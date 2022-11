Nikola Sipcic: «No tiene mucho sentido seguir hablando del año pasado»

La conversación con Nikola Sipcic (Priboj, 1995) se produce en un momento de plenitud de confianza y solvencia para el jugador balcánico, internacional por Montenegro y ahora mismo indiscutible en los planes de Luis Miguel Ramis. Habla con sinceridad de sus iniciales dificultades para adaptarse a la Isla y de su integración, ahora plena; del «honor» que supone ejercer la capitanía y de su devoción por el talento de Shashoua y Teto, a los que observa con fruición y elogia sin límites.

¿Semana diferente por jugar el domingo sobre césped sintético y en una competición nueva como es la Copa?

Sí es una semana diferente, aunque en césped artificial hemos jugado todos alguna vez. Son circunstancias distintas a las habituales, pero toca acostumbrarse.

Todo apunta a que tendrá usted descanso después de haberse instalado en el once liguero, parece que de forma definitiva. ¿Contento con su rendimiento personal?

Es verdad que la temporada no empezó como me habría gustado, al menos a nivel personal. Pero la competición es larga y habrá momentos para todos. No he dejado de entrenar y esperé mi momento, que finalmente llegó y creo que lo he aprovechado, manteniendo un nivel bueno. Y sí, estoy contento por ello porque ahora tengo la confianza suficiente para dar mi mejor versión.

Alude a la confianza como un factor decisivo. ¿Hasta qué punto es importante en una demarcación como la suya?

La confianza es mucho. La parcela física o técnica es importante, pero creer en ti mismo es fundamental para llegar a un nivel bueno. Eso lo tengo clarísimo. Para hacer partidos buenos y no cometer errores es fundamental tener continuidad, que es lo que a su vez te da luego la confianza necesaria para confiar en tus posibilidades.

Ha compartido el eje de la retaguardia en los dos últimos partidos con Sergio González, que de algún modo también ha pasado por el mismo camino que usted: señalado por errores puntuales, luego por la inactividad... pero por fin de vuelta y a un nivel más que aceptable. Da la impresión de que se entienden a la perfección.

Yo estoy a gusto y contento con todos: con Carlos, con Sergio, con León... y creo que entre ellos también. Tenemos una competencia muy sana entre nosotros, que nos hace crecer y obliga a que nadie se relaje. Estamos todos trabajando y entrenando al máximo; y eso hace mucho bien al colectivo.

En verano tuvo una oferta firme para abandonar el Tenerife e irse al fútbol belga, a jugar en Primera. ¿Haber rechazado aquella opción fue una demostración de compromiso con este proyecto?

Personalmente estoy muy contento de estar en el Tenerife y vivir en Tenerife. Evidentemente todo el mundo aspira a mejorar y si llegase una oferta buena, la escucharía. En fútbol nunca sabes. También dependería de que esté jugando, de tener el protagonismo que me gustaría, de que me encuentre bien... pero la realidad es que en la Isla he encontrado mucha estabilidad y estamos muy contentos tanto mi mujer como yo mismo. De ahí que haya tomado la decisión de quedarme.

Que existiese aquella opción de irse al extranjero, ¿cree que es consecuencia del lucimiento y protagonismo que ha empezado a tener con la selección de Montenegro?

Evidentemente haber ido con la selección ha marcado un antes y un después para mi carrera. Haber jugado partidos internacionales ha significado mucho para mí. Por un lado porque te hace crecer, juegas contra equipos grandes... pero también ayuda en el sentido de que otros te ven. Es evidentemente un muy buen escaparate.

Y a todas estas, en el Tenerife ya se ha erigido en uno de los tres capitanes. ¿Qué supone para usted lucir el brazalete y ser uno de los jugadores del plantel con más partidos disputados?

De verdad estoy muy orgulloso de ser uno de los capitanes. Es una cosa muy guapa, muy buena, y para mí es una suerte. Es la demostración de que han pasado los problemas y los inconvenientes que tal vez tuve al principio, para adaptarme y para sentirme bien. Ser capitán es un honor y un privilegio.

Quería aprovechar para preguntarle por algunos de sus compañeros. Por ejemplo, por Samuel Shashoua, su gran amigo en el plantel. ¿Lo ve de vuelta a corto plazo o es pronto que vaya este domingo a Asturias?

Si estará para la Copa o no, obviamente no depende de mí, no te sabría decir. Pero ya está entrenando con nosotros y creo que es un hombre llamado a marcar diferencias en esta categoría. Ahora vuelve a estar disponible y no solo él, sino todos, estamos con muchas ganas de aportar. Hemos tenido muchos problemas con las lesiones pero poco a poco vamos recuperando efectivos y estamos todos sanos.

Ha sido usted uno de sus grandes apoyos en los momentos difíciles. Imagino lo dura y dfiícil que habrá sido para él la decisión de ir a quirófano.

Claro, solo él sabe lo que ha pasado y lo que ha sufrido. Hizo todo lo posible por no operarse y estar con todos, pero finalmente no encontró otra opción. Ahora ha dejado todo lo malo atrás y el deseo de todos es que nos ofrezca su mejor nivel.

Hablemos ahora del funcionamiento colectivo del plantel, numéricamente muy por detrás del rendimiento del curso pasado. ¿Qué motivos hay para explicar la regresión?

Sinceramente, yo nos veo muy bien, de verdad. Desde dentro tengo la certeza de que vamos todos a una y estamos en buen nivel. Lo que no creo es que debamos hablar tanto del año pasado; vamos partido a partido, vamos a sumar puntos y vamos a estar en una posición buena, eso creo. Es cierto que en algunas jornadas nos ha faltado suerte y acierto, pero tenemos un muy buen grupo capaz de ganar a cualquiera. Si seguimos el camino, podemos estar arriba.

¿Es de los jugadores que ve mucho fútbol en sus ratos libres? Y si es así, ¿en quién se fija y a qué jugadores tiene por referentes?

No soy una persona que vea muchos partidos, pero obviamente sí los partidos importantes. También me gusta fijarme en los demás futbolistas y tomar recorte. Del campeonato español cada vez conozco más equipos y más jugadores. Si me pidieran que eligiera uno lo tendría difícil, pero sí puedo decirte que aquí hay mucho nivel y que la Segunda es casi como si fuera Primera. De hecho, pienso que son muchos los jugadores que podrían estar en la élite. Es una categoría muy guapa de jugar.

¿Verá el Mundial?

Claro. Voy con Serbia, tengo muchos amigos allí y ojalá que les salga buen campeonato.

Va a ser extraño que esté jugándose en Catar y al mismo tiempo ustedes entrenando [hay partidos del Mundial programados en horario de mañana] o que incluso vaya a jugarse el derbi el mismo día del Argentina-México, por ejemplo. ¿Han hablado ya de esto en la caseta?

¿Del derbi? De verdad es un partido importante. Primero viene la Copa y luego el Huesca, pero es el del Las Palmas-Tenerife es evidentemente un día muy relevante para el club y para la Isla. Es un derbi muy bonito de jugar, se genera una atmósfera muy atractiva, tanto dentro como fuera de casa. Y para nosotros obviamente no es un partido más.

Esta semana trascendía el principio de acuerdo alcanzado por el club con Teto, que se quedará de blanquiazul hasta 2026.

Teto es un chaval muy bueno. Su rendimiento es enorme en los entrenamientos y en los partidos también. Es un jugador de los que cada club querría tener consigo a alguien como él; está haciendo una muy buena liga y estamos todos muy felices de que le estén saliendo bien las cosas.

¿Y usted? ¿Renovaría como lo va a hacer él?

Mi sueño es jugar con el Tenerife en Primera División, como así le decía a Shashoua la semana pasada. Pero tengo un año de contrato más y solo puedo decirte que soy feliz aquí. Lo demás no depende de mí.