Lealtad-Tenerife, los que ya conocen el camino

El Lealtad es un rival nuevo para el Tenerife en su centenaria historia, pero no lo es para algunos de los integrantes de la primera plantilla. José León, Sergio González y Andoni López conocen el camino.

Al igual que ahora, la Copa del Rey cruzó en su día las carreras de José y Sergio con el equipo de Villaviciosa, cuyo recorrido en esta competición ha sido corto. Debutó en la temporada 92/93. Primero superó al Marino de Luanco y luego cayó ante el Real Avilés. En la campaña posterior, este mismo rival se encargó de poner fin a su aventura copera. Más adelante, en el ejercicio 98/99, el Lealtad tuvo la suerte de enfrentarse al Sporting, al que derrotó en la ida, en Villaviciosa, resultado que no fue suficiente en la vuelta disputada en El Molinón. Ya en el siglo XXI, las apariciones del adversario del Tenerife en el torneo del KO se repartieron en cuatro cursos. En el 00/01 no pasó de la eliminatoria con el Sanse, en el 14/15 sí venció a la Gimnástica de Torrelavega pero no pudo hacer lo mismo cuando se midió con el Cádiz, en la 19/20 tampoco logró sorprender al conjunto gaditano, y en la 20/21 se despidió en la primera ronda por culpa del Alcorcón.

Dos futbolistas del Tenerife vivieron desde dentro dos de esos últimos antecedentes. El 17 de diciembre de 2019, el Cádiz, con Sergio González entre los convocados, visitó al Lealtad con la intención de cumplir con su condición de favorito. La eliminatoria, resuelta a partido único, terminó con el triunfo de los andaluces por 0-1.Ese día, el entrenador Álvaro Cervera no consideró oportuno que el futbolista cartagenero tuviera minutos en estadio Les Caleyes, de Villaviciosa –el Tenerife no jugará ahí, sino en el campo del Langreo–. Aquel Cádiz, líder de Segunda División en ese momento, sufrió para seguir adelante en una competición de la que se despidió en la ronda posterior, en la que se enfrentó al Logroñés. Eso sí, al final del curso celebró el ascenso.

Un año más tarde, el 16 de diciembre de 2020, al Lealtad le tocó hacerle frente a otro conjunto de Segunda División, el Alcorcón, de nuevo con ida pero sin vuelta. Y el desenlace fue similar. La escuadra madrileña, entrenada por Juan Antonio Anquela, venció por 1-2. Uno de los titulares en la eliminatoria celebrada en Les Caleyes fue José León, ahora central blanquiazul. Los suyos no fueron minutos para un habitual suplente en Liga. De hecho, el defensa estaba siendo uno de los fijos para Anquela y no dejó de serlo en la cita copera de un Alcorcón que alcanzó los dieciseisavos de final, fase en la que, tras desbancar al Real Zaragoza, el Valencia ya fue un obstáculo demasiado alto(0-2).

Los escasos vínculos del Tenerife con el Lealtad incluyen a Andoni López, pero no por sus coincidencias como rival en la Copa, sino por haberse cruzado la temporada 17/18 en la desaparecida Segunda División B. El lateral, formando parte del Bilbao Athletic, fue titular en los dos partidos ante el conjunto asturiano. Gaizka Garitano apostó por él para diseñar la alineación en la visita a Villaviciosa (0-1) y también confió en el futbolista de Barakaldo en la cita de la segunda vuelta, con Lezama como escenario y un contundente 8-0 como resultado. Esa goleada consumó el descenso del Lealtad a Tercera División, categoría de la que salió en 2020 para disfrutar de otro fugaz paso por Segunda B.

Sergio, José y Andoni ya lo han probado, aunque el escenario no vaya a ser el mismo, dado que la Real Federación Española de Fútbol consideró que Les Caleyes no cumplía los requisitos mínimos para albergar un encuentro de la Copa del Rey –se disputará en el estadio Ganzábal, de Langreo–. Para los demás, lo de tener enfrente al Lealtad sí será una novedad.