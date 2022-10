Carlos Ruiz, de baja por una rotura fibrilar

Se confirmó lo que se sospechaba, una nueva rotura muscular en la plantilla del Tenerife. La última afecta a Carlos Ruiz. El central tuvo que pedir el cambio en la segunda parte del partido del pasado domingo ante el Granada. Notó un pinchazo después de intentar un remate a puerta. No es de los que se quejan, pero no pudo aguantar. El diagnostico publicado este jueves por el club indica que sufre una rotura fibrilar de tipo dos del bíceps femoral del muslo izquierdo. No hay plazos, pero seguramente estará un mínimo de un mes sin competir.

Desde que empezó la pretemporada han entrado en la enfermería por roturas musculares Elady, Borja Garcés, José Ángel Jurado, José León, Sergio González, Waldo Rubio, que continúa de baja, y ahora Carlos Ruiz. Ibra, roto. El Tenerife también detalló la causa de la dolencia que padece Ibrahima Barry. Se trata de un «esguince del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con rotura completa;meniscopatía interna de la rodilla derecha con rotura compleja vertical y oblicua en cuerpo y cuerno posterior; y rotura fibrilar muscular, en tercio medio, de recto anterior del cuádriceps del muslo derecho». El canterano sufrió la lesión mientras realizaba el calentamiento previo del partido entre los filiales del Tenerife y Las Palmas, el 9 de octubre. El club apunta que será evaluado por un equipo médico especializado para determinar el tratamiento más adecuado.