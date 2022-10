Luz verde al partido del viernes

Hasta ayer, la competición pendía de un hilo y existía una muy seria amenaza de bloqueo. A solo tres días del comienzo de una nueva jornada no estaba nada claro que pudiesen disputarse con normalidad los partidos programados, entre ellos el Tenerife-Real Zaragoza, que debe abrir la decimotercera fecha del campeonato este viernes (20:00 horas) en el Heliodoro Rodríguez López. Si no hay sobresaltos, el choque se jugará en el día previsto.

El club que preside Miguel Concepción estaba entre los 39 favorables a la postura de fuerza planteada por el organismo que preside Javier Tebas, y que consideraba que la Ley del Deporte que apoyaban PSOE y PP beneficiaba «solo los intereses de algunos», en velada alusión a Real Madrid y FC Barcelona, a la sazón impulsores de la aún no creada Superliga Europea.

Según detalló ayer el presidente del representativo en el desayuno institucional que sirvió para escenificar su adiós, el Gobierno que preside Pedro Sánchez y el principal partido de la oposición iban a dejar en una posición de «absoluta» indefensión al resto de equipos de Primera y Segunda División frente a Madrid y Barça; y de paso, iban a dejar abiertas de par en par las puertas a la configuración de una nueva gran competición europea que solo beneficia a los clubes más potentes.

«No sé lo que va a ocurrir este fin de semana, sí pero sé que lo que está ocurriendo no es bueno para el fútbol profesional. Van a dejar la puerta abierta a que cualquier jugador pueda competir en la Liga y también en una posible Superliga, por ejemplo. Creo que esto beneficia solo a Real Madrid y Barcelona, así que esperamos que el Gobierno recapacite e introduzca una enmienda que lo arregle», enunció Concepción.

El jerarca palmero puso el acento en que el trabajo realizado por LaLiga les ha permitido multiplicar las cifras que perciben los clubes en concepto de ingresos audiovisuales. «Tenemos que defender nuestros intereses. Y todos los demás equipos estamos unidos. Hemos pasado de 500 millones de euros en derechos televisivos a 1.500 millones por la expansión internacional y todos nuestros patrocinadores, si ven que hay Superliga, posiblemente puedan abandonarnos», aseguró el empresario palmero.

«¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con 750 o con 500? Evidentemente nos quedaríamos en mucho menos y el reparto nos perjudicaría. Si hay que ir al paro, se va al paro», dijo antes del acuerdo alcanzado entre todas las partes. Sus declaraciones se produjeron en la misma línea que las realizadas por la mayoría de administradores de equipos de Primera y Segunda División. La del presidente era la segunda voz del actual consejo blanquiazul que se pronuncia tajantemente en contra de los postulados del Gobierno y del PP, después de que el pasado fin de semana el consejero Samuel Gómez Abril también dejase abiertas las puertas a un posible parón de la patronal. Pero ya hay acuerdo: LaLiga no parará esta semana.

Así se desbloqueó la situación

La amenaza de que LaLiga se detenga en protesta a la nueva Ley del Deporte quedó ayer casi descartada por completo. La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso aceptaba in extremis dos de las exigencias de 39 de los 42 clubes de LaLiga. En concreto, lo hizo el PSOE y de manera parcial el PP, puesto que el resto de grupos mantuvieron su postura inicial en este conflicto.Con estas modificaciones, se aleja el temor a un parón de estos clubes, decisión que en todo caso tienen previsto abordar en una asamblea extraordinaria que se celebrará mañana. Se han aceptado dos de las tres demandas de los clubes, las consideradas más importantes. El texto, no obstante, todavía puede ser modificado en su trámite parlamentario en el Senado.Aún así, hay una petición de LaLiga que dará mucho de qué hablar y aún no tiene solución definitiva. Es la relativa a su capacidad de excluir a clubes que participen en una futura Superliga. Los clubes eran conscientes de que esta era la batalla más difícil, dado que esta cuestión se encuentra judicializada a nivel europeo y en apenas mes y medio podría haber una sentencia que tirara por tierra un redactado como el que demandaban.Fue la de ayer una jornada de mucha intensidad, con declaraciones estruendosas y mucha controversia, por cuanto trascendió que LaLiga dejaba fuera a Madrid y Barcelona de la reunión en la que hoy abordará esta problemática.