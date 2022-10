Pablo Larrea: «No ha cambiado nuestro estilo, sí el perfil de algunos jugadores»

Después de tantos meses inactivo, ¿siente alivio o siente felicidad?

Han pasado muchas cosas en los últimos meses, algunas buenas y otras malas. Yo me lo tomo como un proceso de aprendizaje más y estoy feliz porque vuelvo a estar con mis compañeros, disponible para el míster y contento de haber superado este bache. Eso sí, aún queda mucho trabajo por delante.

¿Llegó a tener dudas y a preguntarse si volvería a ser el mismo Larrea de antes?

Sí porque es una lesión a la que todos los futbolistas tenemos temor. La rodilla la usamos todos los días en el fútbol y siempre queda la duda: si volverás al mismo nivel, si la pierna responderá... Pero estoy contento porque evitamos la operación, que ya fue un primer paso; y ya he vuelto a jugar. Sí es verdad que todo este tiempo se te pasan muchas cosas por la cabeza, más en mi caso porque me perdí algo tan bonito como lo que vivimos en junio. Pero ya miro adelante, es lo que toca.

¿Lo más complicado qué fue? ¿El momento después de la lesión y las dudas sobre la fórmula que elegirían para la recuperación?

Eso es. Nos pusimos en manos del doctor que creemos es el mejor, Mikel Sánchez, y aunque buscamos otras opiniones porque no sabíamos bien el procedimiento a seguir, optamos por una solución conservadora. No me lo pensé mucho. Si podíamos evitar el quirófano y tirar adelante, quería intentarlo. Por suerte y con mucho trabajo, con mucho tratamiento, salió todo bien. Y estoy muy agradecido a todos los que pusieron su granito de arena por ayudarme en este camino. La lesión no está olvidada, pero sí queda lejos.

¿Diría usted que le ha hecho más fuerte este proceso?

Sí. El año pasado en lo personal fue muy duro para mí. Desgraciadamente me tocó vivir dos lesiones importantes, primero la del recto y luego la del cruzado en un momento que volvía a encontrarme bien, con buenas sensaciones y buen ritmo. Parecía enganchado al equipo y a lo que nos tocaba vivir, que iba a ser algo único; y entonces llegó el mazazo. Fueron momentos muy duros. Era un jugador que nunca me había lesionado, nunca había tenido problemas musculares y no sé si me afectaron algunos motivos personales, pero el caso es que me lesioné dos veces. Ya te digo que no fue buen año para mí, ni en lo deportivo ni en lo anímico. Así que tenía muchas ganas de empezar de cero y ahora ando trabajando en todos los detalles que pueda pulir para no repetir lo que me tocó vivir entonces.

«Es cuestión de tiempo que se vea un Tenerife mejor: tenemos mimbres para pelear por cosas bonitas»

Desde fuera ya se ven indicios de la mejor versión de Larrea, ¿usted se ve como antes?

Desde fuera se me ve bien, pero todavía tengo alguna molestia en la rodilla; físicamente no he hecho pretemporada y lo noto. La verdad es que me veo falto de ritmo y hay acciones donde voy un poco más lento de lo normal. Pero es lógico y estoy trabajando al máximo para acortar plazos. Todo es cuestión de tiempo. Lo mejor es que los dolores ya van a menos.

Ya en Pinatar Arena algunos de los responsables del proyecto expresaban el temor a que este año pareciera todo un Everest. Supongo que quedarse a punto de plantar la bandera en Primera y no conseguirlo habrá sido un golpe muy duro.

Pero hay que sobreponerse. El de junio fue un palo grande para la plantilla y para todo aquel que quiere al Tenerife. Teníamos mucha ilusión depositada en esa final y el golpe fue durísimo. Además luego tuvimos muy pocas vacaciones para desconectar, para limpiar la mente; y los inicios después de un palo tan grande son complicados de gestionar. Sin ir más lejos tenemos el ejemplo del Girona del año pasado. Ahora hay que tener paciencia. Hay gente nueva que se tiene que ir adaptando y es cuestión de tiempo que se vea un mejor Tenerife. Pienso que hay que estar tranquilos. Creo, confío y sé que vamos a acabar bastante arriba y peleando por cosas bonitas.

¿Fueron las de este verano unas vacaciones traumáticas?

Aparte que fueron muy cortas, no fueron vacaciones reales porque no acabas de olvidar. Se generó tanta ilusión, vimos tantas caras de felicidad en la grada... que percibimos que nos podía cambiar la vida a mejor. Y fue que no. No fue el verano deseado pero toca levantarse, olvidar lo pasado y centrarse en el presente. Ahora tenemos la misma o incluso más ilusión que entonces.

¿El objetivo es el playoff?

No es algo que hablemos de puertas adentro, pero el mensaje que vamos a lanzar es el del partido a partido, que ya nos funcionó el año pasado. Lo importante es que la gente tenga claro que vamos a pelear cada punto y cada jugada. Yo confío en acabar arriba y bastante arriba, pero desde la humildad y la certeza de que tenemos mimbres para llegar lejos.

Usted que es muy analítico y muy de ver fútbol, ¿diría del Tenerife que ha cambiado el estilo o solo algunos matices?

Creo que al final la idea y el estilo están claros, clarísimos. Lo que ha cambiado son los futbolistas; hay perfiles diferentes y eso evidentemente influye en el juego que se ve del Tenerife. Pero la idea está muy nítida; ya el año pasado nos llevó muy lejos aquel estilo y lo tenemos muy firme, muy interiorizado. Lo que sí ocurre es que hay perfiles y características de determinados jugadores que nos hacen diferentes, por decirlo de alguna manera. Así que puede parecer que somos un equipo diferente aunque el estilo y la idea de juego sea la misma que la temporada pasada..

No sé si ha tenido ocasión de darle consejos a Corredera, pero le toca ahora ser paciente como lo fue usted.

Sí, por supuesto. Le di un gran abrazo antes del entrenamiento del martes. Él está muy bien, le veo genial, y al final es una operación sencilla y que no reviste gravedad. Dentro de lo duro que es el proceso que ha pasado, le veo con ganas de ponerse a trabajar ya. Es un jugador que necesitamos y que vamos a tener pronto con nosotros. Es cuestión de que cicatrice la herida, le quiten los puntos y pueda volver al nivel de siempre.

Hábleme de Teto. ¿Cómo ha visto su eclosión?

Teto es un jugador por el que nos alegramos todos. Toda la plantilla le tiene especial cariño porque es un chico muy humilde, muy trabajador, aparte de tener excelentes características para el fútbol profesional. Además es de la casa, así que la afición debe tener muchas esperanzas depositadas en él. Lo tiene todo para ser alguien grande en el fútbol. Es tan humilde y tan trabajador, que se merece todo lo bueno que le pase.

No sé si sabía que ya es usted el tercer jugador de la plantilla con mayor bagaje en Segunda. Supera ya los 100 partidos en la categoría, solo por detrás de los dos capitanes.

Pues lo desconocía, pero espero aprovechar toda esa experiencia para ponerla al servicio del equipo. Tengo muchas ganas de aportar, de que sea un año bonito y que sean muchos partidos más con el Tenerife.