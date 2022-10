Cuando Cordero jugó en el ‘Alba’

Las conexiones entre Tenerife y Albacete dan mucho juego. Futbolistas del pasado que vistieron los dos uniformes –Rommel, Dertycia, Pinilla, Aridane, Alberto...–; un entrenador de ahora, Luis Miguel Ramis, que vuelve a la que fue su casa deportiva; un accionista de referencia en la vida social de la entidad blanquiazul, José Miguel Garrido, que fue presidente del club manchego; un secretario técnico, Alfonso Serrano, que en su día tuvo un despacho en las oficinas del Rodríguez López y hoy la tiene en el Carlos Belmonte... Y también un excanterano del Alba que, desde hace casi tres años, es el responsable en materia de fichaje del Tenerife, Juan Carlos Cordero.

Sí, el director deportivo cartagenero tuvo su trayectoria como futbolista antes de abrirse camino como arquitecto de plantillas. No fue muy larga, pero la tuvo. Fue delantero. En sus inicios, en 1993, formando parte de la selección de Murcia en un torneo, llamó la atención de los técnicos de base de un Albacete cuyo equipo principal ya se ha había hecho un hueco en Primera División. Ginés Menéndez, jefe de aquella cantera, hizo todo lo posible para no dejar escapar a Juan Carlos. Consiguió incorporarlo a la plantilla juvenil albaceteña, en la que aquel joven atacante se estrenó, en la temporada 92/93, con unos registros goleadores a la altura de pocos. Su siguiente paso fue subir a la Liga Sub 19 nacional, una competición que se puso en marcha en la campaña 94/95, similar a la Primera División, con la participación de todos sus clubes, pero destinada a futbolistas en edad juvenil. El Albacete compitió con promesas como Fernando Morientes, Josico, Alberto Monteagudo o Juan Carlos Cordero. En teoría, era la etapa previa a la entrada en la plantilla profesional. En ella había hueco para un delantero procedente de la cantera, pero Luis Suárez, exseleccionador nacional y en ese momento entrenador del Albacete, eligió a Morientes, cuya carrera ya fue imparable. En cambio, la de Cordero se estancó. Se marchó cedido al Corralejo, para jugar en la desaparecida Segunda División B, y continuó su camino en el Écija, Granada, Huesca, Sabadell, Benidorm... Su techo estuvo en cuatro partidos de Segunda con el Écija en 1995. Ante todo pronóstico, dadas sus cualidades, decidió retirarse con solo 26 años. Quique Pina, su representante, le había ofrecido unirse a su grupo de trabajo para sentar las bases de un nuevo club, el Ciudad de Murcia. Ahí, Cordero colgó definitivamente las botas y comenzó a ejercer como director deportivo, sector en el que se ha convertido en uno de los profesionales más respetados de España. Sus resultados en clubes como Granada, Cádiz o Tenerife, al que llegó en febrero de 2020, lo dicen todo.

Pero antes de todo esto, cuando la idea de dejar el fútbol en activo estaba lejos de entrar en sus planes, tuvo la oportunidad de vestir el uniforme de la selección española. En el verano de 1993 fue citado por Juan Santisteban para disputar un torneo Sub 20 junto a los combinados de Ucrania, Suecia y Chile, en Alcudia.

Si bien Juan Carlos no llegó a hacer carrera en el Albacete, su hermano Pedro sí vivió desde dentro la irrupción del Queso Mecánico, entre 1992 y 1995. Fue aquel Albacete de Conejo, Geli, Menéndez, Santi Denia, Coco, Zalazar, Catali... Con el paso de los años, Pedro se convirtió en el primer Cordero en trabajar para el Tenerife. Fue director deportivo de la entidad blanquiazul en la temporada 11/12, la posterior al descenso del equipo blanquiazul a Segunda B. Asumió el reto de reciclar una plantilla demasiado cara a la nueva realidad económica del Tenerife. Primero solucionó el problema de las bajas y luego construyó un equipo obligado a subir. Apostó por el técnico Antonio Calderón y por jugadores como Tarantino, Cristóbal Juncal, Marcos Rodríguez, Ferrán Tacón, Víctor Bravo o Jorge Perona. Aquel cóctel no dio el resultado esperado, el del ascenso. Se escapó en la final de la promoción.