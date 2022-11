Ramis: "Estamos preparados para todo"

Luis Miguel Ramis asume con entereza la inesperada situación en la que se encuentra el Tenerife, atascado por una racha de tres jornadas sin ganar y dando síntomas de haber perdido el rumbo de su juego. «Estamos preparados para todo», aseguró refiriéndose a las críticas y a sus responsabilidades.

El técnico recordó que el concepto que existía del Tenerife «era otro» hace un par de semanas, después del triunfo ante el Granada. «Había otras opiniones», apuntó. «Los jugadores y los técnicos sabemos cómo funciona esto y tenemos claro lo que debemos hacer para cambiar la tendencia, para que el equipo coja confianza y para que la gente esté más satisfecha, y eso implica trabajo y más trabajo», argumentó sin querer poner paños calientes, porque los números no engañan. «La situación es la que merecemos, nos guste o no, e igual que nos hemos metido en ella, somos nosotros los que saldremos, y estoy seguro de que lo vamos a conseguir», señaló el tarraconense. «No digo que vaya a quedar en una anécdota dentro de poco tiempo, porque nos servirá para seguir creciendo, pero la Liga pasada también se habló de estas cosas, así que no es algo que nos preocupe», añadió.

En cuanto al mensaje que le transmiten los dirigentes del club, aclaró que en sus conversaciones no hablan de «respaldos, sino de fútbol». Ramis reconoció que en los últimos días ha estado en contacto con Miguel Concepción, con José Miguel Garrido y con Juan Carlos Cordero, pero aseguró que todas esas charlas tuvieron como hilo conductor el fútbol y la intención de que el equipo mejore.

El entrenador garantizó que los blanquiazules tienen la «voluntad» de reconducir el rumbo del Tenerife. «Saben que los partidos pasan, que se ganan y se pierde, y que ahora estamos en una racha en la que no conseguimos que la moneda caiga de cara, pero lo seguiremos intentando», insistió.

Al ser cuestionado por la baja por sanción de Aitor Sanz, destacó el capitán «está a un muy buen nivel», tal como demostró en Anduva, a pesar de que se equivocó al «ir demasiado fuerte a un balón». Esa jugada le costó la tarjeta amarilla con la que completó el ciclo de cinco. «Pudo haber temporizado un poco más, pero aceptamos a Aitor con sus características tal como son, porque nos da mucho más de lo que nos quita», resumió antes de calificar como «importante» la baja del madrileño. «Pero confiamos en todos», matizó Ramis, que avanzó que Elady Zorrilla está preparado para competir y que hoy podría tener minutos.