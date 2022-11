El Tenerife confirma su crisis de juego y resultados

Tres derrotas seguidas, 14 puntos en el primer tercio del calendario, solo dos a domicilio de 21 posible, un margen mínimo con los puestos de descenso... Sin entrar en argumentos futbolísticos, salta a la vista que el Tenerife está en crisis. De resultados y de juego. Ayer perdió en su visita a un Mirandés que había llegado a esta cita siendo penúltimo y que solo había ganado un encuentro, el 24 de septiembre al Zaragoza. Después de una primera parte aceptable, sin que tampoco fuera ninguna maravilla, y de contar con una ocasión clara tras el descanso en las botas de Romero, encajó el 1-0 en el minuto 70 y, lo que es incluso peor, se quedó sin capacidad de reacción.

En el fútbol, las dinámicas pueden con todo, las buenas y las malas. Y los proyectos florecen o se marchitan a la misma velocidad. Casi siempre, sin un motivo claro. No hace tanto que el Tenerife dio muestras de haberse acercado a su esencia con aquel 2-0 al Granada en el Heliodoro. Un triunfo que le había permitido coger camino, parecerse al que casi sube a Primera en junio. Pero su recorrido posterior ha sido muy preocupante. De mal en peor. Poco en Leganés (1-0), casi nada ante el Real Zaragoza (0-2) y menos en Anduva. En cuestión dos semanas ha perdido definitivamente el rumbo. Al menos, es lo que aparenta. Quién sabe. A lo mejor reacciona el sábado en el campo del líder, el Burgos. Pero la lectura actual dice otra cosa. Ha entrado en un laberinto peligroso con el curso ya avanzado. Aquello de que la Liga está empezando, no cuela. Quedan 28 partidos y hay tiempo para todo, pero los números no engañan y puede que ya sea conveniente ir sacando el campamento base del trastero y fijar la meta en los 50 puntos.

En Anduva, Ramis lo intentó con una alineación sin precedentes. La coincidencia de tres partidos en solo nueve días (Real Zaragoza, Mirandés y Burgos) invitaba a pensar que el técnico iba buscar soluciones entre los menos habituales y a dosificar esfuerzos. Y así fue. Más o menos. No llegó a ser una revolución, pero sí tocó casi todas las líneas. Puso a Mellot por la izquierda –como en el playoff de la Liga pasada– y se decantó por Buñuel, Sergio, Alonso y Appiah como novedades. Nacho, León, Larrea y Dauda se quedaron fuera.

El Tenerife inició el partido con la voluntad de llevar la iniciativa. Con un ritmo lento, con sus imprecisiones, pero con cierta vocación ofensiva. Por lo pronto, evitó un arranque enérgico del Mirandés. Joseba Etxeberría había avisado en la víspera que su equipo iba a ir a por el triunfo desde el primer minuto, pero no fue para tanto. Seguramente, una cosa es querer y otra es poder. Por ese lado, los blanquiazules sí cumplieron ante un rival que jugó sin su máximo goleador –Raúl García fue baja por una lesión– y al que le costó tener presencia en el terreno tinerfeño.

Con Sipcic como único fijo en su posición en la línea defensiva –entraron Buñuel y Sergio y Mellot jugó a pierna cambiada–, el Tenerife fue cogiendo confianza en el funcionamiento defensivo. Eso sí, apenas se vio exigido por un adversario que llegó a cuentagotas al área y que solo conectó dos remates en el primer tiempo, ninguno entre los tres palos –es el que más veces había tirado a puerta–. El propósito de no sufrir atrás estaba dando resultado. A los blanquiazules les faltaba estirarse y crearle problemas a Alfonso Herrero, el portero local. Puede que con más precauciones que vértigo, con más miedo que soltura, por la prioridad de no perder balones que propiciaran contragolpes, la escuadra insular llevó el dominio en el primer tiempo. Un manejo tibio, carente de filo. Faltó velocidad, una marcha más, desborde, un último pase certero... Los de Ramis fueron demasiado previsibles en la construcción ante un Mirandés que, por lo visto, se iba a guardar lo mejor para el segundo acto. Con todo esto, poco a poco fueron surgiendo los primeros remates a puerta del Tenerife. Mellot y Aitor Sanz lo intentaron en la fase inicial del encuentro, sin consecuencias para los jabatos. Poco después, una combinación entre Teto, Gallego y Romero emergió como un oasis en un partido de baja calidad, muy aburrido. De hecho, lo más relevante en el primer cuarto de hora fue la tarjeta amarilla que recibió Aitor. El capitán, que cumple ciclo, fue sustituido en el descanso. Por si acaso.

De vez en cuando asomaban los blanquiazules en ataque.Como cuando Buñuel metió un centro que no cazó un incómodo Gallego, fórmula que se repitió más tarde (31’), esta vez con un cabezazo forzado del delantero catalán.

El Tenerife tenía el balón, merodeaba el área con frecuencia y estaba siendo superior a un conservador Mirandés que había puesto el listón muy bajo. Los rojinegros dispararon a puerta por primera vez en el minuto 29 en una acción de Pinchi. Un bagaje muy pobre, seguramente provocado por un Tenerife que, a su manera, tenía la sensación de llevar el control, pero que se quedaba algo corto en los recursos ofensivos. Batalladores Teto y Romero, los impulsos de Arvin Appiah, pero poco más.

Con este panorama, la segunda parte comenzó siendo toda una incógnita. La tendencia podía favorecer al Tenerife, pero se suponía que le Mirandés debía hacer algo más. Lo cierto es que los de Etxeberría volvieron al césped aplicando una presión más alta y siendo más agresivos. Enseguida ocuparon el terreno tinerfeño y se hicieron con el mando frente a un oponente que se replegó y esperó, escenario en el que, por cierto, se supone que están cómodos. En esta fase se produjo la mejor ocasión tinerfeña, una volea de Iván Romero dentro del área que salió rozando el larguero (47’). En realidad, fue un espejismo, porque el Mirandés siguió creciendo y acercándose al gol, sin agobiar, pero siendo constante en el proceso. Los avisos no tardaron en llegar. Salinas fue el primero en poner a prueba a Soriano con un chut desde el balcón del área (49’). Algo estaba empezando a cambiar.

Los blanquiazules respondieron con otro remate de Iván Romero y una eléctrica asociación entre Mellot y el atacante andaluz. Pero era el Mirandés el que avanzaba con más firmeza hacia el gol. Con la idea de potenciar el fútbol ofensivo de su equipo, Ramis metió a Dauda en el 60’, pero el ghanés aportó menos de lo esperado. Tras ese impulso procedente del banquillo, Sergio pidió penalti por un agarrón de Prados (67’). Milla Alvéndiz señaló falta en ataque.

Ahí se terminó el Tenerife. Porque lo siguiente fue el 1-0. Un golazo de César Gelabert enviando el balón cerca del palo izquierdo de Soriano tras recibir demasiado suelto en la frontal del área (70’).

El tanto envalentonó a un Mirandés que empezó a ver cerca un necesario triunfo y mordió a un Tenerife apagado, desorientado y sin liderazgo. Un córner regalado por Soriano y una oportunidad clarísima de Gelabert reforzaron todavía más a los locales, que solo pasaron el apuro de un testarazo de Sipic tras un córner en el 94’.