«En la Copa nos pedimos jugar en casa y evitarnos más viajes»

¿Reforzados por la victoria en Copa y por seguir adelante después de tantas eliminaciones de equipos importantes?

Sí, así es. Esta competición no perdona y hoy en día el fútbol está muy igualado. Supimos afrontar el partido muy bien para conseguir la victoria y estamos contentos por ello.

¿Estaban ya prevenidos cuando empezó el partido ante el Lealtad por los resultados sorprendentes que se habían dado el día antes?

Claro que eso influye. Vemos resultados, vemos eliminaciones y nos damos cuenta de lo difícil que es ganar un partido de competición oficial en los tiempos que corren, da igual en qué torneo o ante qué rival. Sabíamos que teníamos que encarar el partido del domingo con niveles de intensidad y concentración muy altos; y sobre todo competir para poner las cosas difíciles al rival.

Ayudó marcar pronto.

El partido se puso de cara gracias al gol de Alassan, que nos alegramos mucho por él; y luego supimos manejar bien los tiempos y sumar una victoria que para nosotros es la segunda consecutiva.

¿Llegaron a temer por que el partido se abocase a una prórroga por el empuje del rival?

Estaba ese temor y esa posibilidad de encajar un gol, pero el equipo respondió bien en líneas generales, acertó en la mayoría de segundas jugadas y no dio muchas opciones a la remontada.

Aunque haya llegado en la Copa y ante una adversario de inferior categoría (Tercera RFEF), la del domingo es la segunda victoria consecutiva. Y aunque parezca mentira, hasta entonces el Tenerife nunca antes había llegado a concatenar dos triunfos seguidos desde que empezó la temporada.

Sea en la Liga o en la Copa del Rey, desde luego es importante el dato que comentas. Es fundamental ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Y a la Copa hay que darle la importancia que tiene, puede darnos opción a jugar contra un Primera en rondas posteriores y además refuerza porque veníamos de una dinámica negativa. Pienso que es un triunfo que nos da energías y nos invita a seguir enchufados en las jornadas que vienen.

El sorteo será mañana, con la opción real de un derbi contra Las Palmas y también alguna posibilidad de que el rival sea de inferior división (Primera RFEF). ¿Qué prefiere? ¿Jugar en el Heliodoro o hacerlo ante un adversario menor?

Por supuesto jugar en casa. Mientras más viajes nos evitemos, mejor, por nuestra situación geográfica. Veremos qué cruce nos toca y si es cerca, mejor. Pero ya a estas alturas cualquier rival va a ser complicado y lo que nos pedimos es que sea en nuestra casa y delante de nuestra gente.

Hablemos de la Liga, donde son decimoquintos y apenas han sumado cuatro triunfos en lo que va de temporada. ¿Hasta qué punto fue relevante ganar en Burgos al que era primer clasificado en aquel momento?

Pues como bien dices fue ganar al que era líder en ese momentos. Era un partido donde sabíamos que había sacar los tres puntos, sí o sí. La situación del equipo no era buena, al menos en lo que a resultados se refiere, y el triunfo allí nos dio mucho positivismo. Nos reafirmó en que, si somos nosotros mismos y nos comportamos como un equipo fiable, podemos conseguir resultados tan positivos como la victoria ante un equipo que hasta entonces apenas había encajado goles.

No sé si el equipo había perdido el hábito de la victoria, pero ahora se hace casi imprescindible no fallar en los partidos que vienen: Huesca... y el derbi.

Ganar siempre es importante porque te refuerza. No solo en la liga, también evidentemente en la Copa porque ahí ganar lo es todo; si no , estás fuera. También ayuda a que tengan minutos aquellos que no los están obteniendo en liga y eleva el grado de competitividad. Hace que unos se lo pongan complicado a otros; y eso va en favor del nivel grupal. Al final, se trata de que el Tenerife al completo rinda a su mejor versión.

Ya ha advertido el míster de que están Shashoua y Corredera en el tramo último de su recuperación. ¿Puede ser otro el Tenerife con nuevos efectivos?

Es importante porque son jugadores importantes. Quieras o no, y aunque no lo pongamos como excusa, hablamos de futbolistas que nos dan un plus en sus demarcaciones. Y mientras más posibilidades y futbolistas tengamos a nuestra disposición, mejor para el míster y para todos.

Otro recurso es Alassan.

Es un chico que trabaja muy bien, que aprovecha sus oportunidades. El del domingo fue un golazo, yendo al primer palo con mucha determinación. Lo que hizo el otro día tiene mucho mérito.