Casi sin margen de reacción, el CD Tenerife anunció este jueves pasadas las 14:00 horas -y solo cuando las hubo recibido por parte de la UD Las Palmas- que a partir de las 5 de la tarde despacharía un paquete de 100 localidades para el derbi del próximo día 26. Una venta destinada solo a los abonados más rápidos.

Al filo de las 3 ya había apostado un grupo de aficionados frente a las taquillas del Heliodoro. Benedicto y Michelle desde Candelaria, y Tairo, en un traslado exprés desde Adeje, fueron los mejor posicionados. “Desde que nos enteramos tiramos rápido para el Estadio”, afirmaron. Detrás de ellos, una multitud cada vez más numerosa. A las 17:00 horas comenzó a despacharse el preciado papel.

Benedicto, Michelle y Tairo solo adquirieron una entrada cada uno -el máximo era dos, a 35 euros-; pero más que suficiente para sonreír de oreja a oreja. Como si de un regalo se tratara. “Tengo muchas ganas de vivir esta experiencia, ya que he estado en otros campos, pero no en un derbi”, comentaba Tairo, el primero en abandonar la taquilla con su preciado trofeo. Sobre lo que puede ocurrir en el Estadio de Gran Canaria en poco más de una semana, no se atrevió a dar un resultado. En su mente solo un deseo: “Que los dos mejores jugadores del equipo, Shashoa y Corredera, vuelvan ya; seguro que con ellos nos va mejor”.

Eduardo, Lucas y Pablo, todavía adolescentes, fueron otros de los primeros en asegurarse su localidad. Todos ellos debutarán en el Estadio Gran Canaria. “Estamos nerviosos, sí”, reconocieron sobre una sensaciones muy parecidas, como idéntico fue su vaticinio: “Un 0-2 está bien”. Otros de los que hicieron cola fueron menos ambiciosos y con sentir la adrenalina que supondría “celebrar un gol del equipo” dijeron conformarse.

Con los primeros agraciados en otros menesteres, el resto de aficionados comenzó a hacer cuentas y a preguntar cuántas localidades podían restar. “Más o menos la mitad”, dijo uno de los compradores, afirmación que hizo respirar de alivio a más de uno. Sin embargo, en unos pocos minutos el discurso fue otro. “Quedan muy pocas”, señaló otro seguir tinerfeñista.

Y tan pocas que en nada otro joven se dio con la puerta de la taquilla en las narices. Las 100 entradas se habían despachado en una hora. Impotencia y hasta un par de lágrimas de un seguidor que “ya tenía comprado el billete de barco” para aprovechar el fin de semana en Gran Canaria. “Y mañana viernes no puedo venir a las entradas de la agencia porque trabajo”, se lamentaba.

La otra cara de la moneda, la del birria que se llevó los tres últimos billetes. “El compañero que estaba hablando conmigo en la cola quería solo una, pero no se la he podido dar porque voy con la familia”, explicaba el “afortunado” final de esta centena. Contento, pero a la vez contrariado porque tiene claro que “si Las Palmas hubiera dado el doble y hasta el triple de entradas, se hubieran vendido”.

Una segunda oportunidad

Varios de los aficionados que pudieron adquirir este jueves su entrada para el derbi acudieron de inmediato a la agencia Creamostuviaje para tramitar el resto del desplazamiento. Será la segunda oportunidad para que los abonados tinerfeñistas puedan presenciar in situ el derbi del día 26. Y es que este viernes la citada agencia pone a la venta -desde las 10:00 horas- un paquete que no solo incluye la localidad, sino también los traslados -barco y guagua- el mismo día del encuentro. Una segunda ocasión para los que en la taquilla se quedaron con la miel en los labios; una posibilidad para los rezagados en el sorpresivo aviso.