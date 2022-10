Mo Dauda, un regreso a medida

Tenía claro Ramis que no forzaría la máquina con Mo Dauda, fichaje estelar en el mercado estival y que había faltado a las últimas jornadas ligueras por una aparatosa lesión lumbar. Tras el susto de Ibiza, ayer pudo volver y lo hizo en dosis reducida: 30 minutos, ni uno más ni uno menos. Su protagonismo irá en aumento a partir de ahora.

Corría el décimo minuto de juego del aciago partido ante el Ibiza y Mohammed Dauda cayó sobre el césped como lo hace un meteorito, de golpe y sin que nadie lo esperase. Una muy aparatosa lesión llevó al ghanés a la enfermería y dejó imágenes tan impactantes como las de su regreso en silla de ruedas en el tortuoso desplazamiento de vuelta a casa. Fueron momentos complicados para el profesional africano, con dificultades para expresarse en español y recién aterrizado en el proyecto del Tenerife. Ayer, un mes después, pudo Dauda dejar atrás aquel desgraciado episodio y volver a calzarse las botas.

El regreso del atacante blanquiazul fue una de las mejores noticias que dejó el partido. Se pensó que pudiera ser en Albacete el pasado domingo, pero a última hora Dauda prefirió no arriesgar y quedarse en tierra. Reprogramó Ramis entonces el momento de su regreso para el partido de ayer, además con la premisa muy clara y el deseo de no arriesgar más de la cuenta. Iban a ser no más de 30 minutos y fueron finalmente esos los que jugó en el Heliodoro.

Buen pálpito

Las sensaciones de Dauda fueron buenas. Llevó un tiro a la madera rival, contragolpeó con peligro, se dejó ver mucho en ataque y le dio otro aire al partido. Fue un anticipo de lo que está por verse del 11 blanquiazul y también la recuperación de un hombre esencial para el proyecto. No en vano, Mo es el fichaje estelar de esta campaña y está llamado a asumir un papel crucial. Si hasta la fecha había podido participar solo de cinco partidos (304 minutos en total), lo que le espera a partir de ahora seguramente sean muchas titularidades seguidas.

Quiso el destino que justamente su retorno se produjese contra el Cartagena, su último equipo en España y aquel que le dio la ocasión de afianzarse y conocer esta categoría.

«No tengo dudas de que será un hombre diferencial para el Tenerife», expresaba esta misma semana el presidente del club blanquinegro. «Tiene desborde, velocidad y gol; en cuanto recupere el tono físico, será muy importante», deslizó un Paco Belmonte que intentó por todos los medios quedárselo para su Cartagena. No pudo y ayer a los suyos les tocó encontrárselo en contra.