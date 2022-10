Ramis: "La excelencia en el fútbol no tiene sentido"

Sin dejar de reconocer que le «gustaría atacar y defender mejor», Luis Miguel Ramis recordó que ningún equipo alcanza un rendimiento perfecto. Estrechando el círculo, admitió que hay fallos de concentración y de atención que se han ido acumulando en el tramo inicial del calendario, pero afirmó que en la Liga que casi acaba con el ascenso a Primera, la 21/22, su equipo también cometió errores, aunque casi ninguno tuvo tanta influencia en los resultados.

«Me gustaría atacar y defender mejor», comentó en una evaluación global del juego del Tenerife. «Y tener transiciones mejores y no fallar en la estrategia, pero esto es un deporte en el que no somos ni los mejores ni los peores», continúo el técnico refiriéndose a un equipo que ofrece niveles «altos» de competición y de «predisposición al trabajo», y que «siempre» intenta hacerle «daño» a los rivales sacando partido de sus «características». Dicho esto, añadió que «la excelencia en el fútbol no tiene sentido en ninguno de los casos», independientemente de las «estructuras, de los comportamientos o de las intenciones» de los equipos. «Hay muchas maneras de llegar a la portería rival y nosotros buscamos la mejor en base al colectivo», explicó llevando su análisis al momento ofensivo. «Esta temporada tenemos un potencial superior a otras, llegamos más veces, con más claridad, con más desequilibrio y con más variedad, y lo que tenemos que hacer es insistir y, sobre todo, acertar», comentó Ramis convencido de que en la plantilla hay «talento» suficiente.

Lagunas en la atención. En cuanto al balance defensivo, no pasó por alto que se han «concentrado» demasiados errores puntuales en pocos partidos. Ramis relacionó esta mala racha con despistes y un déficit de atención de sus jugadores. «Hay que vivir los partidos con más intensidad, contundencia y rigor, y no es que no tengamos nada de eso, sino que el fútbol profesional te exige niveles superiores al máximo», argumentó el entrenador sin dudar de que sus futbolistas sí «son capaces» de responder bien. «Me preocupa ver que sucede, pero tengo muy claro cómo solucionarlo y cómo transmitirlo», aclaró.

Son defectos que no se notaron, o que pasaron desapercibidos, durante el curso anterior. En realidad, no encuentra grandes «diferencias» entre el estado «emocional» de las dos plantillas –21/22 y 22/23–, en las que coinciden muchos integrantes. Tampoco en el «comportamiento, la ilusión o la mirada» de los jugadores cuando acuden a las sesiones de trabajo. «La única diferencia puede estar en que la temporada pasada entramos en una secuencia de partidos en las que enseguida solucionábamos cada fallo. Fuimos muy efectivos, y la propia inercia nos llevó a sumar muchos puntos. En cambio, en esta Liga sí nos están penalizando esos mismos errores», dijo el técnico con la seguridad de que el Tenerife saldrá adelante. «Sé que lo vamos a corregir y espero que no se nos destape por otro lado con errores de otro tipo», afirmó.

La doble cita en el Heliodoro. Ramis advirtió de que «las estadísticas dicen que es difícil» hacer un pleno de puntos en dos partidos seguidos en casa, como los que tendrá el Tenerife esta semana ante el Cartagena y el Granada. La temporada pasada hubo un poco de todo, pero él mismo demostró que sí es posible un seis de seis con las victorias ante la Real Sociedad B y el Alcorcón en noviembre de 2021. La cuestión es volver a ganar después de tres empates seguidos. «Llevamos cuatro jornadas sumando, y los empates no te dejan un sabor agrio ni amargo, pero tampoco dulce. No queremos estar en esa mezcla, sino ir a las victorias, que son las que te aúpan, las que te hacen crecer, las que te generan más entusiasmo y confianza... Aquí le damos valor a todo, pero este equipo debe tener puesta la cabeza en los tres puntos», confirmó Ramis deseando que aumente la frecuencia de victorias para que el Tenerife coja «confianza», se «suelte en algunas situaciones del juego»y salga al campo «convencidísimo» de su potencial. «Eso, muchas veces, aparte de las propias situaciones que se trabajan, te lo dan los resultados», concluyó el técnico del Tenerife.

José León. Ramis evaluó el estado de forma de José León. «Nos extraña verlo un poco por debajo de su nivel, pero está dicho, visto y hablado. La respuesta es suya y, lógicamente, de sus compañeros».

Víctor Méndez. El técnico anunció que se ha encontrado una solución «a nivel contractual» para que el portero del filial Víctor Méndez entre en las convocatorias. «No hay ningún problema para que disponga de él, será a mi criterio», aseguró.

Ibra Barry. Ibra Barry sufrió una lesión de rodilla mientras realizaba el calentamiento previo al partido Tenerife B-Las Palmas Atlético del pasado domingo. «Tuvo una sensación rara», comentó el entrenador.

Teto Martín. Teto le vale a Ramis «en cualquier posición de la media punta, por dentro porque ofrece soluciones y por fuera porque también es muy incisivo». Además, destacó que «entiende muy bien el juego y da un rendimiento altísimo».