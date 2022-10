Ramis considera que le faltan cuatro puntos

El Tenerife lleva nueve puntos en ocho jornadas, pero debería tener, al menos, cuatro más. Son los cálculos que compartió Luis Miguel Ramis, a las puertas de la visita al Carlos Belmonte, donde vivirá un día «especial» por su pasado como entrenador del Albacete.

Prescindiendo de la trayectoria del equipo a domicilio, a Ramis le sale un déficit de cuatro puntos por los resultados de los encuentros en el Heliodoro con el Lugo y el Sporting, saldados con sendos empates. Eso sí, también opinó que el 2-2 en El Toralín pudo ser injusto. «Logramos empatar con un jugador menos y eso es muy difícil, pero sumamos un punto que, a lo mejor, no merecimos por lo que provocamos», argumentó el tarraconense dándole la importancia justa a su análisis, ya que, «al final, las jornadas te ponen en tu sitio, y hay momentos en los que mereces ganar y no lo haces, o que no lo mereces y ganas». Por su experiencia en el banquillo blanquiazul, apuntó que, «por lo general», para poder ganar un partido, el Tenerife tiene que «merecerlo».

Números aparte, Ramis evaluó el funcionamiento del Tenerife en las áreas afirmando que sigue «concediendo poco» en defensa y es «más potente» que la temporada pasada en la búsqueda del gol. En el primer apartado, destacó que los rivales no le han «generado muchas ocasiones» y que los tantos en contra han aparecido «de forma muy selectiva», solo uno a través de una jugada elaborada, el primero encajado en el campo del Levante. «Estoy contento con la línea que está siguiendo el equipo a nivel colectivo, pero en el aspecto individual tenemos que corregir cosas que nos han costado puntos», añadió.

¿Cómo se evitan pérdidas de balón tan perjudiciales como la de Corredera en Ponferrada o la de José León ante el Sporting? «No hay tareas específicas para no cometer errores, hay tareas para acertar, y el error también forma parte del acierto», señaló el técnico, quien no deja de insistir para cuidar esos detalles de tanto peso.

Su nota al bloque ofensivo tampoco fue baja. Es más, afirmó que el Tenerife de ahora es «más potente» que el de la campaña anterior, entre otras cosas porque acumula «mucha más gente en el área rival», tiene «más variedad en la progresión», provoca «más opciones de tiro» y tiene margen de mejora en la calidad de los centros.

Sin dar la menor pista, porque nunca lo hace a la hora de analizar los partidos en las ruedas de prensa, Ramis sí avanzó que no repetirá la alineación que opuso la jornada pasada al Sporting. Al no tener bajas, no se verá obligado a realizar cambios. En este sentido, dio a entender que tendrá en cuenta lo que está por venir, una semana con dos partidos en casa, el miércoles contra el Cartagena y el domingo frente al Granada. «No hemos tocado nada de la semana que viene, pero sí tengo en mi cabeza la planificación y el rumbo que tomaremos», advirtió Ramis.