Albacete-Tenerife, un partido para recuperar terreno

Entre las cuentas pendientes del Tenerife está la de ganar a domicilio. Lo intentará este domingo (17:30), después de tres derrotas y un empate fuera, en un estadio que no se le ha dado mal; al menos, en sus últimas visitas: siete triunfos en nueve partidos en el Carlos Belmonte. Ahí le espera un Albacete Balompié de regreso a LaLiga Smartbank –tras una campaña en Primera RFEF–, competición a la que le ha cogido el pulso. De hecho, llega a la novena jornada defendiendo un puesto en la zona de promoción, el sexto.

El Albacete –diseñado por el exdirector deportivo del Tenerife Alfonso Serrano y con nuevo técnico, Rubén Albés– inició el curso con paso firme. Tiene 14 puntos, cinco más que su rival de este domingo, y ha sumado más fuera (9) que en casa (5). Como local empató con el Burgos, ganó al Huesca, perdió con la Ponferradina e igualó con el Andorra. En ese orden. Los manchegos se reencuentran con su público tras vencer en Butarque y cerrar un tramo de tres jornadas sin vencer, con un punto de nueve.

Aunque insisten en el mensaje de que la meta está en la permanencia, se han ido moviendo por la parte alta de la tabla, zona a la que aspira llegar más pronto que tarde un Tenerife irregular en el arranque y dispuesto a recuperar terreno con partidos como este, justo en una etapa del calendario que debería aclarar el panorama:hoy en Albacete y la semana que viene contra el Cartagena y el Granada en el Rodríguez López.

Por lo pronto, la cuenta atrás de la cita en el Belmonte dejó la noticia de la vuelta a una convocatoria de Jurado y Sergio González, una vez recuperados de sendas roturas musculares. El primero no juega desde la tercera jornada y su compañero, desde la cuarta. Dauda también iba a entrar en la lista, pero fue descartado antes del viaje. Ya le llegará su momento. Tampoco estarán en Albacete los lesionados Elady Zorrilla, Shashoua y Alexandre Corredera. En definitiva, Ramis va recuperando efectivos poco a poco, una ventaja que adquiere un valor extra ahora que se comprime el calendario con más partidos en menos tiempo. El técnico lo tendrá en cuenta y dosificará esfuerzos. De hecho, el viernes avanzó que no repetirá la alineación que opuso al Sporting. Las dudas están en si hará más de un cambio y, sobre todo, quién o quiénes entrarán en el once. Las rotaciones podrían afectar a casi todas las líneas de un equipo en el que Soriano, Nacho y Gallego son los únicos que llevan un pleno.

Todo, con tal de vencer por primera vez en campo contrario. No pudo ser en Ipurúa (2-1) ni en el Ciudad de Valencia (2-0) ni en Ibiza (1-0). La salida a Ponferrada sirvió, al menos, para sumar un punto fuera de casa (2-2). Pero los registros del Tenerife siguen estando lejos de los que fue amasando la temporada pasada para batir récords lejos del Rodríguez López.

De paso, los blanquiazules se marcan el reto de no encajar goles. En ocho encuentros solo dejaron su meta a cero en el triunfo ante el Racing del 3 de septiembre (1-0).

El plan de Ramis se pone a prueba ante un "novato" con el depósito de confianza lleno, sin ausencias respecto a la jornada anterior y con la principal incógnita del regreso del delantero Higinio.

Mo Dauda, sí pero no

El viernes entró en la convocatoria y Ramis avanzó que iba a viajar con el grupo al día siguiente a Albacete, pero finalmente se cayó de la lista. Mohammed Dauda, que ya contaba con el alta médica, sigue notando dolor en la zona lumbar. Se le dará un poco más de tiempo para que vuelva con más garantías.

Especial para Ramis

El Albacete jugó las semifinales del playoff de ascenso a Primera de 2019 con Ramis en el banquillo. El técnico dirigió al equipo manchego en la 18/19 y parte de la posterior.

Maikel, con dos goles

Con su doblete en Leganés, Dubasin se sitúo al frente de los anotadores del Albacete con tres dianas. Con una menos están el tinerfeño Maikel Mesa, gracias a un par de penaltis, e Higinio, que es duda para el partido de hoy por una lesión. Fuster, Olaetxea y Juanma también han marcado este curso.