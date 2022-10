Andoni López, el último debutante

Uno de los detalles positivos del partido del Tenerife en Albacete llevó el nombre de Andoni López Saratxo. El lateral izquierdo vizcaíno tuvo la oportunidad de jugar sus primeros partidos como futbolista blanquiazul. Entró en el campo del Carlos Belmonte en el minuto 68, sustituyendo al otro especialista en el puesto, Nacho Martínez, y puso mucho de su parte para que no se produjera la victoria local. De sus botas salió el centro que cazó Borja Garcés para establecer el empate definitivo.

De los diez fichajes que realizó el club tinerfeño en la ventana de verano, solo queda uno por estrenarse, el portero Javi Díaz, cuyo papel en Liga seguirá siendo secundario, ya que Juan Soriano es titular fijo. Los demás han ido entrando, algunos desde la primera jornada, Nacho, José Ángel y Dauda, y otros un poco más tarde. El último, Andoni López, refuerzo incorporado el 1 de septiembre, la fecha del cierre del mercado. El de Barakaldo se había quedado sin equipo en junio después de desvincularse del Amorebieta, su destino en la campaña 2021/22.

Precisamente, el inconveniente de no haber realizado una preparación dentro de una dinámica de trabajo colectiva, retrasó su inclusión en los planes de Ramis. «Tiene un déficit importante en cuanto a ritmo; estaba sin equipo y aquí hay exigencia en el campo», explicó el técnico después de los primeros días de López en la Isla. No fue convocado hasta la quinta fecha, la de la visita al Ibiza. Luego encadenó tres presencias más. Pero no pasó de ahí. Al fin, a la sexta, en Albacete, sí pudo jugar. No lo hacía desde el 7 de mayo, en una visita del Amorebieta al Almería. Desde entonces, nada, ni siquiera un amistoso. Cinco meses de espera para recuperar sensaciones y conectar con la competición.

Pero para López, la «dura travesía» de estar en paro había terminado unas semanas antes, a comienzos de septiembre. No había vivido una situación similar. Durante su carrera deportiva, siempre enlazó una temporada con otra sabiendo dónde iba a jugar. «Se me hizo largo, tenía miedo de tomar una decisión incorrecta», admitió el defensa, que tuvo «cero dudas» a la hora de aceptar la oferta del Tenerife, con que se comprometió hasta junio de 2023.

Juan Carlos Cordero le había echado el ojo por su capacidad para desenvolverse en los puestos de lateral y central zurdo, y también por su condición de jugador de «largo recorrido» y por su habilidad para poner buenos centros, tal como demostró el domingo en el Carlos Belmonte.

Andoni ya conoce el camino. En Albacete cumplió su partido número 64 en Segunda División, categoría en la que se estrenó con el uniforme del Almería en 2018, teniendo como entrenador a Fran Fernández y como rival, casualmente, al Tenerife. En la temporada posterior formó parte de la plantilla del Elche que subió a Primera. Jugó 19 partidos de Liga, siete de ellos como titular.