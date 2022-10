Después de afianzar su trayectoria en el Rodríguez López con el 2-0 al Granada, el Tenerife dirige su objetivo a la conquista del primer triunfo a domicilio, a ser posible, el domingo en Butarque. Uno de los integrantes de la plantilla blanquiazul, José Ángel Jurado, reconoció ayer, en los medios de comunicación del club, que se sienten «preparados» para estrenarse, al fin, a domicilio.

El centrocampista advirtió de que la visita al Leganés no será nada sencilla. «En su campo son más fuertes y, aunque quizás no están en su mejor momento de resultados, tienen jugadores que pueden cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento», comentó el sevillano, convencido de que el camino está marcado. «Tenemos algo muy importante, que es una idea de juego clara y que todos vamos a una», destacó uno de los futbolistas fichados por el club en verano. «Nuestro discurso es el mismo», añadió Jurado dispuesto a «dar el máximo» después de dejar atrás una lesión muscular. «Me considero un hombre de equipo, me tocó sumar desde fuera y ya estoy listo para aportar», concluyó.