Inminente mejora de contrato para el canterano Teto

Los planes de Juan Carlos Cordero siguen su curso mientras el Tenerife entra de lleno en el proceso de cambio de presidente y de consejo de administración. El pasado 20 de octubre cerró la ampliación de la duración del contrato de Jérémy Mellot hasta junio de 2025 y ahora está cerca de sellar un acuerdo para que Teto Martín sea blanquiazul por más tiempo y con mejores condiciones, a la altura del rendimiento que está dando, y con una cláusula de rescisión más alta, avanzó ayer Radio Club.

Y es que el canterano no está pasando desapercibido. A sus 21 años, cumplidos en septiembre, se ha ido haciendo un nombre en el fútbol profesional.No hay nada como jugar 15 partidos seguidos en Segunda División para salir del anonimato y empezar a llamar la atención de cazatalentos de otros clubes. Es lo que ha hecho el joven centrocampista a partir de su debut en LaLiga Smartbank el 13 de agosto, en la visita del Tenerife a Ipurúa. Desde entonces no ha faltado a ninguna cita: 15 encuentros, nueve como titular. Ya ha pasado a ser algo normal que figure entre los elegidos por Luis Miguel Ramis en cada alineación inicial.

La evolución de Teto ha incluido un cambio de agencia de representación. Ahora es la empresa Footfeel la que lleva sus asuntos, la que ha contactado con Cordero para actualizar su situación laboral dentro de la primera plantilla. En principio, para que cuente con la vinculación más duradera de todas las que hay ahora en el equipo.

Teto es producto de la academia de la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Entró en la cadena de formación del club en la etapa de alevín, en la categoría de segundo año, y fue subiendo niveles hasta alcanzar la punta de la pirámide en el comienzo de la presente temporada. Todavía recuerda el día en el que sus padres recibieron la primera llamada de teléfono de las oficinas del Rodríguez López. «Aquella tarde nos comunicaron que querían que me incorporara a las inferiores del Tenerife. En aquellos tiempos me gustaba ir a ver entrenar al primer equipo, así que la ilusión fue máxima», contó en su día en los canales del club.

En la segunda vuelta de la Liga 21/22 llegó a entrar en tres convocatorias, pero no pudo dar el paso de competir. Se estrenó entre los citados el derbi del 2 de enero, el que terminó con la victoria de la UDLas Palmas en el Heliodoro por 0-1 con un gol de Kirian Rodríguez. Más tarde repitió en las dos últimas jornadas, con el Málaga y el Cartagena como adversarios.

Ya era habitual en los entrenamientos del equipo profesional, privilegio que no perdió en el comienzo de la pretemporada. Le esperaba el salto definitivo, una oportunidad que no ha desaprovechado. «Ahora puedo jugar con el equipo al que siempre fui a apoyar. Me levanto cada día con ganas enormes de entrenar», asegura Teto, convertido en el nuevo referente de la cantera, ahora con una inminente mejora de contrato.