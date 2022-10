Larrea remarca que su rodilla «está respondiendo bien» y no está «nada preocupado»

Tras tener descanso el pasado fin de semana contra el Albacete, Pablo Larrea firmó ayer un partido que reafirma sus buenas sensaciones tras la lesión y que le sitúa en el buen camino hasta volver a su mejor versión, como así consignó Luis Miguel Ramis cuando se le preguntó por el madrileño.

Para el centrocampista blanquiazul, la mejor noticia posible es que «la rodilla va respondiendo bien» y no hay nada por lo que inquietarse. Eso sí, admite que todavía no está en su mejor nivel.

«Cuando saquemos la primera victoria irá todo rodado y sacaremos adelante muchos partidos», dijo respecto del resultado obtenido ayer contra el Cartagena. Asimismo, comentó que el duelo «se pareció mucho a un combate de boxeo» que finalmente acabó sin ganador.Para Larrea, no era el empate el resultado que iban buscando, pero prefiere quedarse con las conclusiones positivas, también a título particular. «Yo voy respondiendo bien aunque personalmente pienso que aún me queda mucho. Me preocupa poco porque es solo cuestión de tiempo. Hemos tenido que ir más rápido de lo esperado por la situación de la plantilla [por las numerosas bajas en su demarcación] pero la zona de la lesión está respondiendo bien», repitió. Por último, habló de la plaga de lesiones, que ya remite. «Claro que las bajas estaban siendo un condicionante. No son excusa, pero evidentemente se nota cuando hay tantas ausencias a la vez, además de hombres importantes. Quieras o no, se acusa a nivel de juego y de recursos», dijo.