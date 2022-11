Ramis: «Debemos crecer como equipo, no individualmente»

Claro, nítido y sin contemplaciones. El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, puso ayer el acento en uno de los grandes males del actual proyecto blanquiazul. «Un equipo no crece individualmente; se crece a nivel colectivo», remarcó el tarraconense, en idéntica línea a la esbozada por el primer capitán, Aitor Sanz, en algunas de sus últimas intervenciones públicas. Incidió el jefe del banquillo en la necesidad de que el equipo crea en el método, como lo hizo el año pasado; y en que acabe de «estar convencido» para evitar despistes o desconexiones como las que se han producido en algunos partidos de liga, el más reciente el pasado viernes frente al Real Zaragoza (0-2).

El representativo buscará mañana la primera victoria a domicilio, que se resiste desde el comienzo de esta campaña; y afrontará –si se cuenta el partido copero de la próxima semana– hasta tres encuentros consecutivos lejos del Heliodoro Rodríguez López. «Bastantes cosas tienen que cambiar», respondió Ramis cuando se le preguntó cuánto falta para ganar por fin fuera de casa. «Hasta ahora nos ha faltado tener momentos de continuidad más intensos a lo largo de los partidos; y por supuesto no podemos dejar pasar las oportunidades y hay que estar concentrados, saber cómo comportarse cuando somos reconocibles y tener la confianza para hacerlo», resumió. «Y eso tiene que ser igual en casa y fuera de casa», apostilló.

En todo caso, el discurso del entrenador no fue pesimista, sino todo lo contrario. «Aunque llevemos pocos puntos a domicilio, no me he visto lejos de sacar algo más. Pero lo cierto es que no lo hemos hecho, así que hay que corregir cosas e ir convencidos», completó. Respecto al Mirandés y su sistema de juego, comentó que la apuesta de Joseba Etxeberria «tiene sus características defensivas y también sus connotaciones ofensivas». «Es el suyo un dibujo que, en el campo, defensivamente te exige mucho; y ofensivamente puedes aprovechar tú para progresar con buenas posibilidades», agregó.

«Los 5-4-1 se convierten en 5-2-3 avanzando dos jugadores diez metros. Y se convierten en 4-1-4-1 si se repente sacas un central y lo metes en el mediocampo. Son situaciones normales, que las conocemos, matizamos y enseñamos a los jugadores para hacer hincapié en cuáles son los puntos débiles, igual que harán los rivales con nosotros», sugirió el entrenador. «Tenemos que ser inteligentes y trabajan las situaciones que les pueden hacer daño», fue otro de los mensajes del técnico de los blanquiazules.

El pasaje más elocuente de su comparecencia de ayer vino justamente a continuación, cuando se le preguntó qué le está costando más en el camino hacia el fútbol y el estilo que quiere. «Todo cuesta muchísimo», replicó. «No noto diferencia respecto al año anterior porque el desgaste es igual, es el mismo, de verdad. Nosotros intentamos ir al límite todas las semanas, todos los días, desde el principio, vayamos mejor o vayamos peor. Entonces, todo cuesta mucho. Pero a los jugadores, pensando en ellos, creo que lo que más les está costando es entender que quizás necesitamos de mucho más trabajo en equipo. Todavía no acabamos de estar convencidos y eso en alguna situación hace que nos salgamos de donde debemos», incidió.

En este mismo sentido, verbalizó Ramis que están faltando «resultados que acompañen» en este proceso de persuadir a sus futbolistas. También consignó que habrá cambios en el once –no preciso cuáles ni cuántos– y descartó que esté percibiendo «malestar o presión» por los últimos malos resultados, que tienen al representativo más cerca de los puestos de descenso (a un punto) que de la zona de privilegio. «Hay que recuperar el sentido de equipo trabajador, que sabe lo que quiere», puntualizó. Y en ese propósito espera que mañana mismo se produzca la tan esperada y necesaria reacción del Tenerife. Tras el varapalo del viernes, urge más que nunca.

Garrido y el entrenador, «en la misma línea» Luis Miguel Ramis explicitó ayer el contenido de algunas de sus conversaciones con el nuevo primer accionista del representativo, José Miguel Garrido, con quien ya ha tenido varias reuniones. La primera, más informal, fue en el hotel de concentración del Tenerife en Albacete; y a continuación vino otra más larga, que reveló EL DÍA, para transmitirle su confianza «sin límites» en un encuentro que tuvo lugar en la terraza del Mencey. El diálogo con Garrido ha tenido continuidad durante este último fin de semana, tras la derrota contra el Zaragoza, en esta ocasión por vía telefónica.«Sí he hablado aquí con él y luego también en otras Hablamos de fútbol, más que de una situación institucional, que esa no me la tienen por qué explicar, ni mucho menos. Hablamos de fútbol, que es lo que a mí me importa; y yo lo agradezco», comentó el entrenador. Lo más elocuente y destacable de su respuesta es que percibe que él y Garrido se entienden. Hablan el mismo idioma. «Sabemos lo que vemos, lo que detectamos... Las reflexiones de los dos van en la misma línea. Y de eso va el trabajo de una dirección deportiva y un entrenador: detectar los problemas y solucionarlos. Todas las temporadas hay situaciones a mejorar y la clave es no equivocarse», adujo, posiblemente en alusión a los movimientos que el club ya planea para el mercado de enero. «Este grupo tiene muy buena voluntad para entender y trabajar lo que queremos, pero necesito que crean más. Para que todo lo que se haga, se haga con mucho más convencimiento», reafirmó para explicar el momento actual de crisis.