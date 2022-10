Tinerfeñista de cuna

Milita en las filas del CD Leganés un futbolista que no solo sabe lo que es lucir la blanquiazul, sino que además se declara aficionado y seguidor incondicional del representativo. Tanto es así que Jorge Sáenz de Miera (Santa Cruz de Tenerife) no faltó hace unos meses a su cita con el equipo que le dio la alternativa como profesional y fue al Heliodoro «como uno más» para vivir desde la grada el ascenso que se le resistió sobre el césped. Suyo fue el gol al Getafe (ida de la final de 2017) que casi vale para sellar el pasaporte a Primera, que otra vez se esfumó «por muy poco», responde Jorge.

Cuenta Sáenz que reponerse de un golpe como aquel «debió de ser muy duro» para los jugadores del Tenerife, de ahí que el inicio de este nuevo curso haya estado tan lleno de adversidades y complicaciones. «Fue un palo muy duro para todos, más que nada por la ilusión que se había generado. Lo veía en mi familia, amigos... E imagino lo complicado que habrá sido resetear para superar ese mal trago. Me pongo en la piel de los compañeros y entiendo por lo que han podido pasar», afirma. Ahora bien, entiende que el Tenerife acabará arriba y que volverá por sus fueros, como ya demostró ante el Granada el pasado domingo.

Hoy, Jorge espera con los colores del rival y evidentemente desde el deseo de lograr una victoria que ya firmó el curso pasado ante el representativo. Luego, eso sí, desea lo mejor a los de Ramis. «El año pasado ya me tocó jugar con el Tenerife enfrente en partido oficial [cuando estaba en el Mirandés] y obviamente es especial siempre, da igual dónde, cuándo y en qué circunstancias», afirma.

Sobre la cita de esta tarde en Butarque, entiende que ambas escuadras se juegan lo mismo y el duelo es relevante para los dos equipos. «Estamos todavía en el comienzo de la competición pero van pasando las jornadas y ellos quizá no esperaran iniciar la liga así, pero la Segunda es muy complicada y también muy exigente. Así que pienso que este domingo nos jugamos los dos lo mismo; la victoria será el objetivo para los dos», enuncia.

En cuanto a su cuota de protagonismo, está siendo muy relevante en un Lega que no ha empezado bien. Y busca velocidad de crucero. «No me puedo quejar. Aquí me tratan muy bien, tanto el club como los compañeros; así que no me arrepiento para nada por haber elegido al Leganés», cuenta el canterano tinerfeñista, quien tuvo otras muchas proposiciones pero ninguna tan convincente como la del club madrileño.

«Tenemos una gran plantilla pero nos está costando conseguir victorias. Hay partidos que jugamos francamente bien, pero no ganas, y eso propicia una mala dinámica que queremos cambiar. Estamos dando pasos adelante y queremos asentarnos un poco más en la clasificación», verbaliza en cuanto a los objetivos colectivos. Para hoy, prevé complicaciones porque sabe bien cómo se las gasta el representativo.

«El Tenerife sigue en la línea del año pasado, con la idea de ser incómodo para los rivales. Está muy bien trabajado, tiene un gran entrenador y busca situarse en los mismos parámetros de la temporada anterior», destaca Jorge, quien siente especial predilección por uno de sus grandes referentes en el fútbol: Aitor Sanz. «Es como el buen vino, pasan los años y cada vez está mejor», responde.

Jorge Sáenz militó por más de diez temporadas con los mismos colores. Según recuerda, su primer sueldo fue «un refresco de naranja».