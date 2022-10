La cláusula de la discordia

Víctor Méndez Expósito (Santa Cruz de Tenerife, 2000) fue noticia este fin de semana por su convocatoria exprés para el encuentro de ayer en Albacete. Su nombre no aparecía en la primera lista de Luis Miguel Ramis, pero la baja de Mo Dauda –reaparecieron sus molestias en la columna vertebral– dejaron una vacante que el club asignó a su tercer guardameta. Hasta ahí, nada extraño, pues no era la primera vez que Méndez formaba parte de una expedición con los mayores.

Llamado a tener este curso un rol muy residual en dinámica profesional por la titularidad prácticamente incuestionable de Juan Soriano y el fichaje de Javi Díaz para alimentar la competencia bajo palos, Víctor cumplió en verano una nueva experiencia con el primer equipo en la concentración de Pinatar Arena e incluso sumó algunos minutos (pocos, eso sí) en algunos amistosos de pretemporada. Entretanto, su estreno en Segunda División aún se resiste y su sitio está, de momento, con el filial, donde juega solo cuando las circunstancias lo permiten.

Situación compleja

Lo llamativo y hasta ahora desconocido en el caso de Méndez es que está viviendo una situación incómoda en el Tenerife, el club que más ha marcado su trayectoria deportiva. No en vano, llegó en benjamines. El caso es que a Víctor le han planteado recientemente una revisión de su contrato que no implica ventajas; más bien al contrario, no mejora en nada su situación en el club.

El área de fútbol base, que dirige Sesé Rivero, propone al cancerbero mantener su vinculación con el representativo tal cual está: mismos años de contrato, mismos emolumentos y misma tarifa de rescisión. Pero con la supresión de la cláusula por la cual percibe una cifra por encima de los 700 euros cada vez que va convocado con el primer equipo. Un premio que sí tienen otros canteranos que cobran este extra si les elige Ramis para ir con los mayores, pero que en su caso quieren quitarle aparentemente por ser portero.

A Víctor no le ha gustado nada esta proposición, así que de momento no la ha firmado. Ese es el motivo de que en alguna ocasión haya llegado a viajar y luego se haya quedado sin vestirse de corto aunque hubiera vacantes suficientes en el banquillo. Por parte del club, el propósito de la operación es fácil de entender: persiguen un ahorro ostensible y además quieren asegurárselo por escrito. Lo que irrita al jugador es que renunciar a lo firmado subraya una situación de evidente agravio con los jugadores de campo adscritos al B que sí cobran un extra cuando les cita Ramis para ir con el primer equipo.

Entretanto, el problema es doble para Méndez y no solo económico. Lo que más le inquieta es que precisamente entre una cosa y otra, su cuota de protagonismo y sus oportunidades para jugar se vayan reduciendo. Cuando va con los mayores, la situación es que ni juega ni cobra; y con el B, lo hace solo de vez en cuando. Mal paisaje para el canterano, que contaba con que este curso fuese el de su definitiva consolidación. De momento, casi todo son nubarrones.