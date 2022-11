La idea de que el Tenerife juegue como local en un estadio más moderno y con mayor capacidad, no ha pasado al olvido. No se sabe ni cuándo ni dónde se hará realidad, pero el proyecto sigue adelante. El presidente del club, Miguel Concepción, lleva un tiempo trabajando en él, y que no lo abandonará después de la renovación del consejo de administración de la entidad blanquiazul que se llevará a cabo dentro de un mes.

En ese camino, el Tenerife no avanza solo. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, aseguró que la institución insular quiere «apoyar esa iniciativa». Es más, se mostró partidario de no utilizar fondos públicos para la construcción del nuevo estadio y planteó la alternativa de poner a la venta el suelo donde está ubicado el Heliodoro Rodríguez López para poder hacer frente a una obra que, por ahora, no tiene una posible ubicación. Eso sí, la prioridad pasaría por situarla en el área metropolitana de Tenerife. «Por el momento, lo que hemos acordado es que el Cabildo de Tenerife quiere apoyar esta iniciativa», aseguró Martín este miércoles, después del acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la Ciudad Deportiva Javier Pérez. «Lo razonable sería no utilizar dinero de los fondos del Cabildo, sino llegar a un acuerdo para buscar una posible venta de las instalaciones del Heliodoro y financiar un nuevo proyecto», continuó. En cuanto al lugar en el que se levantará el futuro estadio, señaló que el Tenerife ya ha empezado a valorar diferentes opciones. «En principio, el campo de fútbol debería estar en la capital, pero estamos abiertos a cualquier propuesta», añadió Martín abriendo el área de elección a la «zona metropolitana». En todo caso, aclaró que será una decisión compartida por el club y las instituciones. «Tiene que ser un proyecto en el que todos nos sintamos partícipes», dijo. Si los planes salen tal como expuso el presidente del Cabildo, el Rodríguez López acabaría desapareciendo. «Buscaríamos un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz para, quizás, ponerlo a la venta y destinar los recursos al nuevo estadio», explicó. «En el centro de la capital tenemos una espacio importante de gran valor y, si se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento, lo pondríamos sobre la mesa a la hora de buscar alternativas, porque no entendería que tuviéramos que destinar fondos del Cabildo para construir un nuevo campo de fútbol», insistió. Por ahora, se trata solo de una «iniciativa» que ha empezado a tomar forma con la voluntad de «hacer las cosas con cabeza». El objetivo no es otro que el de contar con unas instalaciones que no solo sirvan para que el Tenerife dispute sus partidos, sino que también estén disponibles para posibles visitas de la selección española absoluta o para la organización de diferentes eventos, deportivos o no. «Entiendo que, además, el nuevo estadio se tendría que rentabilizar de la mejor manera», indicó refiriéndose a la posibilidad de obtener ingresos en taquilla con otros espectáculos.