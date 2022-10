A falta de victorias a domicilio, el Tenerife se aferra al Heliodoro Rodríguez López –donde no ha perdido– para mejorar su producción y no quedar desenganchado del vagón de cabeza de la clasificación. En Albacete falló en el quinto intento de ganar fuera –2 puntos de 15–. Ahora, el calendario le ofrece la oportunidad de aprovechar su condición de local para recuperar terreno. Se le presentan dos partidos seguidos en campo propio, este miércoles (17:30) contra el tercero de la tabla, el Cartagena, y el domingo frente a uno de los clubes obligados a luchar por subir, el Granada.

En su estadio, el Tenerife conquistó los dos únicos triunfos que lleva, ante el Racing y el Málaga, pero también dejó escapar puntos por los empates con el Lugo y el Sporting. Al menos, no ha dejado de sumar. Y esa seguirá siendo su intención en el duelo contra el mejor visitante, un Cartagena que, en sus salidas, pudo con el Huesca, el Levante y el Oviedo, y solo se vio superado por el Burgos en la cuarta fecha. En resumen, 9 puntos de 12 para un equipo que habría llegado a la Isla siendo líder si hubiera derrotado el pasado domingo al Leganés, pero no (1-2).

Dinámicas diferentes de dos conjuntos de autor. De hecho, sus entrenadores, Luis Miguel Ramis y Luis Carrión, son los que más partidos seguidos llevan en sus respectivos clubes, dentro de la Segunda División, sin contar a los que subieron de la Primera RFEF. Ya se han enfrentado tres veces con sus actuales equipos, con un balance de dos empates en Cartagonova y el 1-2 en el Heliodoro de la última jornada de la pasada campaña, resultado que bajó a los tinerfeños un puesto en la tabla, para que accedieran al playoff en el quinto lugar y no en el cuarto.

En esta cuarta coincidencia, todo indica que Ramis introducirá varios cambios en el once. La acumulación de encuentros en poco tiempo ya es una razón de peso para hacerlo. Pero también, las lesiones. O mejor dicho, la lesión con la que salió Waldo del césped del Carlos Belmonte, una dolencia muscular cuyo alcance quedó a expensas de unas pruebas médicas. El técnico apuntó que no está descartado, pero parece poco probable que vaya a repetir en un equipo sujeto a novedades en casi todos los puestos con el fin de dar descanso a los que acumulan una mayor carga de trabajo –quizás Nacho, Mellot e incluso Aitor– e ir oxigenando la alineación con los que no acusan tanto desgaste. Porque el domingo habrá otro duelo exigente en casa, contra el Granada. Ahí podrían encajar jugadores como Buñuel, Andoni López, José Ángel Jurado... Pero también Dauda, que cuenta con el alta médica desde la semana pasada y cuyo regreso se hace más necesario por la incógnita de Waldo. Igualmente se espera la vuelta a la formación titular de Teto. El canterano fue de los más destacados en Albacete siendo suplente.

Los que sí quedarán descartados, una jornada más, son Álex Corredera y Sam Shashoua, mientras que Elady podría ser una de las novedades de la convocatoria.

Por el lado visitante, Carrión recupera al defensa Datkovic, viajó con la duda del lateral tinerfeño Jairo y tiene las bajas del volante Tejera y el extremo Ferreiro.