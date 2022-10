Propósito de enmienda del Tenerife en el Heliodoro

Falta de apetito, pocas ganas, petición de disculpas a la afición... La del pasado domingo en Leganés no fue la mejor tarde del Tenerife. No solo por la derrota (2-1), sino por la imagen del equipo en varias fases del partido. Nadie puso excusas. Tanto Ramis como sus jugadores admitieron el borrón, pero también expresaron su intención de compensar lo sucedido cuanto antes, un propósito de enmienda que debería tener su efecto en el encuentro de este viernes (20:00) contra el Zaragoza en un Heliodoro que está siendo su fuente principal de puntos en la presente campaña.

Porque esa es otra. El Tenerife sumó 12 de sus 14 puntos en casa. Mientras que en sus seis salidas solo pudo empatar ante la Ponferradina y el Albacete –perdió en los campos del Éibar, Levante, Ibiza y Leganés–, en el Rodríguez López se mantiene invicto. El balance es de tres empates –Lugo, Sporting y Cartagena– y tres triunfos –Racing, Málaga y Granada–.

Antes de la doble visita de la semana que viene para enfrentarse al Mirandés y al Burgos, el Tenerife necesita apuntalar su trayectoria como local superando a un Real Zaragoza al que no le han ido las cosas demasiado bien ni dentro ni fuera de La Romareda. En su versión visitante, empató en el Gran Canaria y ganó en El Toralín, pero no añadió nada más a su clasificación, al menos, en sentido positivo. De hecho, falló en sus tres últimos intentos, en Anduva, El Sardinero y Los Cármenes. En el cómputo global, sus 13 puntos suenan a poco para un equipo de su prestigio, un club que cumple su décima temporada consecutiva en Segunda División, siempre con el cartel de aspirante al ascenso. Ahora insiste con Juan Carlos Carcedo, entrenador contratado el pasado verano y que ya está siendo cuestionado. Los números no cuadran y el equipo no convence. Quién sabe, el técnico podría jugarse su futuro en el Heliodoro.

En el Tenerife no se ha llegado a tanto, aunque sus dígitos no son tan diferentes. Iniciará la jornada con 14 puntos. Está a seis del puesto más cercano de playoff y tiene dos de margen con la zona de descenso. Datos aparte, sigue existiendo la sensación de que puede despegar en cualquier momento. Es cuestión de no pinchar en casa y ser mucho más productivo en sus salidas. Así de simple, así de complicado. En cualquier caso, en un club que se prepara para cambios estructurales, no hay pérdida de confianza en Ramis.

El técnico continúa a lo suyo, tratando de acercar al equipo a un rendimiento óptimo y más constante. En ese proceso sigue teniendo las bajas de Álex Corredera, Shashoua, Waldo y Carlos Ruiz. Tampoco estará en la convocatoria Elady Zorrilla, ausente igualmente en Butarque por unas molestias. En consecuencia, Ramis podría repetir la última lista, aunque queda la duda de si hará lo mismo con una alineación que se va afianzando. O eso parece. Aún así, podría caer un retoque en el medio, quizás con Javi por Jurado.

Por su parte, el Zaragoza pierde por lesión al extremo Sergio Bermejo y ya sabía que Iván Azón y Francho estaban descartados. El exblanquiazul Lasure y los canteranos Naranjo y Rebollo –portero– son las novedades de la citación.

El tercero con menos goles. Al Real Zaragoza le está fallando la pegada esta temporada. Con siete tantos en doce jornadas, es el tercer peor equipo en el apartado anotador, solo por delante de Racing y Oviedo (seis). Giuliano Simeone ha aportado tres dianas. Las demás se las reparten Grau, Mollejo y Azón, que será baja este viernes.

Cuatro exblanquiazules. En la plantilla del Zaragoza hay cuatro jugadores con pasado en el Tenerife:Daniel Lasure (19/20), Lluís López (19/20), Valentín Vada (20/21) y Víctor Mollejo (21/22).

Con la categoría de clásico. El Zaragoza es el séptimo equipo con más partidos jugados contra el Tenerife. La de hoy será la trigésima coincidencia en el Heliodoro, donde el club aragonés no vence desde el último precedente en Primera, un 1-3 en enero de 2010 con goles d