Empate del Tenerife ante el Albacete en un partido ganable (1-1)

Otro punto que sabe a poco, como el de la jornada pasada con el Sporting como rival. Y no porque no tenga mérito sumar en el estadio de un Albacete que comparte la condición de ascendido con la de uno de los animadores de la Liga, sino porque el encuentro se le fue poniendo de cara al Tenerife con una notable primera parte –puede que la mejor fuera de casa de esta temporada– y con la expulsión del local Maikel Mesa en el minuto 42, con tarjeta roja directa. En cambio, cuando parecía que los blanquiazules iban a completar la obra para lograr el primer triunfo del curso a domicilio, perdieron el control y le dieron vida a su oponente, que generó más de lo esperado y se adelantó con un golazo de Manu Fuster, tras una cadena de errores con José León y Aitor Sanz señalados (64’). A partir de ahí, con más amor propio que claridad de ideas, consiguieron evitar la derrota gracias a la irrupción de dos de los sustitutos:pase del debutante Andoni López y remate de cabeza a la red de Garcés.

El Tenerife entró con autoridad al césped del Carlos Belmonte. Con las ideas claras, dominante, con vocación ofensiva. Buena tarjeta de presentación para un equipo que llevaba cuatro salidas y no había ganado en ninguna –solo un punto en Ponferrada–.

Ramis había avisado que no iba a repetir la alineación de la jornada anterior y se decantó por poner a Carlos Ruiz, Javi Alonso y Appiah por Sipcic, Larrea y Teto. De entrada, situó a Waldo en el extremo derecho y a Appiah, en el opuesto. Cerca de la media hora se intercambiaron las posiciones, generando problemas a la defensa del conjunto manchego.

La primera mitad fue de color blanquiazul –negro, en realidad–. De hecho, el Tenerife contó con la mejor ocasión en el minuto 29, un contragolpe iniciado y conducido por Aitor Sanz y que continuó con una pared del capitán con Waldo, la devolución del centrocampista con un pase atrás y un remate del extremo pacense que no acabó en gol por la intervención milagrosa de Olaetxea, al despejar el balón en el último instante. Otro dato que pone de manifiesto la superioridad visitante:los saques de esquina. El representativo llegó a lanzar ocho; eso sí, ninguno terminó remate entre los tres palos. No estuvieron finos ahí los insulares.

A todo esto se unió la expulsión del tinerfeño del Albacete Maikel Mesa. El centrocampista, titular fijo para Rubén Albes y autor de dos goles en esta temporada, vio la tarjeta roja por una entrada a Arvin Appiah en el minuto 42, cuando el atacante trataba de dar continuidad a una transición ofensiva.

En definitiva, por méritos y por detalles como la citada inferioridad numérica del rival, el encuentro se le fue poniendo de cara a un Tenerife que generó más ocasiones, pero no tan claras como la de Waldo. El exfutbolista del Valladolid ya avisó en el primer minuto con un remate imposible. Más adelante fue Mellot quien lo intentó con un ensayo a media distancia, sin la puntería necesaria (8’). El siguiente fue Gallego, resolviendo a duras penas un contraataque sin la ventaja suficiente para poner en aprietos a Bernabé (22). También se apuntó Romero, con una maniobra acrobática para conectar con el balón y provocar un saque de esquina (25’). Incluso Aitor pudo anotar, en su caso con un centro chut que sacó el guardameta con muchos apuros (46’).

Pero el Albacete también tuvo sus momentos. Tras conformarse con contener a un Tenerife con las ideas más claras y un plan de partido a la medida de lo que podía suceder, fue capaz de estirarse, de tener más el balón, de adueñarse del medio y crear peligro con centros a la espalda de los defensas y siendo especialmente insistente en el lado defendido por Nacho. Con sus argumentos, bien trabajados y engrasados, Juanma obligó a intervenir a Soriano con un tiro cruzado dentro el área, después de recibir un buen pase filtrado de Álvaro en el costado derecho (12’).

Pero poco más, salvo alguna acción a balón parado en la que la zaga tinerfeña no se mostró muy segura. El Tenerife, como en sus mejores tardes de la campaña pasada, supo protegerse cuando el rival logró llevar el peso del partido. Concentración, contundencia, anticipación, ninguna concesión...

El encuentro reunía todos los ingrediente para que, al fin, el Tenerife estrenara su estadística de triunfos a domicilio. Buenas sensaciones, llegadas a puerta, un futbolista más... Era cuestión de darle continuidad, de que el resultado acabara cayendo por su propio peso. Pero no, no hubo nada de eso. Es más, fue el Albacete el que volvió mejor al campo, más decidido y eficaz en cada acción, sin dejar de mirar la portería contraria y nada conservador. De esta manera, igualó fuerzas en ataque a base de saques de esquina y faltas laterales, mala señal para un Tenerife que no era capaz de llevar el juego a su terreno, como si la inferioridad numérica fuera suya. Para colmo, apareció algún fantasma del pasado reciente a modo de error no forzado (Corredera en El Toralín, León ante el Sporting) cuando Carlos le metió un pase atrás a Soriano al que llegó antes Juanma. El extremo quiso engañar al árbitro simulando un penalti y fue castigado con una tarjeta amarilla (55’).

Ydel Tenerife en ataque, nada de nada. Inexplicable dadas las circunstancias. Ramis, que había sustituido a Jurado por Alonso en el descanso, relevó a Waldo –lesionado– por Teto en el 60’. El canterano dinamizó el juego tinerfeño coincidiendo con un comprensible paso atrás de la escuadra local. Fue entonces cuando volvieron las ocasiones visitantes, la primera tras un centro de Mellot y remate forzado de Romero. Los blanquiazules volvían a mandar. Pero justo en esa fase del partido, llegó el mazazo del gol del Albacete. Se produjo tras un balonazo de Boyomo desde la defensa. León despejó hacia atrás y Fuster controló la pelota con la habilidad de marcharse de Aitor y marcar con un remate ajustado al palo desde la frontal del área. Sí, por muy increíble que pudiera parecer, un Albacete con diez iba ganando 1-0.

Ramis reaccionó enseguida y apostó por dos jugadores que acabarían siendo decisivos para salvar un punto, el debutante Andoni López y Borja Garcés. El primero asistió, el segundo remató para establecer la igualada en el 70’.

El Tenerife tenía 20 minutos por delante para remontar ante un Albacete al que le podían fallar las fuerzas. Garcés tuvo el 1-2, pero estrelló el balón en el cuerpo de Bernabé después de recibir un pase filtrado de Teto (74’). El guardameta del Albacete volvió a lucirse para despejar un lanzamiento de falta directa de Jurado en el (83’). Y ya en el alargue, León finalizó con un chut al lateral del área una jugada en la que se pidió penalti por manos de Boyomo (94’). Nada.

Otro paso corto de un Tenerife que continúa en tierra de nadie y al que le espera esta semana un doble compromiso en el Heliodoro, con el Cartagena y el Granada.