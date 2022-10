"El Tenerife es perfectamente sostenible en Primera"

El Tenerife se encamina hacia una nueva etapa en su centenaria historia, con un relevo en la presidencia casi 17 años después, la unión de los cuatro principales accionistas, el fichaje de dirigentes... El inversor madrileño José Miguel Garrido, figura esencial en este proceso, expone algunas de las claves de un proyecto ideado para llegar a Primera.

Lleva tiempo viendo jugar al Tenerife en vivo, en casa y fuera. ¿Con qué sensaciones salió del Heliodoro el domingo tras la victoria ante el Granada?

Muy buenas. Fue el mejor partido de esta temporada, el más completo. En otros tuvimos buenas fases defensivas y ofensivas, pero este fue el más redondo. Hicimos las cosas bien y tuvimos la posibilidad de ponernos por delante, que es cuando este equipo se siente más cómodo. Dimos una imagen muy buena. Generamos bastante de mitad para arriba.

¿Le parece que estamos teniendo demasiadas prisas por ver al Tenerife en el papel que tuvo la temporada pasada?

La temporada anterior ya terminó. Es historia, ya no existe. En el fútbol, las cosas pasan muy rápido. Yo juzgo la temporada actual, y creo que, con los condicionantes que hemos tenido, por realizar una pretemporada corta, por la adaptación de los fichajes y por la desgracia de las lesiones, que es algo que le pasa a todos los equipos, el comienzo está siendo satisfactorio. En cuanto a las lesiones, la estadística funciona y espero que esta racha no se repita en los últimos diez partidos, que es cuando verdaderamente nos estaremos jugando las habichuelas.

¿Dónde ve al Tenerife en esas últimas diez jornadas de Liga?

Debemos jugar por llegar a los últimos diez partidos con posibilidades reales de meternos en la disputa de los puestos de arriba. Ese es nuestro objetivo. Si llegamos bien a esa etapa, con el equipo mentalizado, lo que pase ahora será un día más en la oficina. Me da igual ir primero, quinto o décimo. Ni miro la clasificación ni juzgo los resultados, sino las sensaciones, los estados de ánimo, la evolución del equipo… Quien tenga algo de experiencia en esto, sabrá que la tabla clasificatoria no tiene ningún sentido en estos momentos. Son 42 jornadas y todavía no ha llegado ni el invierno.

¿La Liga está más abierta que en otras temporadas?

Siempre está igual. Es un patrón. También lo es que a partir de la segunda vuelta, cada uno empieza a ubicarse en su sitio, y tienes que hacer suficientes puntos en la primera vuelta para alcanzar tu objetivo. Serán los últimos diez partidos, con sus 30 puntos, los que te pondrán verdaderamente en el puesto que vas a merecer.

¿Conoce a Luis Miguel Ramis personalmente?

Sí. Ya nos conocíamos de antes, de las dos temporadas anteriores.

¿Comparte su manera de entender el fútbol?

No hay ningún equipo que ascienda encajando más de un gol por partido. Ahí están las estadísticas. En mi opinión, tal como veo el fútbol de Segunda División, esa es la base de todo. Si jugara en la Premier o en Primera División, a lo mejor contaría una historia diferente. A mí me gusta trabajar desde una base defensiva sólida, desde un equipo compensado, que defienda bien, que tenga intensidad, que sepa robar en campo contrario, que realice una presión alta, que sea eficaz en la recuperación tras pérdida… Eso es lo que le pido a un equipo si quiere tener luego posibilidades de aspirar a un objetivo. Aquí estamos para facturar puntos. Al entrenador se le paga para eso, para facturar puntos, y para que el equipo ofrezca la imagen de ser solidario, compensado, trabajado… Y todo eso lo veo a día de hoy en el Tenerife. También lo vi la temporada pasada. En mi caso, prefiero ganar un partido por 2-0 que por 5-4.

Como accionista de referencia y ahora con una mayor participación en la gestión del club, ¿en qué lugar sitúa el objetivo del Tenerife a medio plazo?

Participación en la gestión, la justa. Yo soy accionista. Y como accionista tengo la labor de apoyar y ayudar en lo que se me pida y en lo que pueda. Pero yo no soy partícipe de la gestión del club. Ni lo he hecho ni lo haré. Esa no es mi función. Yo soy accionista. No hay más. ¿Objetivo? El Tenerife no puede tener otro que intentar el ascenso a Primera. Si no lo hacemos así, le estaremos fallando a la afición, a la ciudad, a la Isla… Por historia, por presupuesto y porque es nuestro trabajo y nos lo van a pedir, tenemos que intentar ascender a Primera División.

Si tuviera que diseñar un plan para alcanzar esa meta, ¿cuántas temporadas calcula que harían falta para tener ciertas garantías de éxito?

Garantías, ninguna. Tienes que trabajar para aumentar tu porcentaje de posibilidades, porque esto va de porcentajes de posibilidades. Si eres capaz de jugar un playoff tres veces en cinco años, asciendes. Tu objetivo debe consistir en ir sumando y construyendo poco a poco con la finalidad de que tu porcentaje de posibilidades vaya aumentando, sabiendo que cada año hay tres clubes que descienden y que te ganan en presupuesto. Eso es inevitable. Pero si vas consolidando tu plantilla… Todos los equipos que hacen un trabajo bueno, regular y consistente, tendrán su ventana de oportunidad de tres a cuatro años. Luego la podrás aprovechar o no, porque estamos hablando de fútbol. Pero si eres capaz de consolidarte arriba temporada tras temporada y de estar cerca de los puestos de playoff, y entras en dos de cada cuatro, vas a tener una muy buena oportunidad para ascender. Y en eso es en lo que nosotros tenemos que trabajar, en consolidar al equipo en la parte alta y luchar por los diez puestos de arriba y no por los de abajo. Eso, independientemente de tener una temporada mejor o peor. Creo que nosotros estamos en una muy buena disposición para conseguirlo en los próximos años.

¿Contar con Juan Carlos Cordero es una ventaja?

Es un activo muy importante. A la gente que está en la parcela deportiva se la juzga por los resultados deportivos, y los que hemos obtenido hasta ahora con el cuerpo técnico actual y con el director deportivo actual, son muy buenos, son excelentes. Son activos muy importantes del club y la intención es mantenerlos durante muchos años; aparte de que son profesionales con contrato, y aquí los contratos se cumplen.

Se supone que entre las prioridades del Tenerife en esta nueva etapa estará la de generar recursos económicos a corto plazo. ¿Hay un plan para ello?

El consejo que salga de la junta de diciembre debe tener como objetivo conseguir más recursos para la parcela deportiva, puesto que las otras están bien cubiertas y el club está muy bien gestionado en lo económico. Esa es una muy buena base. El trabajo de las oficinas no consiste en fichar jugadores, sino en generar recursos, y hay muchas maneras de hacerlo. El hecho de que cuatro accionistas (Garrido, Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González) se hayan juntado en uno para evitar disensiones y guerras que no llevan a ningún sitio, o series de Netflix y todo esto, es un paso muy importante. Luego habrá un grupo de profesionales que llevarán el día a día para generar unos recursos que creo que tenemos a nuestra disposición. Con trabajo, podemos conseguirlo.

¿Cómo explicaría el proceso de sindicación de acciones y su finalidad en el Tenerife?

Lo va a explicar el presidente perfectamente en su próxima comparecencia. Pero esto es muy simple: cuatro accionistas de referencia juntan sus acciones en una única dirección y con un único objetivo, que es poner los medios posibles y necesarios, y las mejores capacidades de cada uno, para conseguir que el Tenerife ascienda a Primera División. La idea es que no haya distorsiones ni opiniones diferentes, y este pacto de sindicación está abierto a todo aquel que quiera ir en esa misma dirección y empujar para lograr el objetivo que tenemos todos.

Por lo que dice, no es algo cerrado para cuatro accionistas.

No, no. Es por el bien del Tenerife. Aquí, en este club, hay 18.000 accionistas. Habrá una junta en diciembre y se votará. Cada uno tendrá su derecho. Y todo aquel que, de una manera significativa, quiera sumarse al pacto de sindicación para ir en esta única dirección, lo podrá hacer. Si tienes el objetivo de ascender a Primera, lo tienes que hacer muy bien dentro y fuera del campo. Si lo haces mal fuera, lo único que haces es ponérselo más difícil a los que están en el césped. Es cierto que puedes hacer las cosas muy bien fuera del campo y no conseguir el ascenso de categoría, pero está claro que como hagas las cosas mal fuera del campo, el objetivo va a ser mucho más difícil.

Se convirtió en uno de los accionistas del Tenerife con más títulos a finales de 2019. ¿Ha cambiado en algo su idea?

No, en el sentido de que los objetivos que tenía cuando vine y los que tengo ahora, son los mismos:conseguir que el Tenerife ascienda a Primera División. Como accionista y como aficionado, eso es lo que me interesa. Mi objetivo es exactamente el mismo. Lo que ha cambiado ahora es que cuatro accionistas se han juntado con un objetivo común, y eso refuerza la posibilidad de alcanzar ese objetivo con mayor celeridad, sabiendo que ninguno de nosotros mete los goles. No voy por ahí. Pero no me han cambiado ni mis objetivos ni mi idea inicial ni para lo que vine.

¿Y su concepto de la gestión de Miguel Concepción es el mismo que hace tres años?

Si leen mis declaraciones del principio y las de ahora, son básicamente las mismas. Siempre he pensado que la gestión económica de Concepción ha permitido que el club haya llegado a estas alturas con la posibilidad de poder mirar hacia delante. Al final, en el fútbol es cómo entras y cómo sales. El club estaba de una manera cuando entró Concepción y ahora está de una manera totalmente diferente. Esto es indiscutible. Ahora bien, ¿se puede mejorar?Siempre. Eso es lo que vamos a intentar, pero lo intentaremos todos juntos.

¿Por qué se decidió a invertir en el Tenerife en 2019?

Somos profesionales en esto. Vimos una serie de cualidades en el Tenerife que no se daban en otros clubes, por historia, por capacidad, por instalaciones –que se están mejorando muchísimo y tendremos una Ciudad Deportiva de primer rango–, por importancia dentro del panorama futbolístico... Si lo miras bien, no hay muchos clubes que reúnan tantos requisitos. Tampoco voy a dar nombres. ¿Qué es lo que hay que hacer?Trabajar juntos, mejorar y potenciar lo que hay e intentar alcanzar el objetivo lo antes posible.

Formó parte del Albacete y del Castellón. ¿Presiente que su experiencia en el Tenerife será más duradera que las otras?

Eso nunca se sabe. Es como todo en la vida. Inicialmente, nosotros venimos para quedarnos. Nunca hemos hecho una inversión como algo puntual o que tenga que dar un beneficio al cabo de un tiempo. Pensamos que este club es perfectamente sostenible en Primera División;puede dar beneficios. Somos accionistas y queremos estar aquí 15, 20 o los años que sean. Dicho esto, a lo mejor mañana nos tenemos que ir todos. Así es la vida. Es como le pasa a los futbolistas y a los entrenadores. Pero nosotros somos inversores consistentes, no somos inversores puntuales o que venimos aquí a especular porque queremos conseguir un ascenso para vender e irnos. Esa no ha sido nunca nuestra idea. Ya lo podíamos haber hecho, haber vendido nuestras acciones. Cuando las compramos valían cuatro perras y ahora las acciones de todos se han revalorizado, con el apoyo de la parte deportiva, porque este club ha subido en eso. Los accionistas le estamos subiendo el valor a todo. Nuestra intención es de pertenencia y no especulativa o puntual, de estar unos años e irnos.

Habla en plural.

Represento los intereses de un grupo. Soy la cara visible y el máximo accionista, pero tengo un equipo de trabajo y hemos venido a sumar, no a restar ni a especular.

¿Cambiará mucho el Tenerife a partir de enero de 2023?

No. No porque los objetivos principales son los mismos que ya teníamos. Ya llevo dos años y medio aquí. No me viene de nuevo. Conozco a todo el mundo aquí y sé que hay gente muy válida. Por eso estamos donde estamos. Hay gente muy válida en la estructura, en el accionariado... Que nadie espere cambios radicales. Si hubiéramos cogido todos y hubiéramos vendido nuestras acciones a una tercera persona, pues sí. Pero esto es una continuidad de lo que hay ahora. El nuevo consejo, cuando se presente, dirá a los accionistas y a los aficionados cuáles son los objetivos y qué quieren hacer en el plazo de cinco años que tienen como mandato, y se buscará mejorar las áreas que consideremos y que son varias. Luego, ya se verá cómo funcionan. Pero no somos de cambios radicales, somos los accionistas que ya estábamos, que vamos a presentar un proyecto para que se sume el mayor número de accionistas junto al consejo nuevo que se proponga, para que sea un proyecto de unidad, donde continuemos los 18.000 accionistas que estamos en la actualidad. Si lo hubiéramos hecho de otra manera, el panorama habría cambiado radicalmente. Pero el proceso continúa. ¿Cambios radicales?No vamos por ahí. ¿Evolucionar y mejorar en las áreas básicas?Espero que sí. Pero aquí hay gente muy válida. Necesitamos nuevas ideas, mejorar procedimientos, más apoyo... Pero no cambios radicales.

¿Qué le parece Paulino Rivero como sustituto de Concepción en el cargo de presidente?

Me parece una persona que cumple todos los requisitos que debe tener el presidente del Tenerife. Es un tinerfeñista de pro. Si hubiéramos vendido las acciones a un tercero, seguro que no habríamos podido contar con una persona en la presidencia que conoce perfectamente la idiosincrasia de la Isla y de la afición, que es reconocible por todos los seguidores y los accionistas del club, que es alguien de consenso y que ha demostrado su valía en los institucional y en la empresa privada. Además, es un buen negociador, un buen gestor de recursos, que es lo que busca un club profesional como el Tenerife con los objetivos que nos hemos marcado y los presupuestos que tenemos. Paulino Rivero es tinerfeñista a más no poder. Lo tiene todo.

¿El Heliodoro Rodríguez López debería seguir siendo el estadio del Tenerife?

Esto del fútbol tiene mucho de sentimiento. El Heliodoro Rodríguez López es nuestra casa. Aquí vi, por ejemplo, los dos partidos contra el Real Madrid en los que se decidieron dos títulos de Liga. Recuerdo perfectamente dónde estaba sentado en la grada. Me une una larga relación con la Isla. Yo quiero a mi estadio, igual que todos los tinerfeñistas, y su ubicación es excepcional. Siendo esto así, también reconozco que el Heliodoro ya es un señor mayor, en el sentido de que tiene sus achaques, y en la vida hay unos achaques que se pueden arreglar y otros no, ni por parte del Cabildo ni de la nuestra. Cuando nuestros aficionados van al fútbol, no viven una experiencia a la altura del siglo XXI. Yo vivo en Inglaterra y he visto estadios nuevos allí. Los aficionados del Tottenham se lo toman tan a pecho como nosotros, y ahora están encantados de la vida con su nuevo estadio. También está el ejemplo del Atlético de Madrid y el cariño que le tenían al estadio Vicente Calderón:ahora tienen unas instalaciones maravillosas. Claro que me gustaría quedarme –en el Heliodoro–, pero necesita una serie de mejoras que no sabemos si se pueden hacer. No depende ni el club ni de los accionistas. Estaría contento con las dos opciones –el estadio actual y uno nuevo–. Ahora bien, el Rodríguez López necesita mejoras a corto plazo. De todos modos, estoy dando mi opinión como tinerfeñista, porque este no es mi departamento.