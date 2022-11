«Pensábamos que los cambios aportarían más»

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, achacó la derrota de ayer al flojo bagaje que ofrecieron los cambios que introdujo en la segunda mitad del partido. «Obviamente no nos gusta estar ahí», dijo sobre la situación clasificatoria de los blanquiazules, que se agrava tras este tercer tropiezo consecutivo. «En la primera parte hemos estado bien y hemos tenido alguna ocasión para ponernos por delante, pero no hemos acertado. El rival no nos estaba generando ocasiones y la segunda mitad había que trabajarla bien. Creímos que con los cambios íbamos a mejorar, se hicieron para darnos estabilidad pero no ha sido así», relató Ramis, quien señaló en varias oportunidades a los hombres a los que acudió como presuntos revulsivos.

«El gol es un buen gol desde fuera del área, posiblemente el primer tiro que ha habido a la portería en todo el partido. Pero estamos en ese momento donde te llegan y te hacen gol. Es verdad que hemos ido a peor con el paso de los minutos, así que analizaremos bien el partido. La realidad es que pensábamos que los cambios nos iban a aportar más verticalidad, pero no la hemos tenido», reiteró.

Al preguntársele por las diferencias de actitud que halló entre el fútbol del Mirandés y el del Tenerife, fue muy claro. «Ellos han dado más en intensidad y duelos cuando nosotros habímos metido frescura con las sustituciones», adujo, aludiendo por tercera vez consecutiva –y sin que se le preguntase por ello– a aquellos jugadores que habían salido del banquillo para buscar el botín de los tres puntos.

«Estamos muy fuertes e intentamos detectar los errores, pero si estamos en esta situación es porque en algunas situaciones no estamos haciendo las cosas bien. Yo tengo que seguir reactivando al equipo, poner a los futbolistas que se juegan todo en cada partido y, a partir de ahí, volver a la palabra equipo. Pero a mí el partido no me ha parecido un desastre», fue otro de los mensajes del entrenador en la sala de prensa.

A continuación, transmitió su receta para escapar de la actual crisis de juego y resultados. «Ahora no podemos ponernos nerviosos porque estamos muy temerosos. Esto va de personalidad, de asumir responsabilidades y seguir confiando. Lo que no vamos a cambiar es la identidad», dejó claro el profesional tarraconense. No quiso hablar de falta de ambición o actitud por parte de algunos de sus futbolistas y recalcó que «la voluntad de todos es ganar».

«Todos intentan tirar y todos quieren. Este es un equipo con voluntad, pero los partidos de competición oficial no te perdonan. Y aunque pienses durante la semana que con lo justo vas a llegar y a rendir, en Segunda es imposible. No tenemos tanto talento como para permitirnos eso. Debemos ser más constantes en el rendimiento. Los minutos deben jugarse a muerte, en los duelos, en contundencia para no dejar al rival crecer... y yo me quedo preocupado porque en la segunda mitad, donde teníamos que crecer, no lo hemos hecho», cerró.

Para Ramis, no puede darse una diferencia tan flagrante entre el rendimiento de los primeros minutos y el de los últimos. «Estábamos en una línea competitiva buena en la primera mitad y ha ocurrido lo que no deseábamos en la segunda», comentó. Asimismo, reveló que sustituyó a Aitor Sanz por su propensión a ver tarjetas como la que le enseñaron en la primera mitad. Respecto al estado anímico del plantel, adujo que «lo que más pesa en este momento son las derrotas. Igual que las derrotas te refuerzan, los resultados negativos son los que te hacen pensar que no vales».