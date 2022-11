Garrido: «De puertas adentro no había intranquilidad alguna»

Señas de identidad, optimismo y alegría recuperados para el Tenerife. José Miguel Garrido, nuevo primer accionista de la institución, valoró ayer «la importancia de los puntos obtenidos» en Burgos y recalcó que entre los principales jerarcas de la sociedad «nunca llegó a haber intranquilidad alguna» por los malos resultados. De hecho, reafirmó su plena confianza en el entrenador, Luis Miguel Ramis, al que bajó «a dar la enhorabuena» por el trabajo desarrollado en El Plantío, donde ningún equipo había ganado antes.

«El otro día en Anduva vimos una derrota, pero la realidad es que nos estaba penalizando todo. De hecho, nos marcaron un gol desde 25 metros en el único tiro que recibimos, pero hicimos méritos para puntuar», dijo ayer en la SER respecto al partido anterior contra el Mirandés. «De todos modos, la imagen del sábado fue diferente; y hay que agradecer a los jugadores la voluntad de venir a un campo como el del Burgos y defender todos a una», reseñó respecto a la cohesión grupal.

Garrido destacó que vio sobre el terreno de juego a un equipo «muy solidario» y que incluso pudo arrimar mucho antes los puntos a su casillero. «Tiramos a portería varias veces durante la primera mitad; ellos no. Cuando hay que dar un paso adelante es cuando se ve a los grandes grupos. Esto es fútbol y esto es la Segunda División, así que siempre habrá complicaciones. Desde dentro no estábamos muy nerviosos ninguno, esa es la realidad. Pero la gente quiere ganar a su equipo y en la afición es lógico que hubiera cierta angustia», relató. A juicio del inversor madrileño, «lo más preocupante quizá fuera la parcela anímica, que al intentarlo y no salirles las cosas podían ver [los jugadores] que se les minaba su propia confianza». «Ya necesitábamos un chute de adrenalina así», cerró.

Dicho todo lo cual, sí quiso Garrido ironizar con algunas decisiones arbitrales, por ejemplo la expulsión de Borja Garcés en el banquillo o el largo tiempo de prolongación. «Un poco más y enganchamos con el Mundial de Catar. Lo bueno es que incluso con 12 minutos de más, hemos aguantado muy bien y con mucha serenidad. Esto nos puede otorgar fe en esta forma de jugar, creer otra vez y seguir por esta línea de ser generosos en el esfuerzo y solidarios», aseveró.

«Le hemos dado la enhorabuena a Ramis y están celebrando. Es un momento para ellos, llevan muchos días fuera de la Isla y tenemos ahora la Copa y el importante Tenerife-Huesca. Desde ahí, desde la tranquilidad y la normalidad vamos a afrontar lo que queda de primera vuelta», finalizó.