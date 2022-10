El Tenerife no puede con el Cartagena y suma otro empate

Otro empate, y ya van cuatro seguidos. El Tenerife avanza de punto en punto y se pone con 11 en la décima jornada. Después de igualar ante Ponferradina, Sporting y Albacete, esta vez firmó tablas con el Cartagena en un Heliodoro en el que los blanquiazules siguen sin perder y donde repetirán el próximo domingo ante el Granada.

Se esperaban cambios en la alineación titular por la acumulación de tres partidos en ocho días -Albacete, Cartagena y Granada- y Ramis no se quedó corto. Solo repitieron cuatro de los que jugaron de inicio en el Carlos Belmonte: Soriano, León, Appiah y Romero. Para completar el once, salieron al campo los laterales Aitor Buñuel y Antoni López –sustituido en el descanso–, Nikola Sipcic, Pablo Larrea, Jurado, Teto y Garcés.

El partido tardó en animarse, en salir del cascarón, si es que llegó a hacerlo. Primera parte plana y una segunda más abierta y con algunas llegadas claras. A grandes rasgos, de entrada, el plan de los locales consistió en seguir la pauta que tantas veces le sirvió la temporada pasada para ganar, aquello de ser ordenado atrás y estar atento al fallo del rival para salir rápido y golpear. Desde la perspectiva del Tenerife de Ramis, el encuentro se prestaba a ello, dado que el Cartagena es amigo de tener el balón, madurar las jugadas e incluso arriesgar en la elaboración. Los de Carrión fueron fieles a ese estilo, pero lo llevaron a cabo sin filo en un primer tiempo en el que, a su manera, los locales tuvieron las ocasiones más claras, una de Romero (26’) y otra de Garcés (38’).

Al Tenerife la hacía falta algo más para poder ganar el pulso, y se acercó a esa situación de teórica superioridad a base de empuje y con la ayuda de los cambios que realizó Ramis tras el descanso. Primero entró el ofensivo Nacho, luego lo hicieron Aitor, Dauda y Mellot, y por último, Enric Gallego. No fueron malas alternativas, dadas las circunstancias. De hecho, los laterales ayudaron para darle amplitud al campo, a las acciones ofensivas blanquiazules, y Dauda regresó tras varias semanas de baja por lesión poniendo su potencia y velocidad al servicio del colectivo. Así, el Tenerife tuvo su momento, pero no lo aprovechó. Generó un puñado de oportunidades; la más clara, un remate cruzado de Teto que rechazó el portero Aarón Escandell y que continuó con un chut al palo de Dauda (64’). Los mejores minutos del Tenerife no tuvieron su premio.

El Cartagena hizo lo que pudo para mantenerse vivo en el partido, y esperó para volver a estirarse. El último cuarto de hora fue suyo, y también se acercó al gol. Es más, Musto llegó a batir a Soriano en una acción a balón parado mal defendida, pero la jugada quedó anulada por fuera de juego (81’).

Agotando sus opciones, ya en el tiempo añadido, Nacho tuvo el triunfo en sus botas al conectar un tiro cruzado que desvió Aarón.