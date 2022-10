Cortegoso: «Le dije que no al Madrid y al Athletic, era feliz en la Isla»

El último capítulo de la serie Centenario de una pasión, publicado ayer por el Tenerife, está dedicado a Senén Cortegoso, fisioterapeuta pontevedrés que llegó al club en el verano de 1991 con el único cometido de recuperar a Paqui y terminó convirtiéndose en un integrante esencial del cuadro médico blanquiazul en la etapa más exitosa de la entidad.

«Cuando llegué, no había absolutamente nada, no había agua, ni hielo; el hielo lo hacía yo llenando garrafas de agua y metiéndolas en un congelador», recuerda Senén, que consiguió «invertir la situación» de que los jugadores quisieran viajar a la Península para tratarse. «Logramos que vinieran muchos de fuera», destaca.

Senén compaginó su etapa en el Tenerife con el de fisioterapeuta de la selección. En esos tiempos recibió ofertas de varios clubes. «Le dije que no al Real Madrid, al Athletic... Estaba feliz aquí», asegura.

Senén se declara «admirador» de Javier Pérez: «Qué hombre más encantador, serio, culto... Lo que hizo por el club. Qué cantidad de dinero, qué contrato de televisión».

En su repaso, revela que su relación con Jupp Heynckes fue «muy dura» por el carácter del alemán. «Valdano y Cantatore eran muy educados, pero Heynckes entraba en la enfermería dando una patada. Una vez me entró la vena militar y le tuve que decir que se pusiera fuera y volviera como debía. No me hablaba con los técnicos; íbamos a jugar y yo comía solo en una mesa. El presidente me pedía que aguantara».

Sobre el final del ciclo dorado, lamenta que la plantilla parecía «la ONU» por la variedad de nacionalidades. «Me encontré con un equipo indefinido».