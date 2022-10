Noviembre, el mes más viajero

El Tenerife jugará cinco partidos en noviembre, cuatro de Liga y uno de la Copa del Rey. Solo uno tendrá lugar en el Heliodoro Rodríguez López. Empieza un mes viajero para los blanquiazules.

El equipo pasará gran parte de la semana que viene fuera de casa para cumplir con su doble compromiso liguero a domicilio, el miércoles en Anduva, contra el Mirandés, y el sábado en El Plantío, ante el Burgos. El sorteo del calendario quiso que las primeras dos salidas consecutivas de los blanquiazules se desarrollaran en la misma Comunidad Autónoma y con solo tres días de margen, situación que invitaba a prolongar la estancia de la plantilla en la Península un poco más de lo habitual, de tal manera que la escuadra insular iniciará el viaje de ida este martes y realizará el de vuelta el próximo domingo.

Cuando llegue la segunda semana de noviembre, el Tenerife no se reencontrará con el Heliodoro Rodríguez López para competir. En ese tramo del calendario no habrá jornada de Liga, pero sí eliminatorias de la Copa del Rey. Y los blanquiazules debutarán en esta competición fuera de casa, concretamente, en la cancha del Lealtad de Villaviciosa. El cruce tendrá lugar el domingo 13 en horario matinal, las 11:00 horas, por el inconveniente de que el campo del club asturiano no cuenta con iluminación adecuada para que se celebre en la franja vespertina.

Este tramo del calendario se completará con el derbi el último fin de semana del mes

Para que disputar un encuentro de Liga como local, el Tenerife tendrá que esperar al fin de semana del 19 y 20 de noviembre –LaLiga no ha dado a conocer todavía los horarios–. Será entonces cuando se enfrentará al Huesca en el Heliodoro Rodríguez López.

Lo siguiente será el derbi. Habrá que aguardar para saber qué día y a qué hora se celebrará el clásico en el estadio Gran Canaria. Por ahora solo se pueden hacer planes con la certeza de que el duelo de rivalidad regional quedará encuadrado en el último fin de semana de este mes, el sábado 26 o domingo 27 de noviembre.

Para los blanquiazules, este recorrido en Liga del undécimo mes es toda una oportunidad. Los de Luis Miguel Ramis son el segundo peor visitante de la categoría, con 2 puntos de 18 posibles. El único que empeora esta puntuación es el Mirandés, con solo uno en cinco salidas. Pero los de Joseba Etxeberría jugarán hoy en el campo del Lugo y podrían dejar al Tenerife como colista en las salidas.

Para el representativo, la oportunidad que se le presenta la semana que viene será doble, en Anduva y El Plantío. El Tenerife de Luis Miguel Ramis ya sabe lo que es hacer un pleno en dos salidas consecutivas. Lo consiguió la temporada pasada, en mayo, cuando se impuso en el Anxo Carro (0-2) y en Montilivi (0-1). Es la última referencia de un seis de seis lejos del Rodríguez López.