997. Quien no estará, con total seguridad, será el entrenador Jupp Heynckes. «Quisimos que viniera para algún que otro acto del centenario, pero ya no está viajando y ha sido imposible», confirmó el dirigente.

Por lo pronto, queda la referencia del gran protagonista del partido de vuelta del cruce entre tinerfeños y daneses en la Copa de la UEFA. Tras perder por 0-1 en la Isla, los blanquiazules remontaron con un 0-2. Pinilla estableció el empate en el primer tiempo y Mata metió al Tenerife en las semifinales con un inolvidable gol de falta directa anotado en la prórroga. «Vengo con frecuencia a la Isla y me suelen recordar ese famoso tanto», confesó el malagueño. «Fue un gol que me marcó mucho», añadió refiriéndose al momento «más importante» de su carrera. «Parece que fue ayer y me sigue emocionando», dijo Antonio.

Precisamente, esa conexión tan emotiva es la que animó a los dirigente del club a decantarse por el Brondby. «Desde un primer momento hubo un criterio claro a la hora de seleccionar al rival, y no podía ser otro que mirar la historia del Tenerife y los rivales en estos cien años», explicó Galarza para añadir que el Brondby tenía un «significado especial» por lo ocurrido en la segunda participación del club en una competición europea, apagada a las puertas de la gran final por la derrota ante el Schalke. «Puede que el Brondby le diga muy poco a los más jóvenes, pero, en una celebración como esta, tenemos la obligación de recordar el motivo por el que este equipo danés tiene relación con la historia del club», finalizó Galarza.