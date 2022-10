Luis Miguel Ramis le da valor a la serie de seis jornadas sumando que lleva el Tenerife, pero le habría gustado cambiar algún que otro empate por triunfos. Por eso sigue pensando que su equipo tiene menos puntos de los que debería y encuentra en partidos como el de mañana la oportunidad de ir cuadrando las cuentas. «Tenemos un déficit de puntos para posicionarnos donde queremos estar y donde creemos que tenemos capacidad para poder estar», manifestó en la rueda de prensa previa a la visita al Leganés.

El técnico aseguró que el Tenerife afronta el encuentro de la duodécima jornada «con la misma responsabilidad de siempre» y no con menos tensión por haber vencido al Granada en casa el pasado domingo. «Ese resultado provocó alegría y entusiasmo, sobre todo en nuestra afición, pero a esta semana le damos la misma importancia que a las demás», aclaró Ramis garantizando el «rigor» y la «implicación de los futbolistas».

En el corto plazo, el reto consiste en lograr la primera victoria en campo contrario después de cinco intentos. «Tenemos ganas», aseguró el tarraconense sin tener en cuenta las trayectorias descritas por el Leganés y el Tenerife, porque «el pasado en el fútbol ya está contabilizado y te no da nada». De hecho, prefiere quedarse con «los comportamientos del equipo dentro del campo más allá de las sensaciones», y con que sus futbolistas «están entendiendo casi siempre cuál es el camino» y están «sabiendo jugar partidos de Segunda División», con todo lo que eso implica.«Si nos acercamos mucho a ese nivel, somos un rival difícil y con muchas más posibilidades de sacar los partidos adelante», detalló el entrenador.

En este caso, se trata de superar a un adversario tendente a alcanzar «buenos comportamientos» y que cuenta con «muy buenos jugadores» y está «muy bien dirigido»,es decir, un Leganés que «debe seguir dando pasos adelante».

Las lesiones. El Tenerife tendrá las bajas seguras de Corredera, Shashoua, Waldo y Carlos Ruiz. El central fue el último en caer. En el partido con el Granada sufrió una rotura muscular, dolencia que han padecido otros seis blanquiazules desde que comenzó la pretemporada. «No quiero que se lesionen, pero la puerta de la enfermería no está cerrada nunca», apuntó con resignación y relacionando este problema con «la exigencia de la competición». Al respecto, aseguró que «los trabajos de readaptación y de prevención que se llevan a cabo son extraordinarios».

Javi Alonso. Partiendo de la idea de que muchas las lesiones son inevitables, la cuestión está en garantizar procesos de recuperación óptimos, como el que siguió Javi Alonso. El centrocampista tinerfeño pasó de estar toda una temporada en blanco a reencontrarse con la competición rindiendo a un notable nivel. «Es un chico de kilómetros y kilómetros bien hechos y bien corridos», comentó Ramis sobre un jugador que sigue superando adversidades, ahora menos relevantes. «El otro día tuvo unas pequeñas molestias en los gemelos», reveló. «Uno no se da cuenta de cómo es la competición hasta que no está en el 105 por 70», añadió refiriéndose a la diferencia de vivir el fútbol en la grada y en el campo. «No es fácil llegar al mundo profesional y rendir, y Javi ha demostrado que está capacitado y es súper importante para nosotros», remarcó.

Garantías. Las bajas no han representado un obstáculo insalvable para Ramis, principalmente porque no encuentra «muchas diferencias entre las características y las cualidades» de sus jugadores. Dicho de otro modo, no piensa que su equipo «tenga un único once». Es más, siente «bastante tranquilidad» al comprobar que «hay potencial suficiente» en el plantel.