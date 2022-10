Ramis se declara ante el futuro «extremadamente optimista»

En dos palabras, «extremadamente optimista». Así se mostró ayer Luis Miguel Ramis, técnico del CD Tenerife, ante «las tres cuartas partes del campeonato y los 90 puntos que faltan por disputarse». A su juicio, tras una victoria que quiebre la racha de empates (cuatro consecutivos) vendrán «muchas más», pues entiende que hay indicios de crecimiento y mejoría en las prestaciones de los suyos. Eso sí, advierte dificultades ante el duelo de mañana, pues el Granada –que viene de vapulear al Sporting y endosarle cinco goles– genera casi todo su caudal de juego «en campo de ataque».

Ramis subrayó que ve «la botella medio llena», si bien no está conforme con el ritmo de puntuación del representativo. «Tenemos que crecer, no estamos contentos con nuestra clasificación», adujo. «Podríamos haber sumado algunos puntos más, pero no queremos excusas; por alguna razón será y tenemos que corregir los errores que estemos cometiendo», sugirió. En esta misma dirección, requirió de los suyos «orden y rigor» para aproximarse a las victorias.

«Creo que el equipo está manteniendo la identidad que tiene y eso es muy importante. Tenemos que hacer partidos de Segunda División; las excelencias las dejo a un lado», fue uno de sus mensajes más contundentes durante su periódica cita con los medios. «Estamos convencidos de que vamos a despegar y con un triunfo se producirá también un cambio de tendencia», adivinó. «Estamos siendo rigurosos y manteniendo identidades muy buenas que nos harán crecer», reiteró.

Un rival de cuidado

Para el choque viene, destacó que el Granada llegará pletórico después de un encuentro donde anduvo «muy eficaz» (5-0 el pasado jueves) y explicitó que «casi siempre juegan en campo rival, llevando así el partido adonde son más fuertes». Por tales motivos se ha ocupado Ramis de prevenir a sus jugadores de las virtudes nazaríes, «porque te ahogan, tienen mucho talento y lo gestionan muy bien». Para ganar y volver así a la senda de las victorias, prevé de los suyos «un partido muy serio, sin errores y sin dejar que se sientan cómodos».

Ramis podría disponer del once de gala para la cita de mañana. «Hay pocas molestias y muchas ganas», respondió al preguntársele por una posible alineación inicial. Después de optar por la segunda unidad ante el Cartagena, parece probable que vuelvan los presuntos titulares. Y entre ellos Dauda, quien se probó con buenas sensaciones el miércoles y jugó solo 30 minutos. «Considerábamos que los cambios en el once eran necesarios», justificó el profesional catalán, quien comentó que no es amigo «de discriminar» a nadie. «Todos tienen importancia y luego el rendimiento dirá, pero este es un grupo muy parejo y todos tienen muchas ganas de aportar; queremos ser equipo, y en este sentido todos están muy responsabilizados», completó. «Percibo sensaciones que me hacen pensar que tendremos premio», fue el pasaje más optimista de toda su alocución ante la prensa.

Tras descartar que haya ansiedad o desasosiego en el plantel, remarcó que está viendo otra vez la seguridad y fiabilidad defensivas que hicieron del Tenerife un equipo candidato al ascenso durante el curso pasado. «Estamos más cerca de ganar que de perder, pero es verdad que ésta es una línea muy débil en el fútbol profesional. Ahora bien, hay que tener toda la preocupación del mundo porque la categoría está muy ajustada y se van puntos por cometer errores o no aprovechar las oportunidades», cerró. También hubo margen para preguntarle por la situación de Sam Shashoua, que ha extendido el permiso que le había dado el club para permanecer dos semanas más en Estados Unidos. Su evolución «es muy buena», confirmó Ramis.